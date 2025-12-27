野球塾運営の長坂秀樹さんが推奨…フォームを安定させる“ピッチング体操”

投球フォームが安定せずコントロールが定まらない、球速も上がらない……。こうした悩みを抱える少年少女は少なくないだろう。神奈川県藤沢市で野球塾「Perfect Pitch and Swing」を運営する長坂秀樹さんは、解決策として「ピッチング体操」という準備運動を提案している。投球に入る前の準備段階が重要で、自分の手足を思い通りに操ることができれば理想のフォーム習得に繋がっていくという。

「ピッチング体操」の基本は、体全体の連動性を高めること。右投げの場合、踏み出し足の左足を上げて一塁と三塁方向へ振り子のように振る動作から始める。大きく振ることを意識したい。力が抜けてバランスが良くなったところで、左膝が胸につくように引き上げて投げる動作へ移行する。

この基本動作ができたら次は、左足と両腕を大きく回していく。両腕は大きな円を作るイメージで、グラブと左足のつま先が連動するように動かす。左膝も大きな円を描くようなイメージで行いたい。この時、腕は背中側に入らないようにする。背中側に入ると腕が上がりにくくなる。

3つ目の動作は上記2つの動きを連動させる。左足をスイングさせ、次に両腕と左足を回して投げる動作に繋げていく。両腕と踏み込み足をグルグル回す「体操」がパフォーマンス向上に繋がる。

この体操はただの準備運動ではなく、投球に直結する重要な動きになる。バランスとタイミングが鍵となり、同時に肩甲骨や胸郭、股関節の柔軟性も増していく。これらは全て投球に必要な要素だ。

「投球に必要な動きになるので、投げる前の準備としてしっかりやってほしい。ボールを使わないので、雨の日でも家でもいつでもできます」と長坂さん。自分の体を操れなければ、ボールも操れない。ピッチング体操で体の連動性を高めることでフォームが安定し、球速アップや制球力の向上に繋がっていく。（First-Pitch編集部）