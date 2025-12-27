27日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント安の674ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



724.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

715.68ポイント 200日移動平均

710.71ポイント 75日移動平均

707.50ポイント ボリンジャーバンド3σ

697.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

694.25ポイント ボリンジャーバンド2σ

681.01ポイント ボリンジャーバンド1σ

677.73ポイント 26日東証グロース市場250指数現物終値

674.00ポイント 27日夜間取引終値

671.40ポイント 5日移動平均

667.76ポイント 25日移動平均

664.00ポイント 一目均衡表・基準線

654.51ポイント ボリンジャーバンド-1σ

654.00ポイント 一目均衡表・転換線

641.27ポイント ボリンジャーバンド2σ

628.02ポイント ボリンジャーバンド3σ





