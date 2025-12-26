ビリーズエンターがヴァンズとコラボ　「午年」をテーマにしたローファーとベストを発売

「ビリーズエンター（BILLY'S ENT）」が、干支をモチーフにした「ヴァンズ（VANS）」とのコラボレーションコレクション「YEAR OF THE HORSE」を発売する。現在ビリーズのオンラインストアで先行予約を受け付けており、2026年1月1日からビリーズエンター直営店および公式オンラインストアで取り扱う。

同コレクションは、ビリーズエンターとヴァンズの毎年新春の恒例企画。2026年は「午年」をテーマにローファーとベストをラインナップする。

ローファーは、馬をイメージした「ヘアーレザー」「スムースレザー」「スエード」の3種の素材を組み合わせたクレイジーパターンで製作。表面のタッセルはスタイリングやシーンにあわせて取り外しが可能な2WAY仕様となっている。カラーはブラウンとブラックの2色で、各1万4300円。

ベストはMA-1をベースに、裏面にはジョッキーの勝負服から着想を得た格子柄をあしらいリバーシブルデザインに仕上げた。カラーはセージとブラックの2色で、価格は各1万4300円。

