この記事をまとめると ■タイの新車市場は洪水と関税により深刻なダメージを受けている ■2025年11月に開催された「モーターエキスポ2025」では値引きと低金利政策が目立った ■中国ブランドの低金利作戦に日系メーカーも巻き込まれている

日本よりも深刻な状況のタイの新車販売事情

自販連（日本自動車販売協会連合会）統計によると、2025年1月から11月までにおける、登録乗用車の累計販売台数は235万1895台（前年対比100.6％）、全軽自協（全国軽自動車協会連合会）統計による2025年1月から11月までの軽四輪乗用車の累計販売台数は12万6416台（前年対比109.1％）となった。状況からすると、日本の2025歴年における年間新車販売台数は前年並みで落ち着きそうである。

諸物価高騰などで製造原価が上昇を続けるなか、車両価格の実質値上げ（単純な値上げはほぼないので）を行うものの、コスト上昇を十分吸収できないレベルとなり、値引き原資となるディーラー利益を圧迫している。これでは値引き販売を派手に行うこともできないので、前年並みはある意味既定路線ともいえよう。

しかし、日本のそんな様子を可愛いレベルとも表現できてしまうのが、東南アジアのタイにおける新車販売状況である。販売統計を見る限り、2025年1月から10月までの累計新車販売台数が49万5001台（前年同期比プラス3.9％）となっており、日本とそれほど変わらないようにも見える。しかし、2024年は9月にタイ北部で大規模な洪水被害が発生し、それ以降は新車販売台数が急落している。人気の高いピックアップトラックでは2024暦年締め年間新車販売台数が2023年比で40％以上販売台数が落ち込む車種が続出しており、結論としては「比較した2024年よりはマシになった」ともいえてしまうのである。

日本でもトランプ関税で大騒ぎとなっているが、タイでも状況は同じ。中国はタイを迂回経由地として貿易を行っているとし、アメリカ政府の対応は日本よりも厳しいともいわれており、その影響はタイ経済を直撃している。そもそもバーツ（タイの通貨）高の影響で輸出が伸び悩んでいたなか、トランプ関税が経済を直撃している。さらに、2025年11月には南部で2024年の北部を超える300年ぶりとされる、大規模洪水被害が発生しており、今後の新車販売への悪影響は避けられないともいわれている。

日本よりも周辺環境の悪いなか、首都バンコク近郊では新車の会場での販売をメインとして「モーターエキスポ2025（第42回タイランド国際モーターエキスポ／通称バンコクモーターエキスポ）」が、2025年11月下旬から12月上旬にかけて開催された。

「新車の販売促進メインのトレードショー」とモーターエキスポを紹介したが、会期中にはまさにその場でサインしたくなるほど魅力的な特典が用意されている。正式開幕に先立ったメディア向け先行公開日（プレスデー）に行われた、各出展ブランドのプレスカンファレンスでは、車両本体価格から大きく値引きを行った“会場特価”を大々的に発表するブランドも相次いだ。タイでの大幅値引きはいま始まったばかりではなく、ここ数年の風物詩ともいえる。

まさに破壊的な値引きよりも今回会場で目立ったのは、金利0％キャンペーンであった。タイにおける新車購入ではローンを利用するのが半ば当たり前となっている。日本でも最近は商談での主流になりつつあるが、単純に値引き交渉するのではなく、「月々の支払いをどこまで抑えるか」が商談のポイントとなっており、様子を見ているとタイでもそれは変わらないようだ。頭金をいくら入れるかなどの決まりがあり、さらに審査結果では0％を受けられないこともあるが、金利0%を客寄せパンダ代わりに使っているので、それでも好条件が期待できるのである。

タイ政府は2025年11月18日に、市民の借金の一部を免除する徳政令（5800億円規模）を閣議決定している。タイの新車販売不振の背景には信販会社の厳しい審査があるのだが、それにはタイの人たち個々の抱える債務が見過ごせないレベルに達していたこともあるとされていた。消費拡大により経済活性化が政府の徳政令発令の狙いとされているようだが、そのようなタイの社会では、金利0％は新車の販売促進でも有効なカンフル剤なのである。

金利０％ローンがタイのトレンド

タイでもここのところは利上げが進んでいたなかでの、0%ローンは販売促進策以外の何ものでもない。ただ、会場成約特典はそれだけではない。とくに中国系ブランドのBEVとなると、「どこで儲けているのか？」「原価割れしているのでは？」などの声も聞かれるほどの特典のオンパレードなのである。

多くの中国系BEVでお約束なのが、充電施設設置の無料サービスであった、さらに、タイではすでにBEVは自動車保険に加入しにくい（または保険料がかなり高い）状況となっているので（修理費用などがICE［内燃機関］車よりかかるなどがその理由）、自動車保険（任意保険）の期間限定での無料加入（強制保険付きもあった）もかなり多く見かけた。なかには駆動用電池の永久保証といったとんでもない特典を用意するところもあった。ICE車では中国系か否かに関係なく、ガソリンカード（マックス2万円分ぐらい）を無料でサービスするところもあった。

車両価格自体は会場特別価格を用意するところもあれば、車両本体価格からの値引き額をあえて強調するなど、ブランドによって見せ方は異なっていた。

中国系BEVでは、2025年春にNETAが中国本社の経営破綻や、タイ現地法人の事業停止などの騒ぎが起きている。当然ながら今回のモーターエキスポ会場にはNETAは出展していないのだが、当初はNETAに続く形でタイでの事業を停止する中国系ブランドが続出し、BYDオート（比亜迪汽車）やMG（上海汽車系）など、ごく一部のブランド以外は出展しないのではないかともいわれていた。しかし、会場を訪れると出展ブランド数では日系ブランドを超える数の中国系ブランドがブースを構えていた。

ただし、前述した大幅値引き＋特典乱発といった状況をみると、どこか空元気に近いものを筆者は感じた。現地で話を聞くと、会場での成約特典ほどではないものの、日常的に乱売と表現できる売り方を続けているとのこと。日系ブランドのHEV（ハイブリッド車）を買おうとしたら、同クラス中国系BEVのほうが補助金も含めて安く買えるといった理由で中国系BEVへお客を呼び込んでいるのが実状という話も聞くことができた。さらには厳格な審査の続くローンでも信販会社によっては「中国車買うなら……と審査を緩めたり、融資額の調整など好条件が提示されることもあるようだ」という話も聞いている。

ただ、ことは中国系ブランド同士での潰しあいに終わらず、日系ブランドもその波を被る状況となっている。中国系ほど派手なレベルではないものの、車種などの条件を限って金利0％をアピールするブランドがあるなど、乱売に巻き込まれる状況が続いている。

2024、2025年とタイ国内で大規模な洪水被害が続いている。すでに保険会社は被害車両への保険金の支払いで追い込まれているようである。ほとんどの新車はローンで購入されていると前述したが、とくに2025年の南部洪水では都市部も甚大な被害を受けており、ピックアップトラックのみの販売不振が顕在化した2024年とは異なり、広範囲な新車販売への悪影響が避けられないともいわれている。

つまり、ローンで購入したクルマは被災し使えなくなったが、家屋など多額の修理費用が必要となるケースが目立ち、現有車の支払いすら四苦八苦するひとが増え、「新車への乗り換えなんて……」と、さらなる新車販売不振を招いてしまうのではないかというのである。

タイの自動車ショーでは会期中の受注台数を積極的に発表するが、過去には「受注台数」としていたものが、最近では「予約台数」と表現されるようになった。ローン審査厳格化により、審査結果が出ないなかで予約という形でいったん売り上げ、その後に審査が通らず正式受注できないケースも目立っているようである。

新車販売のカンフル剤としても、タイでは自動車ショーの存在感は業界にとってはもちろん、購入特典が充実するので新車購入を予定しているひとにとってもますます高まっていくことになりそうである。