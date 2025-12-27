日経225先物テクニカルポイント（27日夜間取引終了時点）
27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比40円安の5万680円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
51937.90円 ボリンジャーバンド3σ
51328.73円 ボリンジャーバンド2σ
50750.39円 26日日経平均株価現物終値
50719.57円 ボリンジャーバンド1σ
50680.00円 27日夜間取引終値
50550.00円 5日移動平均
50110.40円 25日移動平均
49910.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49820.00円 一目均衡表・転換線
49600.00円 一目均衡表・基準線
49501.23円 ボリンジャーバンド-1σ
48892.07円 ボリンジャーバンド2σ
48699.47円 75日移動平均
48282.90円 ボリンジャーバンド3σ
47600.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
42374.40円 200日移動平均
株探ニュース
