二子玉川エクセルホテル東急は、アフタヌーンティー「Early Spring Delights Afternoon Tea」を2026年1月14日から2月28日まで販売する。

冬の白から春の彩りへと変化する構成とし、地上130メートルから多摩川や富士山を望む空間で季節の移ろいを感じられる内容とした。

全12種のセイボリーとデザートを3段スタンドで提供する。上段は白を基調としたカリフラワーのムース コンソメジュレ、スープ、ノルウェーサーモンのタルタル、鴨生ハムとルッコラのトルティーヤをそろえる。中段には海老とアボカドのサラダ、スコーン、アワビのキッシュ、きなこのブールドネージュを載せる。下段はホワイトチョコのブラマンジェ、柚子ジュレ、苺とレアチーズのムース、抹茶わらび餅を用意する。

会場は30階の「The 30th Dining Bar」。提供時間は午後2時から5時までの2時間制で、最終入店は午後3時まで。料金は5,500円。いずれも税込・サービス料込。利用日の2日前午後3時までの予約制。