プレミアリーグ 25/26の第18節 マンチェスター・ユナイテッドとニューカッスルの試合が、12月27日05:00にオールド・トラフォードにて行われた。

マンチェスター・ユナイテッドはベンヤミン・シェシュコ（FW）、マテウス・クニャ（FW）、メーソン・マウント（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニューカッスルはアンソニー・ゴードン（FW）、ニック・ウォルトメイド（FW）、ジェイコブ・マーフィー（MF）らが先発に名を連ねた。

24分に試合が動く。マンチェスター・ユナイテッドのパトリック・ドルグ（DF）がゴールを決めてマンチェスター・ユナイテッドが先制。

ここで前半が終了。1-0とマンチェスター・ユナイテッドがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、マンチェスター・ユナイテッドが1-0で勝利した。

なお、マンチェスター・ユナイテッドは69分にルーク・ショー（DF）、90+2分にマテウス・クニャ（FW）に、またニューカッスルは73分にサンドロ・トナリ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-27 07:10:10 更新