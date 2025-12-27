グロース先物テクニカルポイント（27日夜間取引終了時点）
27日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント安の674ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
724.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
715.68ポイント 200日移動平均
710.71ポイント 75日移動平均
707.50ポイント ボリンジャーバンド3σ
697.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
694.25ポイント ボリンジャーバンド2σ
681.01ポイント ボリンジャーバンド1σ
677.73ポイント 26日東証グロース市場250指数現物終値
674.00ポイント 27日夜間取引終値
671.40ポイント 5日移動平均
667.76ポイント 25日移動平均
664.00ポイント 一目均衡表・基準線
654.51ポイント ボリンジャーバンド-1σ
654.00ポイント 一目均衡表・転換線
641.27ポイント ボリンジャーバンド2σ
628.02ポイント ボリンジャーバンド3σ
