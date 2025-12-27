決定的な「見分け方」とは

快適にドライブを楽しんでいる最中、ふと視界に入った道路上部の「四角いカメラ」にドキッとした経験を持つドライバーは多いことでしょう。

「うっかりスピードを出しすぎてしまったか？」と不安になるものですが、そのカメラ、必ずしも速度違反を取り締まる「オービス」とは限りません。

実は、日本の道路にはオービスと非常によく似た「Nシステム」という別の装置も多数設置されているからです。

一見すると区別がつきにくいこれら2つの「謎のカメラ」。一体どのような違いがあり、ドライバーはどう見分ければよいのでしょうか。

まずは、ドライバーが最も恐れる「オービス」についておさらいしましょう。

正式名称を「速度違反自動取締装置」といい、その名の通り、一定以上の速度で走行する車両を検知し、自動的に撮影・記録するシステムです。

オービスが作動すると、速度違反車両のナンバープレートや車種に加え、運転手の顔まで鮮明に記録されるため、言い逃れは極めて困難とされています。

現在は、道路に固定されたタイプだけでなく、持ち運びが可能な「可搬式オービス」も普及しており、神出鬼没な取り締まりが行われています。

一方で、オービスと混同されがちなのが「Nシステム」です。正式名称は「自動車ナンバー自動読取装置」といいます。

オービスが「速度違反車のみ」をターゲットにするのに対し、Nシステムは犯罪捜査や盗難車の発見を目的としています。

通過する車両のナンバープレートを自動的に読み取り、手配中の車両ナンバーと照合することで、犯人の足取りを掴む手がかりとして活用されているのです。

大きな違いとして、Nシステムは速度計測を行いません。また、犯罪に関わりのない一般車両のデータは一定期間保存された後に消去される仕組みとなっており、運転者や同乗者の顔なども記録の対象外とされています。

つまり、善良な一般ドライバーであれば、Nシステムの下を通過しても何ら警戒する必要はないのです。

このように役割が全く違うとはいえ、走行中に瞬時に判断するのは難しいものです。しかし、いくつかのポイントを押さえておけば見分けることが可能です。

最も分かりやすい特徴は「予告看板の有無」です。

固定式オービスの場合、肖像権への配慮や事前警告の意味合いから、設置箇所の数キロ手前に「自動速度取締機設置区間」や「速度取締中」といった警告看板が必ず設置されています。

対して、Nシステムは取り締まり装置ではないため、こうした予告看板は設置されていません。

また、装置自体の見た目にも違いがあります。現在主流の「LHシステム」と呼ばれる固定式オービスには、撮影用のカメラとは別に、発光装置（ストロボ）が付随。

一方、Nシステムは赤外線カメラを使用しているため発光装置がなく、オービスに比べてコンパクトな形状で単独設置されているケースが一般的です。

設置場所の傾向としても、オービスは高速道路や国道の直線などスピードが出やすい場所に多いのに対し、Nシステムは県境や市境など、広範囲にわたる一般道にも設置されています。

※ ※ ※

最も重要なのはカメラの種類に関わらず、常に制限速度を守って安全運転を心がけることです。

なお、場所を選ばない「可搬式オービス」については、各都道府県警察がSNSやホームページで取り締まり情報を公開している場合もあるため、気になる人はドライブ前にチェックしてみるのも良いかもしれません。