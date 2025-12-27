狙って仕上げた大物手が、勝利への扉をこじ開けた。「大和証券Mリーグ2025-26」12月26日の第1試合はKADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）がトップを獲得。個人6勝目、MVP争いでは4位の好位置に付けた。

【映像】渋川、待たされたテンパイを一度外して“鮮烈”6000オール

この試合は東家からU-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）、渋川、渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）、セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）の並びで開始。東2局1本場に日向が満貫を決め、東3局は竹内がツモアガリ。序盤は両者の攻勢を受け、渋川は慎重に局を進める展開となった。

流れが変わったのは南場。南1局1本場、小林の親リーチに対し、渋川は1・4索待ちで追っかけリーチ。1索をツモり、リーチ・ツモ・赤の4000点（＋300点、供託1000点）を手にして、反撃の足掛かりを作る。

続く南2局は渋川の親番。すでに2メンツが完成し、赤も含む好配牌。小林の先制リーチを受けながらもすぐにテンパイ。2・5筒待ちと五・八万待ちの選択肢から前者を選び、即リーチを敢行する。すると一発目のツモは赤5筒。リーチ・一発・ツモ・タンヤオ・平和・赤2の親跳満、1万8000点を叩き出し、一気にトップ目へ。終盤は危なげない進行で試合を締めた。

インタビューで主に語ったのはやはり南2局の親跳満。この局、渋川はファーストテンパイのカン3筒待ちを外しており、その理由を「割と僕は（愚形でもリーチに）行くタイプなのですが、マンズの場況が良すぎて、四・七万も五・八万も引けそうだった。6000オールがあるのでもったいないと思って外しました」と説明。さらに、「待ち枚数は2・5筒の方が多くて、打点も高かった。配牌がめちゃくちゃ良かったので『これがアガれなかったらもうダメだな』と思っていました。ススっと6000オールになって、あの局は本当にうれしかった」と付け加えた。

「今週サクラナイツはめちゃくちゃ負けていて、僕も前回は4着でしたが、今日はトップが取れました。このままいい調子で年越しして、年明けから大反撃していきたいと思います」とリベンジを誓うと、ファンからは「大反撃や！！！」「しぶないすー！」とエールが寄せられた。

【第1試合結果】

1着 KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）4万2600点／＋62.6

2着 渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）2万5000点／＋5.0

3着 セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）1万7500点／▲22.5

4着 U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）1万4900点／▲45.1

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）