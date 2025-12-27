ニセコの「高級化が止まらない」背景にある好循環…「リゾート地の不動産リスクを負わない」外資系ラグジュアリーホテルの巧みな経営術

今や世界的なスキーリゾート地となった北海道ニセコ。

世界中の富裕層スキーヤー・スノーボーダーを惹き付ける魅力は一体何なのか。なぜ観光・レジャー産業が大打撃を受けたコロナ禍下でも、ニセコだけが投資・開発され続けたのか…。そこには「客数より収益、消費より投資」が回す、新しい経済の姿があった。

国内外リゾート・富裕層ビジネス・地方創生にまで精通した著者が、ニセコの今と未来を徹底解説。2020年刊行『なぜニセコだけが世界リゾートになったのか』を一部抜粋・再編集してお届けする。

『なぜニセコだけが世界リゾートになったのか』連載第31回

『ゆるキャラやB級グルメは解決策ではない…「ニセコ」に学ぶ、リゾート地が本当に“儲かる”ために目指すべき姿とは』より続く。

運営委託方式でリスク分散

その点、先のニセコの例で挙げたように、外資系ラグジュアリーブランドホテルがある地は、別荘地やコンドミニアム、セカンドハウス需要のニーズが高く、かつ地価の上昇も続いているため、国内外の富裕層などから投資対象として売買されるケースも多い。それが更なる不動産価値の上昇を生み、ブランド化を推し進めるという好循環を生む。

また、外資系ラグジュアリーブランドホテルでは、運営委託方式（MC方式）が採られているケースが多い。

たとえば、不動産を所有する「ホテル保有企業」と「ホテル経営企業」が分離され、不動産下落リスクはホテル保有企業が負う（その分ホテル保有企業は営業利益の多くを得る）。

このため、経営を担う外資系ホテルチェーン企業の損失は限定的となる利点があるという仕組みだ。

したがって、ラグジュアリーブランドホテルを有する外資系ホテルチェーン企業（ホテル経営企業）の多くは、過剰な割引キャンペーンをしたり中間所得者層向けに販路を広げたりして薄利多売に走る動機が薄い。

このためコロナ禍で目先の営業利益が減少しても、中長期的にブランド価値を維持することを重視する。

一方で、ホテル保有企業は、資金力豊富な国内外の大手財閥や投資グループの傘下にあるため、ある程度の耐久力がある。

こうした巧みな仕組みも外資系ラグジュアリーブランドホテルの強みであり、ホテル撤退など悪影響を防ぐことで、ニセコなど当該観光地・リゾート地のブランド価値を守ることにつながっている。

コロナ禍で注目され始めた「ワーケーション」

コロナ禍で見直される働き方やそれに伴う余暇の過ごし方の変化は、国内の観光地やリゾート地にとって決して悪い話ではない。

テレワークが更に普及し、都心のオフィスへの通勤が必須ではなくなれば、移住や田舎暮らし、セカンドハウス、別荘、ホテルでのワーケーションといった動きにもつながってくる。東京に近い軽井沢、熱海、伊豆、那須など、関西では白浜や京都、淡路島などが有力な候補になろう。

ワーケーションは、「ワーク（働く）」と「バケーション（休暇）」を合わせた造語である。テレワークの一形態ともいえ、旅行先や観光地などで休暇を楽しみながら、仕事も合わせて行うというものだ。

ワーケーションの候補地

たとえば三菱UFJ銀行では、2019年度から休暇を取ってリゾート地に家族などと旅行しながら仕事もするワーケーションを導入しており、軽井沢の自社保養所「軽井沢俱楽部」などが利用できる。

2019年11月には、最も早くから活動していた和歌山県や長野県などが参加して「ワーケーション自治体協議会（WAJ）」が発足している。ワーケーションの広がりにより、ビジネス利用による長期滞在など新たな需要を、観光地・リゾート地などは得ることができる。

ニセコでも、たとえば俱知安観光協会では、ニセコ町にあるニセコ中央倉庫群をシェアオフィスとして貸し出しており、エリア内にある高級コンドミニアムやホテル、貸別荘などさまざまなタイプの滞在施設をワーケーションの利用施設として紹介している。

もっとも、わざわざリゾート地でなくても、都内であれば高級ラグジュアリーホテルがあるので、そこでのワーケーションもありだ。

実際、ホテルニューオータニでは、2020年8月、首都圏ワーカーを対象に、ホテルをオフィスのように使える「スーパーワーケーション」を30連泊39万円で提供した。

都内在住で普段なかなか都内のホテルに泊まる機会はないなか、富裕層や個人事業者などを中心に利用が見込めたのだろう。

『「富裕層でなくても別荘を持つ時代」が来ている!?…都心と郊外に拠点をもつ“デュアルライフ”が「日本」でも広がるワケ』へ続く。

【つづきを読む】「富裕層でなくても別荘を持つ時代」が来ている!?…都心と郊外に拠点をもつ”デュアルライフ”が「日本」でも広がるワケ