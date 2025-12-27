　27日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント安の674ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

724.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
715.68ポイント　　200日移動平均
710.71ポイント　　75日移動平均
707.50ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
697.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
694.25ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
681.01ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
677.73ポイント　　26日東証グロース市場250指数現物終値
674.00ポイント　　27日夜間取引終値
671.40ポイント　　5日移動平均
667.76ポイント　　25日移動平均
664.00ポイント　　一目均衡表・基準線
654.51ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
654.00ポイント　　一目均衡表・転換線
641.27ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
628.02ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース