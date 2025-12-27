ºâÌ³¾Ê¡Ö¼«ÇåÀÕÆÃ²ñ¥Í¥³¥Ð¥Ð¡×²ò¾Ã¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¹â»ÔÁíÍý¤Î¡ÖÀ¯¼£Åª¤Ê»×ÏÇ¡×¤È¹ñ¸ò¾Ê¤¬Êú¤¨¤¿¡Ö¿·¤¿¤ÊÇº¤ß¤Î¥¿¥Í¡×
¼ç·×¶É¤Ï¤°¤¦¤Î²»¤â½Ð¤º
´ðÁÃÅªºâÀ¯¼ý»Ù¡Ê¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡á£Ð£Â¡Ë¤ÎÃ±Ç¯ÅÙ¹õ»ú²½ÌÜÉ¸¤ò»ö¼Â¾åÅ±²ó¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¡¢¼«¤é¤¬½é¤á¤Æ¼ê³Ý¤±¤ëÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤Îµ¬ÌÏ¤òÀÐÇËÁ°À¯¸¢»þÂå¤è¤ê¤âÂçÉý¤ËËÄ¤é¤Þ¤»¤è¤¦¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
Åß¾ì¤Î¸÷Ç®ÈñÊä½õ¤ä»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ø¤ÎµëÉÕ¶â¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤òÌ¾ÌÜ¤Ë¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¸þ¤±½ÅÅÀ»Ù±ç¸òÉÕ¶â¤Î³È½¼¤Ê¤É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼«ÇåÀÕÆÃ²ñ¤Ø¤Î¼Ú¶â¤Î°ì³çÊÖºÑ¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¤«¤é¥Ð¥é¥Þ¥¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Ê¤¤¶Ú¤Î¤¤¤¤»Üºö¡×¡Ê´±Å¡¶Ú¡Ë¤È¤·¤ÆºÐ½Ð³ÈÂç¤Î³Ê¹¥¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
´±Å¡¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¤â¡Ö¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¼óÁê¤Ë²ÃÃ´¡£¤¢¤ì¤Û¤É°ì³çÊÖºÑ¤ËÄñ¹³¤·¤Æ¤¤¿¼ç·×¶É¤Ïº£²ó¡¢¤°¤¦¤Î²»¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹â»Ô»á¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÁíÏ¢¤òÍÎÏ¤Ê»Ù»ýÃÄÂÎ¤È¤¹¤ëÌîÅÞ¤Î¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤òÌ£Êý¤Ë¼è¤ê¹þ¤àÀ¯¼£Åª¤Ê»×ÏÇ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÈÏ¢Î©¤·¤¿¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï11·î¡¢Ìµ½êÂ°µÄ°÷£³¿Í¤òÍ¿ÅÞ²ñÇÉ¤Ë²Ã¤¨¡¢½°±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¬¡¢»²±¡¤Ï¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£
¶ÌÌÚÂåÉ½¤ÏËþÂµ¤
·ûË¡¤¬Äê¤á¤ë½°µÄ±¡Í¥±Û¤Îµ¬Äê¤ÇÍ½»»À®Î©¤Î¤á¤É¤³¤½Î©¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀÇÀ©²þÀµ¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎË¡°Æ¤ò¹ñ²ñ¤ÇÄÌ¤¹¤Ë¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÏÀ¯ºö¤´¤È¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ëÉôÊ¬Ï¢¹ç¤ÎºÇÂç¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤À¡£¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤äÉÍ¸ýÀ¿À¯Ä´²ñÄ¹¡ÊÁ´¥È¥è¥¿Ï«Ï¢½Ð¿È¡Ë¤é¼¹¹ÔÉô¤ò²û½À¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤¬Ä¹Ç¯¡¢ÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¿¡ØºâÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ë¼«ÇåÀÕÆÃ²ñ¤Î¥Í¥³¥Ð¥Ð¡Ù¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¡×¡ÊÍ¿ÅÞ¶Ú¡Ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼çÄ¥¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡×¡Ê¶ÌÌÚÂåÉ½¼þÊÕ¶Ú¡Ë¤ÈËþÂµ¤¤Ê¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¡¢12·î¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤ÇÀ¯ÉÜ¤ÎÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ë25Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ë»¿À®¤·¤¿¡£
ºâÌ³¾Ê¤ËÄ¹Ç¯µÔ¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¹ñ¸ò¾Ê¤Ï¤µ¤¾Î¯°û¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¡Ö¼«ÇåÀÕÆÃ²ñ¤Ø¤ÎÁ´³Û·«¤êÆþ¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Ìñ²ð¤Ê»öÂÖ¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¡×¡Ê¼«Æ°¼Ö¶É´´Éô¡Ë¤È¤ÎÉÔ°Âµ¤¤ÊÀ¼¤âÏ³¤ìÊ¹¤³¤¨¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÀú¤ë¶ÌÌÚÂåÉ½
ÆÃ²ñ¤Ø¤ÎÁá´ü¤ÎÁ´³Û·«¤êÌá¤·¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¹ñ¸ò¾Ê¤Ï23Ç¯ÅÙ¤Ë¡ÖÀÑÎ©¶â¤Î¼è¤êÊø¤·¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤±¤ì¤Ð10Ç¯°ÊÆâ¤Ë»ö¸ÎÈï³²¼Ô»Ù±ç¤Îºâ¸»¤¬¸Ï³é¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼«ÇåÀÕÊÝ¸±ÎÁ¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ëÉê²Ý¶â¤ò¼«Æ°¼Ö£±ÂæÅö¤¿¤êÇ¯100±ß°Ê¾å¤â°ú¤¾å¤²¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÁÛÄê³°¤Ë°ì³ç·«¤êÌá¤·¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¡£º£¸å¤Ï¼«Æ°¼Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÉê²Ý¶â¤Î°ú¤²¼¤²¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡ÖÊÝ¸±ÎÁ¤Î°ú¤²¼¤²¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´üÂÔ¤òÀú¤ëÆ°¤¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅöÁ³¤ÎÍý¶þ¤À¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯Áý¤ä¤·¤¿ºâ¸»¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢²â¤¬´Ø´±Î½¤ÎÀ¡Ê¤µ¤¬¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ä«ÎáÊë²þ¤Î¤è¤¦¤ÊÉê²Ý¶â¤Î°ú¤²¼¤²¤Ï¡¢ºâÌ³¾Ê¤ËÎÏÉé¤±¤·¤Æ¤¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹ñ¸ò¾Ê¤Î¼å¹ø¤Ö¤ê¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¡£
¼«Æ°¼Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÇ¼ÆÀ¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÍî¤È¤·½ê¤ò¤É¤¦Ãµ¤ë¤«¡£¹ñ¸ò¾Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÇº¤ß¤Î¥¿¥Í¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
