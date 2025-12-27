±Ç²è¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºäËÜÎ¶ÇÏ¤Î¡ÈµõÁü¤È¼ÂÁü¡É¡¢²ÈÆÄÁè¤¤¤È¡ÖÆüËÜ¤òÀöÂõ¡×¤¹¤ë²á·ã¤Ê·è°Õ
ºäËÜÎ¶ÇÏ¡Ê¼Ì¿¿¡§¹ñÎ©¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û½êÂ¢²èÁü¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¥¤¥á¡¼¥¸¥º¡Ë
¡¡ËëËö¤ÎÍðÀ¤¤ò¿·²ò¼á¤ÇÉÁ¤¯¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È±Ç²è¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¤¬2025Ç¯12·î19Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢º´Æ£ÆóÏ¯¤¬À¾¶¿Î´À¹¤ò±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¥à¥í¥Ä¥è¥·¤¬ºäËÜÎ¶ÇÏ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Î¶ÇÏ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÅÚº´ÈÍ¤òÃ¦ÈÍ¤·¡ÖÆüËÜ¤òº£°ìÅÙ¡¢ÀöÂõ¤¤¤¿¤·¿½¤·¸õ¡×¤ÎÌ¾¸ÀÄÌ¤ê¤Ë¡¢ËëËö¤ÎÀ¤¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¶î¤±²ó¤ê¡¢ÅÝËë¤È¤¤¤¦¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÌ´¤Ë¤Ò¤¿Áö¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢°Î¿Í¸¦µæ²È¤Î¿¿»³ÃÎ¹¬»á¤Ï¡Ö¼«Í³¿Í¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤Î¶ÇÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â²È¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ø°Î¿Í Âçµ×ÊÝÍøÄÌ¡§¡ÖÀµ²ò¤Ê¤»þÂå¡×¤Î¥ê¥¢¥ê¥¹¥È¡Ù¡ÊÁð»×¼Ò¡Ë¤ò¾å°´¤·¤¿¿¿»³»á¤Ë¡¢ºäËÜÎ¶ÇÏ¤ÎÁÇ´é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡ÊJBpressÊÔ½¸Éô¡Ë
ÍµÊ¡¤Ê¡Ö²¼µéÉð»Î¡×¡¢¹ë¾¦¡¦ºÍÃ«²°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Î¶ÇÏ
¡¡1836¡ÊÅ·ÊÝ6¡ËÇ¯¡¢ºäËÜÎ¶ÇÏ¤ÏÅÚº´¹âÃÎ¾ë²¼¤ÎºäËÜÈ¬Ê¿¤Î¼¡ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÚº´ÈÍ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¿ÈÊ¬À©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸Éð»Î¤Ç¤â²ÈÏ·¡¢ÃæÏ·¡¢ÇÏ²öÁÈ¡¢¾®À«ÁÈ¡¢Î±¼éµïÁÈ¤Ê¤É¤Î¡Ö¾å»Î¡×¤È¡¢¶¿»Î¡¢ÍÑ¿Í¡¢ÅÌ»Î¡¢Â·Ú¡¢¾®¼Ô¤Ê¤É¤Î¡Ö²¼»Î¡×¤Î2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºäËÜ²È¤Ï¶¿»Î¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Î¶ÇÏ¤â²¼»Î¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢Î¶ÇÏ¤¬¶ìÏ«¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸í²ò¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎºäËÜ²È¤Ï¡¢²¼»Î¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÍµÊ¡¤Ç·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºäËÜ²È¤ÎÁÄÀè¤Ë¤¢¤¿¤ëÂÀÏº¸ÞÏº¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ËÌÀÃÒ¸÷½¨¤Îµï¾ë¤Ç¤¢¤ëºäËÜ¾ë¤ÎÍî¾ë¤ËÈ¼¤¤¡¢¶á¹¾¤«¤éÅÚº´¤ØÆ¨¤ì¤ÆÇÀ¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡4ÂåÌÜ¤ÎÈ¬Ê¼±Ò¼éÇ·¤¬¡ÖºÍÃ«²°¡×¤Î²°¹æ¤Ç¼Á²°¤ò³«¶È¡£ÈËÀ¹¤·¤Æ¹ë¾¦¤È¤Ê¤ë¤È¡¢6ÂåÌÜ¤ÎÈ¬ÏºÊ¼±ÒÄ¾±×¤Ï¡Ö¶¿»Î³ô¡×¤ò¹ØÆþ¤·¡¢Éð»Î¤Î¿ÈÊ¬¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¬²È¤·¤Æ¿·µ¬¶¿»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢7ÂåÌÜ¤Î·ó½õÄ¾í»¡ÊÄ¾³¤¡Ë¤Ç¡¢¶¿»ÎºäËÜ²È¤Î½éÂå¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Î¶ÇÏ¤ÎÉã¡¦È¬Ê¿¤Ï¶¿»ÎºäËÜ²È¤Î3ÂåÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÉ´´ÓÌÜ¡×¤Î°ä»º¤¬¸ì¤ë¡¢ºäËÜ²È¤Î·å°ã¤¤¤ÎºâÎÏ
¡¡Ê¬²È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æºâ»º¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤«¤Ï¡¢1926¡ÊÂçÀµ15¡ËÇ¯¤Ë´äºê±Ñ½Å¤¬ÊÔ»¼¤·¤¿¡ØºäËÜÎµÇÏ´Ø·¸Ê¸½ñÂè°ì¡Ù¤òÉ³²ò¤±¤Ð¡ÖÂ¶¥Ë¡¡ºäËÜ²ÈÁÄÀèºâ»º¡×¤Î¹à¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ËÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¸½¶äÉ´´ÓÌÜ¡×¤Î3³ä¶¯¤¬¡Ö¶¿»ÎÁêÂ³¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶¿»ÎºäËÜ²È¤Î½éÂå¡¢·ó½õÄ¾í»¤ËÁêÂ³¤µ¤ì¤¿¡ÖÉ´´ÓÌÜ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒÅö»þºäËÜ²È¤Îºâ»º¤ÏÇüÂç¤Î¤â¤Î¤Ë¤ÆÂçËÞ¤½É´´ÓÌÜ¤ËÃ£¤·¡¢Â¨¤Á¸½º£¤Î½½Ëü±ß¤Ë¶á¤«¤ê¤·Ç¡¤·¡£½½Ëü±ß¤È¤Ïº£ÆüÍ¾¤ê¤ÎÂç¶â¤È¤Ï¿½¤·Æñ¤¤â¡¢Åö»þ¤ÎÊª²Á¤Ë¾È¤·¤Æ¤Ï³Î¤Ëº£Æü¤ÎÉ´Ëü±ß¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ê¤·¤Ê¤é¤ó¡Ó
¡ØºäËÜÎµÇÏ´Ø·¸Ê¸½ñ Âè°ì¡Ù¡Ê´äºê±Ñ½ÅÊÔ¡¢ÆüËÜ»ËÀÒ¶¨²ñ¡¿1926Ç¯¡Ë
¡¡1926¡ÊÂçÀµ15¡ËÇ¯»þÅÀ¤Ç¡Òº£Æü¤ÎÉ´Ëü±ß¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ê¤·¤Ê¤é¤ó¡Ó¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ØºäËÜÎ¶ÇÏ¡Ù¡Ê¾¾±ºÎèÃø¡¢´äÇÈ¿·½ñ¡¿2008Ç¯È¯´©¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ò¤¤¤Þ¤ÎÉ´²¯±ß¤Ë¤âÅö¤ë¤À¤í¤¦¤«¡Ó¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î3³ä¶¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÇüÂç¤Ê¶â³Û¤¬¾ùÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¶¿»ÎºäËÜ²È¤ÏÈÍ¤ÎËÀÏ½¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢ÈÍ¤ËÂ¿³Û¤Î¸¥¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±»ñ»º¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤â½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡1853¡Ê²Å±Ê6¡ËÇ¯¡¢18ºÐ¤ÎÎ¶ÇÏ¤ÏÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ»¾ì¤«¤é¡Ö¾®·ªÎ®ÏÂÊ¼Ë¡»öÌÜÏ¿¡×¤òÆÀ¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë·õ½Ñ½¤¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¹¾¸Í¤ØÎ¹Î©¤Ä¡£¹¾¸Í¤«¤éÉã¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¶á¶·¤òÃÎ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶â»Ò¤òÁ÷¤ê¤¤¤¿¤À¤¡¢²¿¤è¤êÍÆñ¤¤ÉÊ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Î¶ÇÏ¤¬»ñ»º²È¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤À¤Ã¤¿¤È¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤ÈÎ©¿È½ÐÀ¤¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎºäËÜ²È¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê»ñ»º¤¬¤¢¤ê¡¢Î¶ÇÏ¤â¤Þ¤¿¤½¤Î²¸·Ã¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
40ºÐ¤Þ¤Çµ¢¤é¤Ê¤¤¡©¡¡²µ½÷°¸¤Æ¤Î¼ê»æ¤Ë¤Ë¤¸¤à¡È´ü¸ÂÉÕ¤¤Î¼«Í³¡É
¡¡Î¶ÇÏ¤òÂêºà¤È¤·¤¿¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÉ¬¤ºÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢»Ð¤Î²µ½÷¤Ç¤¢¤ë¡£1865¡Ê·Ä±þ¸µ¡ËÇ¯9·î¤´¤í¤Ë½Ð¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ê»æ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Î¶ÇÏ¤¬¡Ö²µÂç»Ð¡¡¤ª¿Î²¦ÍÍ¡×¤È¤Õ¤¶¤±¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢²µ½÷¤ÏÂç½÷¤ÇÉð·Ý¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°Ò°µ´¶¤Ï¿Î²¦¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡ÖÎ¶ÇÏ¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤ÁµÇ°´Û¡×¡Ê¹âÃÎ»Ô¡Ë¤ÎÃæÄí¤ËºäËÜÎ¶ÇÏÁü¡Ê±¦¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç·ú¤Æ¤é¤ì¤¿»Ð¡¦²µ½÷¤ÎÁü¡Ê2014Ç¯»£±Æ¡¢¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡»Ð¤Î²µ½÷¤È¤Ï¡¢Î¶ÇÏ¤¬Ã¦ÈÍ¤·¤Æ¤«¤é¸å¤â¼ê»æ¤ò¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ã¦ÈÍ¤·¤Æ¤«¤é1Ç¯¸å¤Î1863¡ÊÊ¸µ×3¡ËÇ¯¡¢¾¡³¤½®¤ÎÄï»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï»Í½½ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÅÚº´¤Î¼Â²È¤Ë¤Ïµ¢¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¸¢Ê¿·»¤µ¤ó¤È¤âÁêÃÌ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿½ê¡¢¤³¤Îº¢¤ÏÂçÊ¬¤È¤´µ¡·ù¤¬¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¡Ê³¤·³½¤¹Ô¤Î¡Ë¤ªµö¤·¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ã¦ÈÍ¤È¤¤¤¦°ìÂç·è¿´¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤Ï40ºÐ¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦´ü¸ÂÉÕ¤¤Î¼«Í³¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ëë¿Ã¡¦¾¡³¤½®¤Î¤â¤È¤Ç³¤·³½¤¹Ô¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È·»¤Îµö²Ä¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤âÁê¼ê¤Îµ¡·ù¤Þ¤Ç¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¶ÇÏ¤¬¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤ò»È¤¦¡Ö¸¢Ê¿·»¤µ¤ó¡×¤È¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ºäËÜÎµÇÏ¤¬»Ð¤Î²µ½÷¤Ë°¸¤Æ¤¿½ñ¾õ¤Î°ìÉô¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
ºäËÜ²È¤ÎÀ×¼è¤ê¤ÏÃ¯¤«¡¢¿ÆÀÌ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¸å·Ñ¼ÔÁûÆ°¤ÈÎ¶ÇÏ¤Î¸À¤¤Ê¬
¡¡Î¶ÇÏ¤Î·»¡¦ºäËÜ¸¢Ê¿¤Ï¡¢1814¡ÊÊ¸²½11¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢Î¶ÇÏ¤è¤ê21ºÐ¤âÇ¯¾å¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£Î¶ÇÏ¤¬17ºÐ¤Î¤È¤¡¢¸¢Ê¿¤ÏÉÂ¼å¤À¤Ã¤¿Éã¤«¤éÀ×¤ò·Ñ¤¤¤À¡£Î¶ÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·»¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÉã¿Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Ã¦ÈÍ¸å¤ÎÎ¶ÇÏ¤Ë²¿¤«¤È»ñ¶â±ç½õ¤·¤¿¤Î¤â·»¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¶ÇÏ¤ÏÆ¬¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±Î¶ÇÏ¤¬µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ºäËÜ²È¤Î¸å·Ñ¼ÔÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£·»¤¬·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ç¯¤Îº¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Î¶ÇÏ¤¬¤½¤ÎÀ×¤ò·Ñ¤°¤Î¤¬¼«Á³¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤ÐÅÚº´¤ò½Ð¤ÆÃæ±û¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ÉÅþÄì¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¼ê»æ¤«¤é5¥«·î¸å¡¢Î¶ÇÏ¤Ï·»¤ÎºÊ¤ÎÄï¤Ë¤¢¤¿¤ëÀî¸¶ÄÍÌÐÂÀÏº¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ÎÏÃ¤ÏÀèÇ¯¤«¤éÅÙ¡¹½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·»¸¢Ê¿¤¬¿´ÇÛ¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÊ¢¤òÎ©¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌÐÂÀÏº·»¤µ¤ó¤â¤è¤¯¤´¾µÃÎ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¤½¤ÎÏÃ¡×¤È¤Ï¡¢¸å·Ñ¼ÔÌäÂê¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£·»¤Î¸¢Ê¿¤Ï»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¸å·Ñ¼Ô¤ËÎ¶ÇÏ¤ò¿ø¤¨¤è¤¦¤È¿´¤òºÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£Î¶ÇÏ¤¬¤³¤È¤µ¤éµ¤¤ò¸¯¤¦¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¤¢¤È¤Ë¤Ï¡¢Î¶ÇÏ¤¬ÌÐÂÀÏº¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¦¤Þ¤¯°úÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ò·üÌ¿¤ËÅÁ¤¨¤ëÊ¸¾Ï¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤¿°ÊÁ°¤«¤éÌÐÂÀÏº¤Î¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ØÅÚº´°ì¹ñ¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç³ØÌä¤¹¤ì¤Ð°ì¹ñ¤À¤±¤ÎÏÀ¤ò½Ð¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¤³¦¤Ë½Ð¤Æ¤ï¤¿¤êÊâ¤±¤Ð¤½¤ì¤À¤±ÌÜ¤ò³«¤¡¢¼«Ê¬¤ÇÅ·¤«¤é¼õ¤±¤¨¤¿ÃÎ¤ò³«¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤´»ýÏÀ¤Ï¡¢º£¤Ç¤â»ä¤Î¼ª¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Î¶ÇÏ¤Ï¤½¤¦ÎÏÀâ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¼«Ê¬¤ò¸å·Ñ¼Ô¸õÊä¤«¤é³°¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·»¤ò³°ËÙ¤«¤éËä¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Ç¤â¡¢¡Ö40ºÐ¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤¿¡¢»äÎ¶ÇÏ¤Ï»Í½½ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï³¤·³¤Î½¤¹Ô¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï·»¾å¤ÏÏ»½½ºÐ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ºäËÜ²È¤Î¤³¤È¤ò¤¦¤Þ¤¯°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤«¤éÁ³¤ë¤Ù¤¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¿Í¤ò¸«Î©¤Æ¤Æ²¼¤µ¤¤¤È¤ÎÊ¸¤â½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½¤¹Ô¤Ï40ºÐ¤Þ¤Ç¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤ÎÍÜ»Ò¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÎ¶ÇÏ¤ÏÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¤È¤³¤¦¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤è¤êÅ·²¼¹ñ²È¤ÎÂç»ö¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ºäËÜ²È¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Î¤³¤È¤Ï¤«¤¨¤ê¸«¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤µ¤¹¤¬µìÍè¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ºäËÜÎ¶ÇÏ¨¡¨¡¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢Î¶ÇÏ¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò·»¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ¸À¤¨¤º¡¢¿ÆÀÌ¤ËÇ®ÊÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ËÜ¿Í¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£²È¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤ËÇû¤é¤ì¤ÃÊü¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¿ÏÂ¼çµÁ¼Ô¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©¡ÖÆüËÜ¤òº£°ìÅÙÀöÂõ¤·¤¿¤¤¡×¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»§ËàÈÍ¤ÈÄ¹½£ÈÍ¤ÎÃç¤ò¤È¤ê¤â¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¡ÖÎ¶ÇÏ¤ÏÀï¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤Ê¿ÏÂ¼çµÁ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸í²ò¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Î¶ÇÏ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È²á·ã¤Ê»×ÁÛ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢Î¶ÇÏ¤ÎÌ¾¸À¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¡ÖÆüËÜ¤òº£°ìÅÙÀöÂõ¤·¤¿¤¤¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç²þ³×¤ò·è°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Ç¤âÂçÃÀ¤ËÊª»ö¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤Ë°úÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Á°¸å¤ò´Þ¤á¤ÆÆÉ¤à¤È¡¢°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢1863¡ÊÊ¸µ×3¡ËÇ¯¤Ë»Ð¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¡Ö¤³¤Î¼ê»æ¤Ï¤³¤Î¾å¤Ê¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ù¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤ã¤Ù¤ëÏ¢Ãæ¤Ë¸«¤»¤ë¤È¡Ø¤Û¤Û¤¦¡¢¤Û¤Û¤¦¡Ù¡Ø¤¤¤ä¤ä¤Î¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦È¿±þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¤»¤¤¤¼¤¤¤À¤«¤é¡¢·è¤·¤Æ¸«¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¹Ó¤Ã¤Ý¤¤¼çÄ¥¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ºÎ¶ÇÏ¤Ï¡ÖÄ¹½£¤¬6²ó¤â³°¹ñ¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤â¡¢Ä¹½£¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë³°¹ñÁ¥¤òËëÉÜ¤¬½¤Íý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ°¤ê¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖËëÉÜÂ¦¤ÎÊ¢¹õ¤¤Ìò¿Í¤¬³°¹ñ¿Í¤ÈÆâÄÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡×¤ÈÃÇ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°¤¤Ìò¿Í¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÀªÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢ÂçÀª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¶ÇÏ¤ÏÆó¡¦»°¤ÎÂçÌ¾¤È¸Ç¤¯ÌóÂ«¤·¤ÆÆ±»Ö¤òÊç¤ê¡¢Ä«Äî¤â¤Þ¤º¿À¤Î¹ñ¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÊý¿Ë¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢¹¾¸Í¤ÎÆ±»Ö¡¢´úËÜ¡¦ÂçÌ¾¡¦¤½¤ÎÂ¾¤È¿´¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ËëÉÜ¤Î°¤¤Ìò¿Í¤¿¤Á¤ò·â¤Á»¦¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¤òº£°ìÅÙÀöÂõ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§´ê¤¹¤ë¡×
¡¡¤Ä¤Þ¤êÎ¶ÇÏ¤Ï¡¢³°¹ñ¤Î·³´Ï¤ò½õ¤±¤Æ¤¤¤ëËëÉÜ¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤«¤é¡¢Ìò¿Í¤ò·â¤Á»¦¤·¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¡ÖÆüËÜ¤òÀöÂõ¡×¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÃæ¿È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤è¤ê10Ç¯Á°¤Î1853¡Ê²Å±Ê6¡ËÇ¯¡¢19ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¤âÎ¶ÇÏ¤ÏÉã¤Ø¤Î¼ê»æ¤Ç¡Ö°Û¹ñ¿Í¤Î¼ó¤òÆ¤¤Á¼è¤Ã¤ÆÅÚº´¤Ëµ¢¹ñ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤ÏÂº²¦Ú·°Ð»×ÁÛ¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸µÍè¹¥ÀïÅª¤ÊÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Î¶ÇÏ¤Ï¡Öµµ»³¼ÒÃæ¡×¤òÁÈ¿¥¤·¤¿Éð´ï¾¦¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹½£¤¬ËëÉÜ¤ËÉðÎÏ¤ÇÄñ¹³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÉð´ï¤ò¼êÇÛ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤òÇã¤¤¹þ¤ß¡¢ÆÁÀî·Ä´î¤òµþÅÔ¤Ç½±·â¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¹¤ëÀâ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Àï¤¤¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë½¾Íè¤ÎÎ¶ÇÏ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÌò¿Í¤¿¤Á¤ò·â¤Á»¦¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·ì¤Îµ¤¤ÎÂ¿¤¤Î¶ÇÏ¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡±ÑÍº¤æ¤¨¤Ë¸í²ò¤âÂ¿¤¤ºäËÜÎ¶ÇÏ¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢±Ç²è¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
É®¼Ô¡§¿¿»³ ÃÎ¹¬