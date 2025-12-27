米国で人気のセダン、SUV、ピックアップトラック

トヨタ自動車（以下トヨタ）は、米国で生産する『カムリ』（Camry）、『ハイランダー』（Highlander）、『タンドラ』（Tundra）の3車種について、2026年から順次、日本市場への導入を目指すと発表した。

【画像】日本市場再び導入？米国で生産されるトヨタ・カムリ 全22枚

米国で人気のセダン、SUV、ピックアップトラックである3車種を日本で販売することで、『幅広いお客様の幅広いニーズにお応えすると同時に、より良い日米貿易関係に貢献してまいります。日米交渉を受け国交省が検討している新制度も活用し、日本への導入を進めていきます』としている。



2026年から日本市場導入を目指すトヨタ・カムリ。米国で生産される。 トヨタ自動車

カムリは、洗練されたデザインと快適性を兼ね備え、優れた燃費性能を誇るセダンで、米国では長年トップセラーを誇るトヨタのグローバルモデル。

ハイランダーは、3列シートかつ広い室内空間と優れた走破性で、都市からアウトドアまで幅広いシーンに対応する、ファミリー層に人気のSUV。この2車種は日本市場で、それぞれ2023年、2007年に販売を終了していたが、今回再び導入されることになった。ちなみにハイランダーは日本市場で『クルーガー』と呼ばれていた。

日本のカスタマーにも受け入れてもらえる

また、タンドラは圧倒的なパワーを持ち、最大牽引能力や品質、耐久性、信頼性に優れたアメリカンカルチャーを代表するピックアップトラック。アウトドア志向が高まり、ライフスタイルが多様化する中で、他のモデルとは一線を画す個性を、日本のカスタマーにも受け入れてもらえると考えている。

対象モデルと現在の米国での生産拠点

・カムリ（Camry）

生産拠点：TMMKケンタッキー工場

・ハイランダー（Highlander）

生産拠点：TMMIインディアナ工場

・タンドラ（Tundra）

生産拠点：TMMTXテキサス工場



トヨタ・タンドラは、アメリカンカルチャーを代表するピックアップトラック トヨタ自動車