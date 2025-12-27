¡Ö¼«Ê¬¤ò¤è¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ï¶¥ÎØ³¦¤Î¥Ò¡¼¥ë¡×¤È°¤ÉôÂó¿¿¡¡¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÉÔ¶þ¤ÎÆ®»Ö¤ÈÅØÎÏ¤ÎÆü¡¹¤ò¸ì¤ë
¡Ú¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¶¥ÎØº×¡Û
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê°¤ÉôÂó¿¿¡¡photo by Gunki Hiroshi
¡Ö²¼Ñî¾å¡×¡ÖÈÖ¶¸¤ï¤»¡×¡ÖÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¸«½Ð¤·¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÌö¤ê¡¢¶¥ÎØ³¦¤òÂç¤¤¤Ë¤Ë¤®¤ï¤»¤¿11·îËö¤ÎGµ¡Ö¶¥ÎØº×¡×¡£¤½¤Î¼çÌò¤¬¡¢Gµ·è¾¡½é½Ð¾ì¤Ë¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡¢°¤ÉôÂó¿¿¡ÊµÜ¾ë¡¦107´ü¡Ë¤À¡£ËÜ¿Í¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤¿¤À¤ÎÁª¼ê¤Ç¡¢Gµ¤ò³Í¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼ÂÀÓ¤â¼ÂÎÏ¤â¤Ê¤¤Áª¼ê¡×¤È¸ì¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¶¥ÎØº×¤ÎÁª¹Í½ç°Ì¤Ï108¿ÍÃæ76°Ì¤Ç¡¢Gµ½à·è¾¡¤¹¤é½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡£¡ÖÌ´¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸½¼Â¤Ëµ¯¤¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ÎÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏËÌÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤äÎý½¬Ãç´Ö¤âÆ±¤¸»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¿ô¡¹¤ÎGµ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¿·ÅÄ¤µ¤ó¡Ê¿·ÅÄÍ´Âç¡¿Ê¡Åç¡¦90´ü¡Ë¤¬¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÇú¾Ð¤·¤¿Í¥¾¡¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤ÎÆ¹¾å¤²¤Ç¤Ï¶Ã¤¤È¾Ð¤¤¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
°¤ÉôÂó¿¿¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¶¥ÎØ³¦¤ÏÍ¯¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¡¡photo by Takahashi Manabu
¡¡¤³¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤è¤ê¡¢12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î¡ÖKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡Ë¤ß¤ó¤Ê¶¯¤¯¤Æ¼«Ê¬¤Ï¤½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÈæ¤Ù¤ÆËÜÅö¤Ë¼å¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«ÀµÄ¾ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸¬Â½¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö½Ð¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È£±Ãå¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤È¤ª¤ê¡¢Èà¤Ï¾ï¤Ë¸¬µõ¤µ¤òÊÝ¤Á¡¢À¿¼Â¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë¤¤¤Ä¤â¥Ø¥é¥Ø¥é¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«ÓÞµ¤Ì£¤Ë¸ì¤ë¤¬¡¢¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤°¤Éô¤ÏÃ¯¤«¤é¤âÊé¤ï¤ì¤ë"°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é"¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¼èºàÃæ¤Ë²¿ÅÙ¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÏÌµÌ¾¤ÎÁª¼ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿°¤Éô¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ"ÍÌ¾¤ÊÁª¼ê"¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é11Ç¯ÌÜ¡£35ºÐ¤Ë¤·¤Æ½éÂ×´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÃ±¤Ê¤ë¶öÁ³¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡°¤Éô¤Î²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤«¤ß¼è¤ì¤ë¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Ú¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¤Î·èÃÇ¡Û
¡¡°¤Éô¤¬¶¥ÎØ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæ³Ø£²Ç¯¤Î»þ¡£¿·Ê¹¤ÇÀçÂæ¾¦¶È¹â¹»¤Î¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Éô¤Î³èÌö¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀçÂæ¾¦¶È¤Ë¤ÏÅö»þ¡¢¿ûÅÄ¤µ¤ó¡Ê¿ûÅÄ°íÆ»¡¿µÜ¾ë¡¦91´ü¡Ë¤È¤«¶¯¤¤Áª¼ê¤Ð¤«¤ê¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Î²È¤«¤é°ìÈÖ¶á¤¤¹â¹»¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤«¤é¤Ï¡Ø¼«Å¾¼Ö¤Ïº£¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤âÃÙ¤¯¤Ê¤¤¶¥µ»¤Ê¤ó¤À¤è¡£¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¶¥ÎØÁª¼ê¤ÎÆ»¤â¤¢¤ë¤è¡Ù¤È´«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Î¾¿Æ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁªÂò»è¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â°¤Éô¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¤¤¿¡£¤¿¤À¿Ê³Ø¤·¤¿ÀçÂæ¾¦¶È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤¿¡£¡Ö¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡×¤È¡¢£±³ØÇ¯60¿Í¤â¤¤¤ëÉô°÷¤Î¤Ê¤«¤ÇA¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¡¢¡Ö¼«Å¾¼Ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤¢¤ëÆüÆÍÁ³Å¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÅ··¼¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖµÞ¤Ë·èÃÇ¤Ç¤¤Æ¡¢º£Æü¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ò¡Ë¼¤á¤Æ¼«Å¾¼Ö¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿Æü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤â¡Ø²¶¡¢º£Æü¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¼¤á¤Æ¼«Å¾¼ÖÉô¤ËÆþ¤ë¤ï¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¡Ø¼¤á¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ç¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸ÜÌä¤ÎÀèÀ¸¤â¿²¼ª¤Ë¿å¤Î¾õÂÖ¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¡Ø¼¤á¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿Éô°÷¤Ï¤¹¤ó¤Ê¤ê¼¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢°¤Éô¤Î¾ì¹ç¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¡¢¹Í¤¨Ä¾¤»¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¸À¤ï¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼«Âð¤Þ¤ÇÍè¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤Ë¡Ö¼¤á¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡×¤Èº©´ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·°¤Éô¤Î°Õ»Ö¤Ï¸Ç¤«¤Ã¤¿¡££²Ç¯¤«¤é¤Ï¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Éô¤ËÆþ¤ê¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¥Ú¥À¥ë¤òÁæ¤¤¤À¡£¤³¤³¤«¤éµ±¤«¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·»Ï¤á¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÅ¾¸þ¤ÏÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢»ö¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹â¹»»þÂå¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤«À®ÀÓ¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤âÍî¼Ö¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·è¾¡¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤Ç¤ÎÍî¼Ö¤Ç¤·¤¿¡£Á´Á³·ë²Ì¤â½Ð¤»¤º¡¢¼å¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
²áµî¤Î¼«Ê¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë°¤Éô¡¡photo by Gunki Hiroshi
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â°¤Éô¤Ï¤á¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ë¡À¯Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤òÂ³¤±¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤â¡Ö¤¿¤À¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¡£¤·¤«¤··ë²Ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÌµÌ¾Ãæ¤ÎÌµÌ¾Áª¼ê¤Ç²¿¤ÎÀ®ÀÓ¤â»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¤â¤¬¤¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç½¢¿¦³èÆ°¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£¼«Ìä¼«Åú¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅú¤¨¤¬½Ð¤¿¡£
¡ÖÂç³Ø£³Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¡¢½¢³è¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¶¥ÎØ°Ê³°¤Ë¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¥ÎØÁª¼ê°ìËÜ¤Ç¤¤¤³¤¦¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤«¤é¤Ï½¢³è¤ò¼¤á¤Æ¡¢Îý½¬¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¤òÄê¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Âç³Ø£´Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£Á´ÆüËÜÂç³ØÂÐ¹³¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¤Ï¥±¥¤¥ê¥ó¤È¥Á¡¼¥à¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç£²°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¤Ï¥±¥¤¥ê¥ó¤Ç£±°Ì¤È½é¤á¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡Ö£´Ç¯¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¡¼¥É¤Ç¥¤¥ó¥«¥ì¤òÍ¥¾¡¤·¤¿ÀèÇÚ¤È¤Õ¤¿¤ê¤ÇËèÆü²¿É´¥¥í¤ÈÁö¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ´ðÁÃ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·»Ï¤á¤¿Âç³Ø£´Ç¯¤Î»þ¤Ë¡¢¶¥ÎØ³Ø¹»¡Ê¸½ÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼êÍÜÀ®½ê¡Ë¤Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£ÍâÇ¯¤Î£±Ç¯´Ö¤ò¤½¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È³Ø¤Ó¡¢ºß¹»À®ÀÓ£´°Ì¤ÇÂ´¶È¡£À²¤ì¤Æ¶¥ÎØÁª¼ê¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¡£
¡Ú²¿»ö¤Ë¤âÁ´ÎÏ¡Û
²¿ÅÙ¤â¡Ö¤¬¤à¤·¤ã¤é¡×¡ÖÁ´ÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿°¤Éô¡¡photo by Gunki Hiroshi
¡¡¶¥ÎØÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â·è¤·¤Æ²Ú¡¹¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿¶¥ÎØº×¤Ï£¸²óÌÜ¤ÎGµ½Ð¾ì¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖGµ¤ËËè²ó½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤ÏÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø²¿»ö¤âÁ´ÎÏ¡Ù¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À³Ê¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¹â¹»»þÂå¤«¤é£±Æü£±Æü¤ò¸å²ù¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤³¤ì°Ê¾å²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢²¿É´¥¥í¾è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤È10¥¥í¾è¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢Îý½¬¤Ç¤Î£±ËÜ£±ËÜ¤ò¼ê¤òÈ´¤«¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È100%½Ð¤·¤¤ì¤¿¤Î¤«¤È¾ï¤Ë¼«Ìä¼«Åú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»ÑÀª¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¼å¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖSµé¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤È¤¯¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤Ê¶¯¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁ´Éô½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£¹Í¤¨¤Æ¸«¤Æ¤â¼«²è¼«»¿¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ï»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£Éé¤±¤¿¤é¤½¤Î¿Í¤è¤êÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅØÎÏ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÅØÎÏ¤¹¤ë°ÕÍß¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀÑ¶Ë²Ì´º¤ÊÁö¤ê¤âÈà¤Î»ý¤ÁÌ£¤À¡£¡Ö¥ì¡¼¥¹¤òÉÝ¤¬¤é¤º¡¢ÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤³¤È¤ò¿®¾ò¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢2025Ç¯¤Î£±Ç¯´Ö¤ÇÍî¼Ö¤·¤¿²ó¿ô¤Ï£¶²ó¡£²áµî¤Ë¤Ï£±Ç¯¤Ç£·²ó¤ÎÍî¼Ö¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤º¤Ã¤ÈÅ¾¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¿11Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤ËÅ¾¤ó¤Ç¤â¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤³¤³¤Ç¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ã±½ã¤Ë²ù¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¼«Ê¬¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¹¡£¿´¤òÀÞ¤é¤µ¤º¤Ë°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÎý½¬¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¤¿¤È¤¨¼þ¤ê¤ÎÍî¼Ö¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤Ï¤»¤º¡¢¤½¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤¿¼«Ê¬¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÈá´Ñ¤»¤ºÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶¯¿Ù¤È¸À¤¨¤ëÀº¿À¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¶¥ÎØ³¦¤Î¥Ò¡¼¥ë¤Ç¤¤¤¤¡Û
°¤Éô¤ÏÆü¡¹ÅØÎÏ¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¡¡photo by Gunki Hiroshi
¡¡2026Ç¯¤Ï¤¤¤è¤¤¤èÃË»Ò¶¥ÎØÁª¼êÌó2200¿Í¤Î¥È¥Ã¥×£¹¡Ö£Óµé£ÓÈÉ¡×¤È¤·¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¾Î¹æ¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È......¡£
¡ÖÈ¾¡¹¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏGµ¤ËËè²ó½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢2026Ç¯¤Î£±Ç¯´Ö¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÉñÂæ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀSµéSÈÉ¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¼å¤¯¤ÆÃ¡¤«¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸·¤·¤¤À¼¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÁÛÄêºÑ¤ß¤À¡£¤µ¤é¤Ë·é¤¤¤Û¤É¤Î¶¯¤¤³Ð¸ç¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖËÍ¤ÏÀµ¹¶Ë¡¤ÇÀï¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ý¤Æ¤ë¤â¤Î¤òÁ´Éô½Ð¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤Ç¤â£±Ãå¤ä³ÎÄêÈÄ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·ä´Ö¡¦·ä´Ö¤òÁÀ¤¦"·ä´Ö»º¶È"¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹¤ò¤«¤²ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¼«Ê¬¤Ï"¶¥ÎØ³¦¤Î¥Ò¡¼¥ë"¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅ¥½¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢º£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ËÜ¿Í¤Ï"¶¥ÎØ³¦¤Î¥Ò¡¼¥ë"¤È¸À¤¦¤¬¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿»ÑÀª¤Ï"¶¥ÎØ³¦¤Î´Õ¡Ê¤«¤¬¤ß¡Ë"¤È¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ°¤Éô¤ÏÎÏ¶¯¤¯¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¡ÊSµé¡ËSÈÉ¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°¤Éô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¸å¤Ï¤µ¤é¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ë¤À¤í¤¦¡£²¿ÅÙÅ¾¤ó¤Ç¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÄ©¤ßÂ³¤±¤ëÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤ò»ý¤Ä°¤Éô¡£¤½¤·¤Æ·è¤·¤Æ¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤Ï¤»¤º¡¢¥Ò¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ç¤â¾¡Éé¤Ë¤³¤À¤ï¤ë·é¤µ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¶¥ÎØ¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤¬¤¹¤Ù¤ÆÊó¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê´Å¤¤À¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¶¥ÎØ¤Î¿ÀÍÍ¤ä¾¡Íø¤Î½÷¿À¤¬¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¶òÄ¾¤ËÁ°¸þ¤¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ë°¤Éô¤Î»Ñ¤ËÈù¾Ð¤ß¡¢¶¥ÎØº×¤Ç¤Ï¡¢Èà¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¸å¤Î°¤Éô¤Î»ÑÀª¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¡£
¡ÚProfile¡Û
°¤ÉôÂó¿¿¡Ê¤¢¤Ù¡¦¤¿¤¯¤Þ¡Ë
1990Ç¯11·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£¹â¹»£±Ç¯¤Þ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÎå¤ß¡¢¤½¤Î¸å¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤ËÅ¾¸þ¡£Âç³Ø¤Ç¤â¶¥µ»¤ËË×Æ¬¤·¡¢£´Ç¯»þ¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜÂç³ØÂÐ¹³¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¥±¥¤¥ê¥ó¤È¥Á¡¼¥à¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç£²°Ì¡¢Á´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¥±¥¤¥ê¥ó£±°Ì¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£2015Ç¯¤Ë¶¥ÎØÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2025Ç¯11·î¤ÎGµ¡Ö¶¥ÎØº×¡×¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£