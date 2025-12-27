さまぁ〜ずの大竹一樹が２５日深夜に放送されたテレビ朝日系「さまぁ〜ず×さまぁ〜ず ＢＳさまぁ〜ず 一夜限りの地上波スペシャル」に出演。妻であり、元フジテレビでフリーの中村仁美アナウンサーについて語った。

「具合悪くなっちゃいけないじゃん、家で。怒られちゃう」と話し始めた大竹に、相方の三村マサカズも「罪だよね」と共感。

「（体調不良の時は）熱出たりして寝るしかないんですけど、多少やる作業とかある。でも、カミさんは、別に文句じゃないよ？」と前置きした上で「俺をいたわるっていう概念がないから。それぞれで生きてきなさいみたいな、忍びの里で育ったのかな」とツッコミ。「はい、近寄らない。部屋から出てこない、とか。はい、お父さんに近寄らない、とかすげー言われる」と話すとスタジオは爆笑に。

体調不良の時に、キッチンのシンクに洗い物がたまっていたといい「俺がやるって感じなって、その日も。でも俺ぐったりして関節も痛いし、立てないくらいなんだけど…」と回顧。「かみさんに『申し訳ない、さすがに今日はお皿洗えないかもしれない』って言ったら、『私も洗わない』」と返されたエピソードを語り、「自分のやることは具合が悪くてもやる」という“大竹家のルール”を明かした。