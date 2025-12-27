「音楽も雰囲気も、まるで天国みたいだったのよ」…父を無機質なICUで亡くしたドイツ人女性が母の最期の場所にした「緩和ケア病棟」への礼賛

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

緩和ケア病棟での生活

連載第35回『「あなたは本当に人に慕われていますか？」…ドイツの日常から学ぶ、人と人のつながりの大切さ』で紹介したレギーナさんの母親は、亡くなるまでの最後の2週間を地元フライジングの病院の緩和ケア病棟（Palliativstation）で過ごしました。

レギーナさんは自分の手で母を介護したいと願っていましたが、日本人と結婚し、日本に住んでいる以上、難しいことでした。インタビューで「孤独死についてどう思うか」と質問したところ、即答で「孤独死はトラジェディー（悲劇）だと思う」と返してきたレギーナさん。家を訪れる職人さんたちとの楽しい交流や、友達に囲まれ、近所の人とも親しんで生きた母親を見てきたから、そんな答えになったのかもしれません。

「車椅子だし、癌も酷くなっていくし、やむを得ず緩和ケア施設を探すことにしたの。それほど都会でもないのに、いいところが見つかって、本当にラッキーだった」

レギーナさんは語ります。いよいよ別れが近づいていることは辛かったものの、いま思い出しても居心地のよい場所だったそうです。

「母親の病室は赤系（Warme Farben）〔註：暖色系の色、赤の勝った色〕でまとめられていて、良い意味で『病院らしさ』が感じられなかった。絵画が飾られ、来客用のソファは真っ赤で、落ち込んでいる家族や関係者が少しでも明るい気持ちになるように、考え抜かれた色使いに思えたわ。私は日本から連れてきた娘と、そのソファで千羽鶴を折ったの。背の高いギュンターさんがお見舞いに来てくれた時、部屋の高いところに飾ってくれてね」

ギュンターさんとは、連載第35回で書いたように、一人暮らしになった母親の家で、15年間毎朝コーヒーを飲んでいたお隣さんです。

殺風景なI C Uとは大違い

死に直面した患者への配慮はインテリアだけではありません。病室でマッサージを受けたり、アロマセラピーを楽しんだりできました。自分の好みのヒーリングミュージックをかけることはもちろん、不定期ではありますが、ミュージシャンが部屋を訪れてハープなどを生演奏してくれることもあったそうです。

「音楽も雰囲気も、まるで天国みたいだったのよ」

レギーナさんが熱を込めてこう語るのは、父親が同じ病院のI C Uで亡くなったことも影響しているようです。しかたがないと頭では理解しつつも、いかにも病院という感じの殺風景さが悲しかったといいます。

「同じ病院でも、病棟によってこんなにも違うんだって、ほのぼのとした雰囲気の緩和ケア病棟と殺風景なI C Uとの雰囲気の差を実感したの」

これを書いてしまうと身も蓋もない気もしますが、親を居心地のよい緩和ケア病棟に入れて、海外在住の娘が最後の日々に寄り添うには、金銭的な負担が大きいのは言うまでもありません。経済的に余裕があるレギーナさんは、恵まれていると言えるでしょう。

緩和ケア病棟の少なさ

ドイツの場合、主に対症療法を行う緩和ケア病棟では、理学療法士、精神科医によるケアが充実しており、本人の気力や体調次第で、芸術療法（アート・セラピー）、音楽療法（ミュージック・セラピー）等を受けることができます。信心深い人は定期的に牧師さんや神父さんと話すこともできます。ドイツの緩和ケア病棟では「個人のリズム」を大事にしており、起床時間、就寝時間、食事の時間もある程度、希望に合わせてくれることが多いようです。なるべく居心地よく過ごしてもらうために部屋にスピーカーが備え付けられていたり、自分が住んでいた家から絵画を持ち込んで飾ることもできます。患者同士が集まる共同のリビングがあることが多く、カフェが併設されていることも。また基本的には家族が部屋に泊まることも許可しています。もちろん定期的に医師に診てもらいますが、「最後の時間」に患者が副作用で苦しむことを避けるために、過剰な投薬には慎重であることが少なくありません。

ただし、緩和ケア病棟はドイツの病院の15％にしかないのが現状です。2 0 2 4年、ドイツ全土で3 3 0しかありませんでした。

ホスピスケアをしてくれる高齢者向け住宅に入居する人もいますが、こちらもドイツ全土で2 7 0程度しかなく、まだまだ足りません。

そのほかの選択肢としてS A P V（Spezialisierte ambulante Palliativversorgung）チームと呼ばれるものもあり、これは「何かあったら24時間連絡がつく」というシステム。症状によっては「今まで住んでいた自宅で最後まで過ごして、何かあったらS A P Vチームに電話する」という方法があります。

