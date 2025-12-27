お笑いコンビ、たくろうの優勝で幕を閉じた、漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」のファイナリストたちに密着し、知られざるドラマを描いたテレビ朝日系「M−1グランプリ2025アナザーストーリー」（28日午後10時30分）が今年も放送される。ABCテレビが26日、発表した。

主な見どころは以下の通り

【たくろう】早熟の天才“空白の7年”どん底からの再起

18年、コンビ結成2年で準決勝進出という快挙を成し遂げるも、その後は一転、結果が出ない日々に苦しみ、一時はコンビ解散の危機にまで直面していたたくろう。どん底を味わった2人は“空白の7年”をいかにして乗り越え、決勝の舞台にたどり着いたのか？ 人生を変えたネタ「リングアナ」が生まれた秘話とは？

【ドンデコルテ】不惑の男がたどり着いたのは「人生を投影した漫才」

決勝戦初進出で準優勝を成し遂げた結成6年・ドンデコルテ。ボケの渡辺銀次は芸歴16年目、40歳にして初めてスポットライトを浴びた。支えてくれた仲間への思い、人生のすべてを込めてマイクの前に立つ姿に密着した。

【エバース】「大本命」という呪縛を乗り越えた、歴史的高得点

大会前から優勝候補の筆頭として注目を集め続けたエバース。逃げ場のないプレッシャーの中、彼らはどのようにして自分たちの漫才を磨き上げたのか。