悠仁さま「実家は息が詰まる」とひとり暮らしを満喫中…秋篠宮ご夫妻の”微妙な距離感”を避けられて

悠仁さまの“慌ただしい”一日

雅子さまが62歳の誕生日を迎えた12月9日、秋篠宮家の長男・悠仁さま（19歳）は慌ただしい一日を過ごしていた。

「午前10時ごろにつくばから宮邸に戻られて、11時過ぎには佳子さまとともに、雅子さまのお誕生日を祝うため皇居へ出発。午後には宮邸で、デフリンピック選手団の代表と接見されています。ところがその後、夜8時につくばへとんぼ返りしたんです」（皇室担当記者）

「ご実家では息が詰まる…」

悠仁さまの通学について、宮内庁はいまもなお「車通学と現地での宿泊を組み合わせている」とコメントしている。一方11月の誕生日会見で、父・秋篠宮さま（60歳）は、悠仁さまが一人暮らしを満喫されている様子を明らかにした。

「ここのところ、公務中の秋篠宮ご夫妻は互いに目も合わせず、お二人の間に距離を感じる場面が多い。ひょっとすると悠仁さまも、ご実家では息が詰まるからこそ、早めにつくばに戻られたのかもしれません」（同前）

東京から離れて、つかの間の青春を謳歌されているのだろうか。

「週刊現代」2026年1月5日号より

