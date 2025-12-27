被害総額5000億円超とも言われるスルガ銀行「不正融資問題」…大企業サラリーマンや医者ら”スーパーエリート”が騙された「驚きの手口」

スルガ銀行が不動産会社と結託してシェアハウスへの投資を謳い、700人以上が高額の借金を背負わされた「かぼちゃの馬車事件」。被害総額は1500億円とも言われたが、それを上回るスルガ銀行の不正融資問題が進行中だ。通称「アパマン問題」といわれるスルガ銀行によるアパート・マンションへの不正融資で苦しむ被害者が国会内に集まり、窮状を訴えた。

2億円の価値しかないのに3億円に仕立てた

「購入して1年後に被害に遭ったことがわかりました。家賃が入ってこないなか、昼休みには不動産会社と交渉したり、週末は現地に行って管理している会社とメンテナンスやリフォームの計画を打ち合わせするなど、仕事以外の時間はすべて物件のリカバリーにかける生活が始まりました。賃料収入もなく、スルガ銀行に返済するために勤めている会社からその時点での退職金の9割を前借りしましたが、それもすぐに底を尽きた。

返済のことを考えると眠れない毎日でした。2人の息子を抱え、いつもイライラし、なかなか家にいないという状態で家族との会話もなくなりました。自分がどういう状態にあるのかわからなくなり、心療内科を受けたら適応障害とわかり、しばらく休職しました。これは私だけの例じゃなく、被害者と話すとほとんどの人はそういう状況です」

12月15日夕方、衆議院会館で行われたスルガ銀行不正融資問題の被害者による集会で、被害者の男性は人生が破壊されていった苦しみを語った。集会には立憲民主党を中心に自民党や日本維新の会、れいわ新選組、共産党など40名ほどの国会議員が駆けつけた。

このスルガ銀行による不正融資問題とは一体どういうものなのか。被害者団体の弁護団長を務める河合弘之氏はこう語る。

「不動産投資をしたい人がいた場合、通常であれば不動産業者が物件を探す。しかし今回の事件は、スルガ銀行が日本全国の適当な物件を探し回っていたことが特色です。そして、その物件に対して、『いくらまでなら融資できる』という金額を決めて不動産業者に触れ回る。そうすると、不動産業者は『うちにやらせてくれ』となる。

問題は、スルガ銀行が本当は2億円の価値しかないのに3億円の価値があるように仕立てた上で不動産業者に顧客を見つけさせたこと。高値掴み物件をマーケットに出し、それにサラリーマンが引っかかったわけです。実際に銀行が『3億円融資してやる』という物件だから、被害者も『本当にそれは確かな物件なんだ』と騙されてしまうわけです。それが最大の問題です」

年間600万円の大赤字

大手金融機関に勤める50代のAさんは、知人の紹介でこの投資話を知った。そして、2016年に千葉県松戸市にある駅から徒歩20分ほどの築26年の中古マンションを約3億円で購入した。ところが、当初聞いていた話と実態は全然違っていた。

「不動産賃貸投資は入ってくる家賃がローンの支払い以下であればプラスになっていくわけで、重要なのはレントロール（賃貸収入）です。私の場合は、満室で228万円と説明されていたのに、実際には満室の場合でも135万円にしかならない物件でした。

この契約はサブリースのため、2年間は177万円が最低保証として支払われました。ローンの返済額は月額162万円だったので、当初は少し収入があった。それでも毎年固定資産税が毎年108万円かかるので、ほとんど利益にはなりませんでした。

すると、2年経った頃に不動産業者が倒産しました。完全に計画倒産です。そこで、本当の家賃収入は177万円じゃなく135万円ということが発覚したんです。そこからは途端に毎月36万円、年間では固定資産税含めて600万円の大赤字となりました」

Aさんは１年間、本業の年収の大半を注ぎ込み、年間600万円を支払ったが、限界だった。そこで、物件の売却をしようと不動産査定を行ったところ、物件の価値は1億2000万円しかないことがわかった。

「売却したら一気に2億円近い負債を抱えてしまうことになる。売るに売れないし、かといって返済するのも無理という地獄のような状況に陥ったのです」

Aさんがスルガ銀行の更なる不正を知ったのは、銀行に情報開示請求をした時だった。

「たしかに当時、収入は1000万円くらいありましたが、貯金は全然なかった。それなのになぜローンが組めたのか。のちにスルガ銀行に情報公開請求して明らかになったところによると、私の通帳残高はわずか32万円ほどしかなかった。それが7074万円に改竄されていたんです。改ざんは他にもあって、手元に現金がなかったので手付金など払えなかったのですが、内部資料では私が3340万円を支払ったことになっていて、勝手に作られた領収書があった」

とにかくもう関わりたくないんです…

Aさんは被害者団体に加入し、弁護団を代理人に立てたことで、ローン返済を止めた状況になり、生活を続けている。しかし、こうしている間にも着々と負債は膨れ上がり、延滞金も加算されているのが現状だ。Aさんは到底返すことが不可能な負債を前に、被害者救済を訴える。

「われわれが望んでいることは、とにかくもうこの物件には関わりたくないということなんです。不正によって結ばれた契約なのだから、この借金は帳消しにして、物件も手放す。それで関わらないようになりたいだけです」

この問題を国会で何度も取り上げてきた、れいわ新選組の高井崇志衆院議員はこう語る。

「スルガ銀行の行為は極めて悪質ですし、これは党派を超えた重大問題だと国会でも強く感じています。実際、自民党ですらこの問題について質問していますし、被害者の会にも参加して発言しています。公明党も、与党時代から厳しく追及してきました。つまり、これは与野党の争いではなく、国会が政府・金融庁の怠慢を正すべきテーマだという位置付けになっているわけです」

国会で多くの議員が質疑で取り上げたこともあり、2025年5月13日には金融庁がスルガ銀行に対して報告徴求命令を出した。これは、「しっかりと問題解決を図り、それを報告すべし」という命令だ。だが、その後、事態はむしろ悪化したという。

つづく後編記事『「自己破産するか死ぬかしかない」…！スルガ銀行「アパマン問題」で”返済地獄”に陥った被害者の窮状』でさらに詳しく報じる。

