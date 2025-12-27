　27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比40円安の5万680円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

51937.90円　　ボリンジャーバンド3σ
51328.73円　　ボリンジャーバンド2σ
50750.39円　　26日日経平均株価現物終値
50719.57円　　ボリンジャーバンド1σ
50680.00円　　27日夜間取引終値
50550.00円　　5日移動平均
50110.40円　　25日移動平均
49910.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49820.00円　　一目均衡表・転換線
49600.00円　　一目均衡表・基準線
49501.23円　　ボリンジャーバンド-1σ
48892.07円　　ボリンジャーバンド2σ
48699.47円　　75日移動平均
48282.90円　　ボリンジャーバンド3σ
47600.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
42374.40円　　200日移動平均


株探ニュース