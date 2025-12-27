プロ・リーグ 25/26の第20節 アンデルレヒトとシャルルロワの試合が、12月27日04:45にロット・パークにて行われた。

アンデルレヒトはアドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）、ニルソン・アングロ（FW）、トルガン・アザール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシャルルロワはオーレリアン・シャイドラー（FW）、パルフェ・ギアゴン（MF）、パトリック・プフラッケ（MF）らが先発に名を連ねた。

12分に試合が動く。シャルルロワのパトリック・プフラッケ（MF）のアシストからエティエンヌ・カマラ（MF）がゴールを決めてシャルルロワが先制。

15分シャルルロワが追加点。アントワーヌ・ベルニエ（FW）のアシストからパルフェ・ギアゴン（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

しかし、24分、アンデルレヒトのトルガン・アザール（MF）がPKを決めて1-2と1点差に迫る。

ここで前半が終了。1-2とシャルルロワがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。シャルルロワが1-2で勝利した。

なお、アンデルレヒトは25分にルーカス・ヘイ（DF）に、またシャルルロワは38分にエティエンヌ・カマラ（MF）、44分にアントワーヌ・ベルニエ（FW）、77分にレビン・ブルム（DF）、90+2分にヤシン・ティトラウィ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-27 07:10:39 更新