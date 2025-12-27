「なんで芸能人はあんなにかっこいいんだろう」彼女に言われた一言で感じた敗北感→30キロ以上減量した男性「努力してきたことは裏切らない」

「なんで芸能人はあんなにかっこいいんだろう」彼女に言われた一言で感じた敗北感→30キロ以上減量した男性「努力してきたことは裏切らない」