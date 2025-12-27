LINEヤフーは、年始のあいさつに関する意識調査を実施した。LINEのアンケートプラットフォームを利用した調査で、調査対象は20代～50代。有効回答数は1051件。あわせて、年始のあいさつに活用できるAI機能を紹介した。

年始のあいさつ方法はLINEが8割

調査の結果、年始のあいさつに使う連絡手段はLINEが86.6％で最多となり、年賀状が32.8％、SNSが20.4％となった。なかでも、最も利用する手段にLINEを挙げた人は78.5％だった。

年始のあいさつにLINEを利用する理由としては、「手軽だから」が83.6％、「LINEでつながっている人が多いから」が55.3％となった。

また、LINEで年始のあいさつを送る相手は、「友人」が92.5％、「家族・親戚」が54.6％、「同僚・上司・部下など仕事関係者」が25.3％だった。

年始のあいさつメッセージは嬉しい？

年始のあいさつがLINEで届いたときの最も近い感情は、49.2％が「嬉しい」、25.0％が「ほっこりする」だった。

一方で、「特に何も感じない」が17.6％、「どう返すか悩む」が5.3％、「面倒だと感じる」が2.8％という結果に。

年始のあいさつがLINEで届いたときに嬉しいと感じる瞬間は、「親しい人から連絡が来たとき」が64.5％、「久しぶりの人から連絡が来たとき」が58.0％となった。

「LINEでの年始のあいさつをきっかけに、その後の会話が続くことはありますか？」の設問には、13.3％が「よくある」、45.2％が「ときどきある」と答えた。

年始のあいさつで悩むポイント

LINEで年始のあいさつを送る際に悩むポイントについては、「どんな文面にするか悩む」が37.1％、次いで「毎年似たようなメッセージになってしまうことに悩む」が32.2％となった。

年始のあいさつに活用できるAI

LINEヤフーは生成AIによる返信の提案機能を紹介。「LINE AI」は質問や情報収集、画像生成ができるサービスで、メッセージの文面に悩んだ際の相談などに活用できる。

また、LINEのトークルーム内で利用できる「LINE AIトークサジェスト」は、会話の流れに合わせてAIが返信文を提案したり、LINEスタンプを提案したりする機能。口調の変換にも対応する。

標準の返信文の提案例

「丁寧に」を押した時の提案例

「親しみやすく」を押した時の提案例

なお、「LINE AI」や「LINE AIトークサジェスト」はOpenAIなどのAPIを使用しており、APIは変更される場合がある。