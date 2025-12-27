敗戦後の日本で何が起きたのか…占領軍兵士たちによる「銀行の閉鎖」の実態

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

閉鎖と解任は突然に

降伏文書への調印が行われた同じ9月2日に、連合国軍最高司令官マッカーサーは「陸海軍一般命令・第一号」（SCAPIN1号）を日本に伝達し、日本陸海軍部隊の降伏と占領措置の具体的手順を指示した。これにより、日本陸海軍の武装解除と解体が本格的に始まった。

陸海軍以外にも、戦争協力機関も解体・清算の対象とされる。9月30日の午後4時、大蔵省の久保文蔵はGHQに呼び出された。そして経済科学局長のレイモンド・クレーマー大佐より、「外地銀行ならびに外国銀行および特別戦時機関の閉鎖に関する覚書」（SCAPIN74号）が渡された。「ポツダム宣言」により日本領土から切り離される台湾・朝鮮・南洋諸島、それに満洲や中国の日系政権下にあった銀行や国策会社などの閉鎖命令だ。対象は、日本内地にあるこれらの本支店・事務所などである。

GHQが閉鎖対象として指定した金融機関には、外資金庫、台湾銀行、朝鮮銀行、満洲中央銀行、南方開発金庫が含まれていた。金融機関以外では、南満洲鉄道も対象となっている。

GHQは、日本政府を通じた間接軍政を採用した。しかしこの銀行や国策機関の閉鎖は日本政府を経由せず、連合国軍によって直接実行された。

9月30日は日曜日だった。久保が呼び出しを受けたのと同じ時刻の午後4時、全国の各支店などは武装した占領軍兵士により一斉に接収された。宣戦布告と攻撃開始のように、閉鎖命令の手交と接収は間髪を入れず突然の同時実行だった。総裁や頭取以下の役員も即時解任され、爾後の清算手続きは部長級以下の職員で行うことになった。

その日の夕刻、外地銀行などの閉鎖・接収はラジオでも報じられた。

日曜日ということもあり台銀東京支店では当直員がいるだけだったが、彼らは追い出され、それ以降、日本人行員たちは銀行内に入ることが許されなかった。大阪・神戸・横浜・福岡の各支店も同じだ。ただ日銀からの連絡では函館出張所も接収されるはずだったが、連合国軍兵士は来なかった。そこで窓口は閉鎖したものの、行員は事務作業を継続した。

鮮銀でも東京・大阪・名古屋・神戸・福岡・下関の6ヵ店が閉鎖された。9月末の中間決算事務のために行員が休日出勤していたところもあったが、支店入口には「立入禁止」の紙が貼られ行員は締め出された。

しかし門司派出所は台銀の函館出張所と同じく、占領軍による接収がなかった。そのためしばらく平常通り、両替（引き揚げ者などが持ってくる鮮銀券の日銀券への交換など）、預金の払い戻しを行っていた。門司派出所主任の古家峰が後で聞いたところでは、政府がGHQに提出した鮮銀の日本国内店舗一覧に派出所が含まれていなかったらしい。

後で見つかって厳しい処罰を受けると大変なので、10月中頃に接収が漏れていることをGHQに申し出る。すると「米軍将校が監理官として日々来店したが、極めて紳士的で威圧的な様子は少しも見受けられなかった」（朝鮮銀行史編纂委員会編『朝鮮銀行略史』）。

台銀函館出張所の場合も、GHQに出された店舗一覧に出張所は入っていなかったのかもしれない。こうして突然始まった台銀・鮮銀の日本国内店舗の接収は、粛々と進められた。

