年齢肌のスキンケアが変わる♡DHCの新作クレンジングオイル「ブーストケア」

年齢を重ねると肌の水分量や皮脂量が低下し、角層がごわついてスキンケアがなじみにくくなることも。そんな大人の肌悩みに応えるため、DHCから“スキンケアをなじみやすくする”新発想の「DHC ディープ クレンジング オイル ブーストケア」が登場します。メークオフしながら角層をやわらげ、次に使うスキンケアの浸透※3をサポート。忙しい毎日でも手軽にうるおいを与えられる、頼れるクレンジングオイルです♡

角層をほぐしスキンケアの浸透をサポート

価格：150mL：2,042円(税込)／200mL：2,717円(税込)

「DHC ディープ クレンジング オイル ブーストケア」は、年齢とともに弱くなる「角層吸収力※3」に着目したアイテム。

オリーブ発酵うるおい成分※4を配合した“もっちりとろみオイル”が、こわばりがちな角層をやわらげ、キメの整ったなめらかな肌へ導きます。

クレンジングしながら角層をうるおいで満たすことで、次に使うスキンケアがなじみやすい状態に整えてくれます。

INNISFREE、福袋で年末年始♡最大50%OFF＆限定セット登場

植物オイルで汚れをすっきりオフ

4種の植物美容オイル※5を配合し、ハードメークはもちろん、ウォータープルーフ、毛穴の汚れ、古い角質、角栓までしっかり除去。油膜感やヌルつきの残らない処方で、すべすべの素肌に洗い上げます。

さらに、シリーズ共通成分「フロール・デ・アセイテ※6」など5種の美容保湿成分※7を配合し、クレンジング後もつっぱり感のないうるおい肌をキープします。

濡れた手OKのダブル洗顔不要オイル

ブーストケアは、ディープクレンジングシリーズ初となる“濡れた手でも使える”ダブル洗顔不要タイプ。

油性のメイクや皮脂、角栓をしっかり溶かしながら、水にもなじみやすい処方でスッキリと流せます。

「DHC 薬用 ディープ クレンジング オイル」と同等の洗浄力ながら、洗い上がりは軽やか。時短ケアを叶えたい方にもぴったりです♪

発売日：

・150mL：2026年2月9日(月)（ドラッグストア・総合スーパー・バラエティストア※一部店舗除く）

・200mL：2026年3月5日(木)（DHC通販・直営店）

忙しい毎日に寄り添う新クレンジング

メークオフと同時に角層のコンディションまで整えられる「DHC ディープ クレンジング オイル ブーストケア」は、年齢肌の悩みに寄り添う嬉しいアイテム。

うるおいを守りながら汚れをしっかり落とし、スキンケアの浸透※3までサポートしてくれる新発想のクレンジングです。

濡れた手でも使えてダブル洗顔不要だから、忙しい毎日でも負担なく続けられます。今のスキンケアの効果をもっと実感したい方におすすめです♡