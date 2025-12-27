結成１５年以内の漫才日本一決定戦「Ｍ-１グランプリ２０２５」はお笑いコンビ・たくろうの優勝で幕を閉じたが、その舞台裏を追った「アナザーストーリー」が、２８日午後１０時３０分からＡＢＣテレビ・テレビ朝日系列全国ネットで放送される。

今年の大会は史上最多の１万１５２１組が出場、史上最高峰の戦いと称された漫才頂上決戦を制したのは、７年ぶりの準決勝進出から一気に頂点まで駆け上がったたくろうだった。

たくろうは２０１８年、コンビ結成わずか２年で準決勝進出という快挙を成し遂げたが、その後は一転結果が出ない日々に苦しみ、一時はコンビ解散の危機に直面したという。「アナザーストーリー」では、どん底を味わった２人が“空白の７年”をいかにして乗り越え、決勝の舞台にたどり着いたのか？ また人生を変えたネタ「リングアナ」が生まれた秘話などが放送される。

また準優勝したドンデコルテのボケ・渡辺銀次は芸歴１６年目、４０歳にして初めてスポットライトを浴びた。支えてくれた仲間への思い、人生のすべてを込めてマイクの前に立つ姿に密着。

さらに大会前から優勝候補の筆頭として注目を集め続けたエバース。逃げ場のないプレッシャーの中、彼らはどのようにして自分たちの漫才を磨き上げたのか、などが放送される。

番組放送終了後からはＴＶｅｒで見逃し配信も実施される。