【日本のインフラ危機】地方で深刻になってくる「橋をどう維持していくか」という問題

橋をどう維持していくか

各管理者では橋の長寿命化修繕計画を策定し、計画的に点検、診断、措置、記録をおこなうメンテナンスサイクルの構築が進められています。

1サイクル目の終了時点では国、高速道路会社での個別施設計画は100％である一方で、都道府県・政令指定都市では89％、市区町村は80％にとどまっていましたが、2022年度末時点ではほぼすべての橋で計画が策定されている状況となりました。

メンテナンスサイクルの中で、点検は制度化されほぼすべての橋で実施されていますが、早期措置段階、緊急措置段階と評価される橋の数が管理機関ごとにばらついており、実際の劣化・損傷状況に差があるのか、点検や診断の技量、それにより得られる情報に差があるのかについては明らかでなく、注視していく必要があります。

また、メンテナンスサイクルでは点検に加え、健康度を維持・向上させるための措置の実施が重要になります。早期措置段階の橋について、すべての管理者において修繕着手率は向上しており、事後保全の状況は改善されつつあります（図表1-24）。

国管理では点検後5年以内にすべての橋で修繕に着手されており、2022年度末時点で早期措置段階、緊急措置段階の橋梁の62％が修繕に着手。その一方で、都道府県・政令指定都市・市区町村管理の橋では5年が経過した時点でも23％の橋で未着手であり、2022年度末時点で早期措置段階、緊急措置段階の橋梁の修繕着手率が市区町村管理では39％に留まっているなど、対策が遅れています。

早期措置段階、緊急措置段階の橋梁の措置が完了し、予防保全への移行が可能となった地方公共団体の割合は2022年度末で11％と、早期措置段階、緊急措置段階の措置完了率が20％未満の団体が半数以上を占めています。早期に措置を講ずべき橋の修繕を優先的、かつ速やかに進め、できるだけ早期に予防保全段階の橋梁の措置を中心におこなう体制へ移行することが望まれます。

点検サイクルは順調で、全体的な維持修繕着手率は向上しており健康度は改善傾向にありますが、特に地方公共団体において早期保全段階の橋梁の対応に遅れがみられることから、維持管理体制は水平矢印の評価としましたた（図表1-21参照）。

