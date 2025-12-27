年末年始に行きたいと思う「栃木県の道の駅」ランキング！ 2位「どまんなか たぬま」を抑えた1位は？【2025年調査】
帰省の手土産や新年のあいさつにぴったりな逸品がそろうこの季節は、地域独自のこだわりが光る特産品コーナーから目が離せません。家族団らんのテーブルを豪華に演出する新鮮な海鮮や、冬のご当地グルメなどを求めて、たくさんの人が足を運ぶ人気の「道の駅」をまとめました。
All About ニュース編集部では、2025年12月17日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「年末年始に行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、年末年始に行きたいと思う「栃木県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
※例年、1月1日〜2日は施設全体が休館しています。せっかくの訪問が無駄にならないよう、事前に公式WebサイトやSNSなどで営業状況をチェックしておくのが安心です
回答者からは「県内最大級のイルミネーションや足湯、正月の餅つきイベント等、家族で新春を祝えるから」（30代男性／滋賀県）、「年末年始も地元特産品や名物グルメを味わえる売店があって、冬のドライブ休憩にぴったりで心も体も温まるから」（40代男性／静岡県）、「足湯が併設されているから」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「うつのみや ろまんちっく村は、温泉や食事が揃い寒い時期でも一日ゆっくり過ごせる安心感があります」（40代女性／埼玉県）、「ファーマーズマーケット、温泉、クラフト体験などがあり、年末年始もイベントがあるので行きたいです」（50代女性／広島県）、「広大な農業公園＋農産物直売、レストラン、地元ビール・餃子、温泉・スパ・宿泊施設・体験農場までそろっていて1日楽しめる」（40代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月17日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「年末年始に行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、年末年始に行きたいと思う「栃木県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：どまんなか たぬま（佐野市）／36票2位にランクインしたのは、佐野市にある「どまんなか たぬま」です。日本列島の中心に位置するとされることに由来するユニークな名前で知られています。冬の時期の目玉は、関東最大級とも言われる大規模なイルミネーション。年末年始の夜を彩る幻想的な光の演出は、家族連れやカップルに大人気です。また、施設内には無料の足湯があり、ドライブの疲れを癒やすのにも最適。佐野ラーメンや「いもフライ」などの地元グルメも充実しており、お正月休みのレジャー気分を盛り上げてくれるスポットとして多くの票を集めました。
※例年、1月1日〜2日は施設全体が休館しています。せっかくの訪問が無駄にならないよう、事前に公式WebサイトやSNSなどで営業状況をチェックしておくのが安心です
回答者からは「県内最大級のイルミネーションや足湯、正月の餅つきイベント等、家族で新春を祝えるから」（30代男性／滋賀県）、「年末年始も地元特産品や名物グルメを味わえる売店があって、冬のドライブ休憩にぴったりで心も体も温まるから」（40代男性／静岡県）、「足湯が併設されているから」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
1位：うつのみや ろまんちっく村（宇都宮市）／60票見事1位に輝いたのは、宇都宮市にある「うつのみや ろまんちっく村」でした。46ヘクタール（東京ドーム約10個分）という圧倒的な広さを誇る滞在型体験ファームです。広大な敷地内には、農産物直売所やレストランはもちろん、天然温泉、プール、さらには宿泊施設まで完備されています。年末年始は、地元産の食材をふんだんに使ったぜいたくなお正月メニューや、地元の銘酒が並ぶショップがにぎわいを見せます。
回答者からは「うつのみや ろまんちっく村は、温泉や食事が揃い寒い時期でも一日ゆっくり過ごせる安心感があります」（40代女性／埼玉県）、「ファーマーズマーケット、温泉、クラフト体験などがあり、年末年始もイベントがあるので行きたいです」（50代女性／広島県）、「広大な農業公園＋農産物直売、レストラン、地元ビール・餃子、温泉・スパ・宿泊施設・体験農場までそろっていて1日楽しめる」（40代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)