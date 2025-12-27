「週刊文春」では女性の、女性による、女性のための医療連載が2025年12月25日発売号からスタート！ 第1回は、中高年女性の半数近くが患う尿もれ（尿失禁）を特集。誰もがなり得るからといって、諦めないで。簡単なエクササイズや生活改善でQOLを上げよう！（現在配信中の「週刊文春 電子版」記事より冒頭部分を抜粋してお届けします）

「病気には男女差がある」。長年見過ごされてきたこの視点が昨今見直され、男性中心だった医療界も変わりつつある。女性の体を熟知した女性専門医が、不調に悩む読者に向けて、疾患の特徴と対策をリレー形式で解説する新連載。ようこそ、「文春女性外来」へ。

尿もれはなぜ女性に多い？

第1回は、名鉄病院女性泌尿器科の加藤久美子医師だ。約40年にわたって女性の尿もれ治療に携わり、日本初の女性尿失禁外来を立ち上げた“尿もれ治療のパイオニア”である。

「くしゃみをしたり、走ったりすると尿が漏れる」

「急に我慢のできない尿意に襲われる」

こんな悩みをひそかに抱える女性読者は少なくないだろう。

「尿もれ（尿失禁）は、中高年女性の半数近くが患う身近な疾患です。とはいえ、『老化の問題だから仕方ない』と諦める必要はありません。セルフケアや治療により十分な改善が見込めることもあるので、恥ずかしがらずに泌尿器科で相談してください」



加藤久美子医師

尿もれはなぜ女性に多いのか。

「そもそも女性の尿道は3〜4cmと男性（約20cm）より短く構造的に弱いうえ、出産や加齢でより漏れやすくなる。週に1回以上尿失禁が起きる40歳以上の女性の有病者は44％と、男性の倍以上です」

2種類の尿もれ

女性の尿もれは2種類に大別される。お腹に力が入ると漏れる『腹圧性尿失禁』と、急な尿意に襲われる『切迫性尿失禁』だ。

「腹圧性尿失禁の患者は40〜60代が中心で、女性患者数は461万人と推計されます。60代以上は切迫性尿失禁が増え、患者数の推計は377万人です」

かくいう加藤医師も尿もれに悩んだ過去を持つ。

「初めて尿もれを経験したのは中学生で、縄跳びをした時でした。ショックでしたが、縄跳びの前はトイレに行っておくことでやり過ごしました」

この原体験は、医学の道に進んでからの問題意識につながる。

「当時、尿失禁は治療できる疾患と認知されていなかった。患者側も『年齢のせい』『病院に行くのは気が引ける』という思いが先立つ状況でした」

しかし、既に海外では女性向けの尿失禁外来が人気を博し、手術も盛んに行われていた。「日本にも、尿もれに悩む女性はたくさんいるはず」。そんな思いを抱える加藤医師の背中を押したのが、名古屋大の上司だった。1986年、日本初の「女性尿失禁外来」が立ち上げられた。

「といっても、当時の私は大学院生で、実質ひとり医師の外来。泌尿器科は男性医師ばかりで、『男性のおしもを診るところ』というのが世間の認識でした。『尿もれでは死なない』と、女性のための泌尿器外来は無視された領域でした。確かに生死には関わりませんが、QOLに著しく関わる問題です。『咳をすると尿が漏れませんか』という自作ポスターを院内の女性用トイレに貼ったりして、何とか啓発に努めました」

女性1000人アンケートでわかったこと

地道な努力が実り、次第に名古屋大の女性尿失禁外来が脚光を浴び始める。

「1000人の女性を対象とする健診で尿もれのアンケート調査を実施しました。結果、40代女性の2割に尿もれがありました。出産で骨盤底筋にダメージを受ける経産婦に多いことを日本泌尿器科学会で発表。新聞に掲載されると、全国から尿もれに悩む女性が名大に押し寄せるようになりました」

1500例以上にもおよぶ尿失禁の手術をはじめ、数多くの悩める女性を救ってきた加藤医師。今回は2大尿失禁の特徴と対策について解説してもらおう。

（かとうくみこ／1957年生まれ。82年名古屋大医学部卒。86年に同大附属病院で日本初の女性尿失禁外来を開設。名古屋第一赤十字病院を経て、現在は名鉄病院女性泌尿器科勤務。）

