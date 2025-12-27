スポーツ専門局「ESPN」電子版が、来季に向けてドジャースの気になる数字として「30.7」を挙げている。これは、データサイト「ベースボール・リファレンス」が出場時間に基づいて算出した、2025年のドジャース野手陣の加重平均年齢だ。

単なる平均年齢ではなく、各選手の年齢に出場時間（主に打席数）を掛け合わせて導き出された数値であり、ドジャースの野手陣がメジャーリーグで最も高齢なグループだったことを示している。 それでもドジャース打線は、MVPに輝いた大谷翔平を軸に高い攻撃力を発揮した。

実際、2025年にドジャースを上回る得点数を記録したのは、ヤンキースだけだった。しかし、2026年のドジャースに弱点が露呈するとすれば、それは野手陣が年齢による衰え、いわゆるリグレッション（後退）に直面する局面だろう。チームの総得点は、2023年の906点から、2024年は842点、2025年は825点と、3年連続で減少している。

フレディ・フリーマンは依然として一線級の打者だが、36歳のシーズンを迎える。マックス・マンシーも36歳。ムーキー・ベッツは33歳で、キャリアワーストといえるシーズンを終えた直後だ。テオスカー・ヘルナンデスも33歳で、出塁率は.284にとどまった。ドジャースは野手陣の若返りを図る動きに出るのだろうか。その判断が、2026年の行方を左右することになるかもしれない。