結成5周年を迎えた5人組アイドルグループ「.BPM（ドットビーピーエム）」の日南千穂が、初アルバム「The .BPM WONDER」の発売を受け、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。昨春の加入前から胸に抱いていた憧れと、加入から約1年半で手にした確かな実感。その両方を、言葉にして語った。（「推し面」取材班）

♪あとどれぐらい？ 夢見たらいい？ あとどれぐらい？ 立ち上がりゃいい？――。

取材の途中、ふと口をついて出たフレーズが、場の空気を変えた。アルバム収録曲「Black Rose」の一節だ。歌詞をなぞるというよりも、胸の奥に溜めてきた感情が、そのまま零れ落ちたような瞬間だった。

疾走感のあるトラックに乗せて日南が放つラップ。その言葉に宿るのは、アイドルとして歩む中で何度も立ち止まり、問い続けてきた葛藤そのものだ。

「歌うたびに、泣きそうになるんです」

日南は加入前から、.BPMの“ファン”だった。客席から見上げ、追いかけていた楽曲たち。そこに今、自分の声が刻まれている。その事実が、このアルバムを特別な存在にしている。

「ファンとして聴いていたグループの曲に、自分の声が入っている。みんなが紡いできた歴史を、すごく実感できる作品になりました。全曲、強いです」

中でも、憧れを決定づけた一曲が、アルバムにも収録された「Dancin’ Chicken」だった。

「これを聴いた瞬間に『.BPMに絶対入りたい！』って思った曲なので、今こうして歌えているのは本当に嬉しいです」

ただ、結成5年という時間の重みは、夢見心地のままでは受け止めきれない。

“聴いていた側”から、“歌って支える側”へ。立つ場所が変われば、求められる精度も、背負う覚悟も変わっていく。

象徴的なのが、「Black Rose」で任されたラップパートだった。もともとラップを聴く機会はほとんどなく、加入後に歌割りが増えたという。手探りで始まった挑戦で、最大の壁になったのは技術ではなく、「何を伝えるか」だった。

「ラップだからこそ、自分の思いをちゃんと伝えたいと思いました」

張り詰めていた表情がふっと緩んだのは、ライブでの“推し曲”を問われた時だった。

「『恋ニフツカヨイ』は、本当に二日酔いをテーマにした、結構とんちきな曲なんです」

ステージでは「完全に二日酔いの、とんちきな顔をして本気でふざけてます」と笑う。本人は「お酒は全然強くない」と言うが、その空気感が好きだという。

そして、次に掲げる“乾杯”は、もっと大きい。

「来年1月8日のZepp Shinjukuが終わって、一段落ついたら。この曲を聴きながら、二日酔いになるまで浴びるように飲んで乾杯したいですね」

グループ最大規模となるワンマンライブ。憧れの場所で、今度はステージの側から--日南千穂は、その歌声とダンスで観客を酔わせるつもりだ。