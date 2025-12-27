　27日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比3.0ポイント高の3426.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3489.72ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3454.20ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3426.50ポイント　　27日夜間取引終値
3423.30ポイント　　5日移動平均
3423.06ポイント　　26日TOPIX現物終値
3418.69ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3392.75ポイント　　一目均衡表・転換線
3383.18ポイント　　25日移動平均
3349.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3347.67ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3312.16ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3290.88ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3279.36ポイント　　75日移動平均
3276.64ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3225.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2980.55ポイント　　200日移動平均


