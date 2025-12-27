「オグリキャップ」を購入したオーナーが初めて明かす「オグリのお値段」【1990年有馬記念のウラ話】

今年も有馬記念の季節がやってきた。

数々のドラマを生んできた暮れの大舞台で、「史上最大の奇跡」を成し遂げた馬――それが「オグリキャップ」である。

生涯成績32戦22勝。“芦毛の怪物”と呼ばれ、日本中に空前の競馬ブームを巻き起こした彼も1990年の秋シーズンは強さに陰りが見え始めていた。

「オグリはもう終わった」――そんな声が囁かれる中で迎えた1990年12月23日の引退レース“有馬記念”。時代を超えて語り継がれる伝説のレースの舞台裏で、オグリのオーナー近藤俊典氏は何を思い、何を見ていたのか。「週刊現代」1991年1月26日号の記事を再編集し、近藤氏の貴重なインタビューをお届けする。

『「オグリを出したら競馬場を爆破する」との脅迫状…オーナーだけが知るレース直前の「武豊のホンネ」【有馬記念(1990年)のウラ話】』より続く。

第3コーナーの手応えで勝利を確信

レースの最中は、比較的冷静にレースを見てました。本馬場に出てからずっと双眼鏡で追っていたんです。バックストレートから第3コーナーにさしかかったとき、豊君が馬なりでスーッと入ってきた。手は手綱を握ったままで、全然動かない。

その時点で「あっ、勝ったな」と思った。ゴールに入ったときの豊君の顔は良かったですねェ。

一番感動したのは、池江さんが表彰台に上がったときに沸き上がった拍手と池江コール。彼は「あれで死んでも悔いないと思った」といってましたけど、よくわかります。ただ、ボク自身は、感動が大きすぎて実感がわかなかった。翌日になって、ジンとしてきましてね。しみじみと「良かったなァ」と（笑）。

オグリキャップは、最後の最後まで夢を与えてくれた。ボクなんかには不相応な夢を与えてくれました。

総賞金5億710万円でも大赤字

皆さん、ボクがオグリキャップで儲けただろうと思っていらっしゃるようだけど、とんでもない。もうオグリも引退することだし、前オーナーからの購入料をいってもいいでしょう。ズバリ、2年間で5億5000万円です。ボクがオーナーになってからのオグリの総賞金は5億710万円。取り分はだいたい7割ぐらいだから3億5500万円。経費などを加えて収支決算すると、2億5000万円くらいの赤字ですね。

オグリの預託料は、他の馬と比べても高いんです。例えば、蹄鉄ひとつ打つのに15万円くらいかけている。福島県の馬の温泉に連れていって、1ヵ月で200万円かかったこともあった。去年1年間でかけた経費はざっと900万円というところでしょう。

ただ、そんなことはどうでもいいんです。オグリのような素晴らしい馬を持つことができたという喜びは、カネでは買えません。オグリは、ボクらだけじゃなく、多くの人に感動を与えてくれた。そういう馬の馬主になれた。それだけで最高ですよ。

それに、ボクは小さいときから強運なほうなんだけど、オグリを持ってから、それが、さらに強くなった。あとは、ダービー馬のオーナーになることだけです。もともと、それが馬主になったきっかけでしたからね。

オグリキャップの引退式は、京都、笠松（岐阜）そして東京でやります。東京の引退式には、武豊君が「レースを捨てても行きます」といってくれている。だけど、それじゃ悪いから、乗り鞍がないか捜しているところなんですよ（笑）。

「週刊現代」1991年1月26日号より

