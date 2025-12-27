ドル円は米債利回り低下を受けて朝方に売りも、その後反発＝ＮＹ為替概況



きょうのＮＹ為替市場、ドル円は米債利回り低下を受けて一時ドル売り円買いとなり、東京朝の高値に並ぶ１５６円４９銭から１５６円２３銭を付けた。その後一転してドル高円安となり、上値を抑えていた１５６円５０銭前後の売りをこなして１５６円７３銭を付けている。



米長期債利回りを受けての動きで、ややドルが主導展開。ユーロドルはドル安局面で１．１７９７まで上昇。１．１８００手前の売りを崩せず、少し調整が入ると、その後のドル高局面で１．１７６０台まで下げた。ポンドドルは１．３５２７を付けた後、１．３４８０台まで売りが出ている。



ユーロ円は１８４円台前半推移が続いた。午前中に対ドルでのユーロ買いもあって１８４円４０銭前後を付けたが、東京朝の高値に届かず。



ポンド円は朝に２１１円５１銭まで上昇。その後少し戻すも２１１円台前半でしっかりした動きとなった。



MINKABU PRESS

外部サイト