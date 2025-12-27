高市政権が突破を目指す”絶望の30年”の高すぎる壁！決断したくない、責任も取りたくない…日本の敗北を招いた”先送り”の正体

政治も企業もリーダーが「決めない日本」

経済評論家の鈴木貴博です。今回は高市早苗内閣の課題整理をお届けしています。

前編『世界38位に没落した日本、なぜこんなに貧しくなった…？高市政権は「30年の政治の怠慢」を終わらせられるか』で見て来たように、日本の停滞の原因が「能力不足」ではなく、政治も経営も“重要な決断を引き延ばしてきた文化”にあると指摘しました。

現場能力は世界一級であるにもかかわらず、トップ層が判断を避け、未来を選び取れなかった――その積み重ねこそが、GDP停滞と所得低下、世界企業競争からの脱落を招いたという話です。

ではなぜ、日本は「破壊的イノベーションに挑んだ国」から、「決めない国」へと変質してしまったのか？ その歴史を振り返ることで、今の日本が抱える病巣がより鮮明に見えてきます。

日本が「世界を倒した時代」

経営者も政治家も「決めない」という現象が、どう日本の停滞につながるのでしょうか？ ふたたび時代をバブルよりも前の日本の成長時代に戻して解説しましょう。

1970年代、日本が世界で勝てた時代にやっていたことは破壊的イノベーションでした。有名なところではクォーツ時計の開発でスイスの時計産業に致命的な打撃を与えたり、燃費のよい小型車でアメリカのビッグ３を追い込んだり。当時の日本企業はイノベーションに容赦がありませんでした。

当然、世界との摩擦がおきます。有名なのがソニーのベータマックス裁判です。日本の家電メーカーが発売したホームビデオは、アメリカのドラマや映画産業の著作権を奪うのかどうかが争われた裁判でした。

この裁判で当時の盛田昭夫CEOは、ビデオはタイムシフトに使う道具だという主張を展開しました。ビデオがドラマや映画をコピーするのではなく、視聴者が生活時間をずらしてより多くの作品を楽しめるようにするのだという主張です。番組のスポンサーのコマーシャルだってより多くみられることになるのですよ、という考え方が通った結果、日本製のビデオはアメリカ市場で販売できるようになったというわけです。

日本企業のイノベーションは、当時の日本企業にも牙をむきました。

シャープやカシオが発売した電卓は当時、一台数十万円の電算機を販売していた大手メーカーからダンピングだと反発されました。当時の通産省が仲裁に入ったのですが、安価な液晶と半導体部品を使えば１万円を切る電卓が製造できるのは当然だという主張が通ります。

カシオが世界企業になれたのも、破壊的イノベーションが当時の日本では容認されていたからでした。

いまはどうかというと、日本政府は海外で普及が進むイノベーションしか許可しません。日本企業がイノベーションを起こそうとすると、政府も業界も止めにはいります。わかりやすいのが自動運転です。アメリカと中国ではすでに無人タクシーが営業していますが、日本では実証実験が始まったばかりです。

制度がイノベーションを殺す国

理由として政府が言うのは「法制度が整っていないから」です。

いわれてみれば確かに止めること自体は正しいかもしれません。無人タクシーが事故を起こしたら誰の責任なのか？ 自動車保険は適用されるのか？ といった制度がなければ、無人タクシーは営業させるべきではないでしょう。

そもそも自動運転の自動車はどうあるべきかも決めていません。たとえば法定速度。日本の道路で人間が運転する車はだいたい10km/hほど法定速度よりも速いスピードで走っています。人間の運転から学習する自動運転は普通にAIを育てれば時速40キロ制限の国道を50キロで走ったほうが交通の妨げにはなりませんが、それを容認するかどうかは決まっていません。

日本全国で不幸な交通事故の死亡事故は年間2600件ほど起きています。自動運転の時代にはこれが半減すれば技術革新として受け入れるのか？ それとも10分の１に減らすべきか？ もしくは自動運転の事故はゼロでないと認めるべきではないのか？ そういったことを考えれば考えるほど、国や業界のリーダーたちが何も決めていないことに気づかされます。

しかしよく考えてみると、米スタンフォード大学の実験車がそれまでの常識を覆す自動運転のパフォーマンスを見せて世界を震撼させてから、もう10年以上がたっています。当時、日本の自動車メーカーも2020年代前半にはレベル４の自動運転車を発売することを目標においていました。

だったら法制度は発明よりも先に決めておくべきではなかったのでしょうか？ 少なくとも５年前には決めておくべきだったことは明白です。それを決めないことが日本の常識になっていることで、日本ではイノベーションが起きづらく、その結果として日本経済が停滞することは運命づけられているのです。

“日米配慮”を優先してきた30年

こういう話をするとすぐに、

「アメリカのカルフォルニア州の道路と、歩行者や自転車が多い日本の道路を一緒にはできないよ」

と反論されます。

でも不思議なことにそのような主張をする人が、やはり歩行者や自転車が多い中国の道路と比較することはありません。決めないほうが助かるという官民双方の“あうんの呼吸”が議論の背景に存在します。

そんなことだからトヨタ以外の自動車会社がすべて凋落してしまうんだと思うのですが、これまでの政府はそれでよいという方針でした。

90年代の日米構造協議以降、日本企業にはアメリカ企業を超えてほしくないというのが日本政府の本音です。ですから自動車についてもGMやフォード、テスラが先行して日本車は後追いで成長させるように、日本国内では制度を決めないようにしている。今起きていることはそうとしか思えません。

AIについても同様です。AIは研究開発段階から量産段階へルールが移行したことで、アメリカの大手はみな巨額を投資してデータセンターの建設に動いています。本来であれば日本企業でも、たとえばNTTやリクルートグループのような時価総額10兆円を超える巨大IT企業なら、少なくとも4兆〜5兆円レベルのデータセンター建設計画を打ち出さなければ競争から置いていかれる時代です。

ところがこの投資には、かならず発電所の建設を含めなければなりません。アマゾン、グーグルといったアメリカ企業は小型の原子炉まで開発計画に織り込んでいるのですが、日本政府がリクルートに原発の開発許可を出すとは思えません。だから経営者は検討すらしないことになります。

日本経済はそれでいいのでしょうか？

実はリクルートグループは、インディードという就職活動の世界で最強のAIエンジニア集団を有しています。本来であれば就活のマッチングは急速にAI化が進むはずで、その分野でAI投資を先行させていれば経営は安泰といえるのでしょう。しかし、グーグルの「ジェミニ３」などAIが更に進化し、AIエージェントに転職活動を委託する時代がやってくると、インディードは過去のものになるかもしれません。

こう言うと、「でもそうならない未来が来た場合は、投資しなかったほうが正解になるよね」という反論があります。今のAI開発投資競争はバブルの懸念があります。今積極投資をしているアメリカの大手が、近いうちに大変な打撃を受けるかもしれないリスクは確かにあります。

同じことがEVにも言えて、今、EUでもアメリカでもEVシフトが大幅に見直されていることで、EVにそこまで力を入れなかったトヨタの経営陣は先見の明があったと賞賛されています。

しかし半導体に注力しなかった東芝が消えたことや、液晶の生産能力競争で韓国や中国に敗れたシャープが鴻海の子会社になったことと比較すれば、それは運がよかったというだけの話ではないでしょうか。

企業トップは社内政治に消耗

経済全体の原則では、成長領域で先行投資をすることが経済成長の定石です。たまたま投資をしなかった領域が成長しなかった企業が日本一になって、他の成長領域ではアメリカの巨大IT企業と、韓国台湾勢、中国企業にやられてしまってるから、合計すれば日本のひとりあたりGDPは世界38位の中流以下に転落してしまったのではないでしょうか。

ではなぜ日本のトップは決めない傾向があるのでしょうか？ いわゆるJTCと呼ばれる伝統的大企業について私はくわしいので解説します。

日本の伝統的大企業の大半では、経営幹部はふたつのゲームを行っています。ビジネスで収益を上げるゲームと、社内での権力闘争のゲームです。前者のウエイトの高い企業では、比較的意思決定が速い傾向があります。ソニーグループやリクルートグループ、ソフトバンクグループなどはその代表です。トヨタも前者が強い会社ですが、議論好きな社員が多すぎるせいで決めるのは遅れがちです。

一方で大半の伝統的大企業は、後者の社内政治にかなりのウエイトがかかります。日産自動車はその典型でしょう。

社内の権力闘争が重要な企業では、事業やイノベーションに貢献する社員よりも、社内政治に９割の力を注ぐ社員の方が出世します。そのための出世のための最大のセオリーは失敗しないことです。

社運をかけた一大プロジェクトからは少し距離を置いて、サポートの立場を狙います。うまくいけばアシストの得点がはいりますし、失敗すれば当事者ではないからと安全地帯に逃れられるような立場を選ぶことが重要です。

そのため、社内やグループ内にはAI開発のなり手が少ししか存在しません。本格的なAI開発はどこかのベンチャーにやってもらって、自分たちは大企業としてそれを使う側にまわればいいという、まるでドラマ『下町ロケット』に出てくるような大企業ばかりが日本経済の中心に集まってしまっているのです。

このような構造を打破するために日本政府がやるべきことは、透明なルールの下の規制緩和です。イノベーションを推進したいなら、規制を変える意思決定をする必要があります。それもメガソーラーのような不透明な行政認可ではない決定が必要です。

政治家は「選挙と党内闘争の虜」…

ところが政治の世界も経済の世界とまったく同じにみえて、それができません。

私たちが選挙で選んだはずの国会議員は、そのうえに存在する「党」という権力構造のおかげで思ったように動けません。国会で採決をする際には党の考えと同じ行動を全員がとらなければならないのです。

政治家の場合、経営者よりも多い３つのゲームをこなします。政策を打ち出し実行するゲーム、選挙に勝つゲーム、そして党内の権力闘争に勝つゲームです。政治家として力を発揮するためには政策にエネルギーを注ぐよりも、９割のエネルギーを選挙と党内政治に注がなければなりません。重要なことがいつまでたっても議論に入ることができず、合理的に決めることもできないのが政治の世界です。

こうして日本では他の先進国のような経済成長が止まってしまいました。ここ数年で唯一の例外が警視総監を天下りさせて成長した電動キックボード業界だけだというのは、悲しい状況ではないでしょうか？

高市内閣は壊せるか？

では、高市首相はこの日本の状況を変えられるのでしょうか？

変革をする強い意志があることは、広く国民が感じている通りです。一方で忘れがちなことがふたつ。高市内閣がそもそも少数与党の不安定な内閣であること、そして党内に敵が多いことです。前総理の石破茂氏は結局何も決められないまま総理の座を降りる結果になりました。

周囲に配慮をすればするほど、高市内閣も何も決めない政権になりかねません。

国民の期待が高い高市内閣の面々は、この先、このような困難な状況を乗り越えて重要なことを決めてくれるのでしょうか？ イチ国民として2026年が日本の好転の年になることを期待したいと思います。

さらに連載記事『残念ですが、モビリティ業界の新たな「4強」に「トヨタ」は入っていません…！これから台頭する「4社の名前」と「クルマの未来」』でも、日本停滞について考えていますのでぜひ参考になさってください。

【もっと読む】残念ですが、モビリティ業界の新たな「4強」に「トヨタ」は入っていません…！これから台頭する「4社の名前」と「クルマの未来」