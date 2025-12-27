WBC侍ジャパンのメンバー8選手発表

来年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表（侍ジャパン）のうち8選手が26日発表された。ML Bから3人、NPBから5人という陣容だ。この中にはNPBで爪を研ぐ実力派の名前も。ファンの間から「世界にバレちゃう」と心配の声が上がっている選手とは。

「やばい大智が世界にバレる」「これで種市が世界にバレるな」「とうとう世界が見えてきた、もう完全にアメリカにバレたな」。ネット上でファンが心配の声を上げているのは、これまでWBCには縁がなかったNPB投手たちだ。

阪神の28歳、石井大智投手は今季53試合に投げ、防御率は驚異の0.17。公式戦では驚異の50試合連続無失点を記録している。秋田高専を出て、独立リーグの高知へ。そして2021年にドラフト8位で阪神入団というところからの成り上がりを果たした。今季は3月のオランダ戦で初めて「侍ジャパン」の一員に選ばれ、国際大会にはこのWBCが初出場だ。

またロッテの27歳、種市篤暉投手もオランダや欧州代表との強化試合や、U-23ワールドカップで日本代表に加わったことがあるものの、フル代表での国際大会参加は初となる。今季は24試合に投げ9勝8敗、防御率2.63。序盤は苦しんだものの9・10月は5試合に先発しリーグトップの48奪三振、防御率0.95、トップタイの4勝という好成績で、自身初の月間MVPを受賞した。

2023年のWBCで世界一となった日本代表からは、山本由伸投手や今永昇太投手がその後大リーグへ移籍した。今回のWBCで世界からの注目を集めるのは誰になるだろうか。



（THE ANSWER編集部）