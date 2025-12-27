27日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比3.0ポイント高の3426.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3489.72ポイント ボリンジャーバンド3σ

3454.20ポイント ボリンジャーバンド2σ

3426.50ポイント 27日夜間取引終値

3423.30ポイント 5日移動平均

3423.06ポイント 26日TOPIX現物終値

3418.69ポイント ボリンジャーバンド1σ

3392.75ポイント 一目均衡表・転換線

3383.18ポイント 25日移動平均

3349.25ポイント 一目均衡表・基準線

3347.67ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3312.16ポイント ボリンジャーバンド2σ

3290.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3279.36ポイント 75日移動平均

3276.64ポイント ボリンジャーバンド3σ

3225.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

2980.55ポイント 200日移動平均





株探ニュース

