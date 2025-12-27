¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿±Ä¶È°÷¤Ë2000Ëü±ß¤òÅÏ¤·¤¿¤é²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¡Ä¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÂç¶â¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë7¤Ä¤ÎÆÃÄ§
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÀéÍÕ¾Í»Ò¡ØÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤¤¡ª¤ª¶â¤ò¼é¤ë7¤Ä¤Î½¬´·¡Ù¡Ê¤¤º¤Ê½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÌµÎÁ¡×¡Ö¸ÂÄê¡×¡Ö¤¤¤Þ¤À¤±¡×¤ËÀø¤à¥ï¥Ê
¡ÖÌµÎÁ¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ö¸ÂÄêÉÊ¡×
¡Ö¤¤¤Þ¤À¤±ÆÃÊÌ¡×
¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°Íß¤·¤¯¤Ê¤ë¿´Íý¤¬Æ¯¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÌµÎÁ¤Ê¤é¼õ¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¡¢ÌµÎÁ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿½¤·¹þ¤à¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤À¤±¤Î³ä°ú¤À¤«¤é¡¢¤¹¤°¿½¤·¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢¤Ä¤¤¿·¤·¤¤¹ÖºÂ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤ªÆÀ¤Ë¸«¤¨¤ë¾ðÊó¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤é¤Î¸ÀÍÕ¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤òÆß¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÌµÎÁ¡×¡£ÌµÎÁ¤ÈÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¡ÈÂ»¤ò¤·¤Ê¤¤¡É¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÂ»¤ò¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÆÀ¤ë¤â¤Î¤Î²ÁÃÍ¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸ÂÄêÉÊ¡×¤ä¡Ö¤¤¤Þ¤À¤±¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤·¤¿¤éÂ»¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿´Íý¤¬Æ¯¤¤Þ¤¹¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Î¿´ÍýÅª¹ÔÆ°¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¤Î¤´¤È¤¯¡¢º¾µ½»Õ¤â¤½¤Î¼êË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÌµÎÁ¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢²¿¤«¤ªÊÖ¤·¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¿´¤ÎÃæ¤Ç»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¡ÈÊÖÊóÀ(¤Ø¤ó¤Ý¤¦¤»¤¤)¤ÎË¡Â§¡É¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º¾µ½»Õ¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤Ê¤éÌµÎÁ¤Ç¡û¡û¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤À¤±ÆÃÊÌ¤Ê¾ðÊó¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±Â¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿Í¤Ï²¿¤«¤ò¤â¤é¤¦¤È¤ªÊÖ¤·¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È´¶¤¸¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¼«Ê¬¤À¤±ÆÀ¤ò¤·¤¿¡×¡Ö¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤ª¤¤¤Æ¿®ÍÑ¤µ¤»¤¿¤ê¡¢ÄÉ²Ã¤ÇÍ×µá¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£º¾µ½¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»ÙÊ§¤Ã¤¿Âå½þ¤ÏÂç¤¤¤
¤¹¤Ù¤Æ¤¬º¾µ½Åª¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÌµÎÁ¤À¤«¤é¡×¤ÈÂÎ¸³¹ÖºÂ¤ò¼õ¹Ö¤·¤Æ¤½¤ÎÎÉ¤µ¤òÃÎ¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÌµÎÁ¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤·¤é¡£¤Ê¤ó¤À¤«¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÍÎÁ¹ÖºÂ¤ò°ÆÆâ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍÎÁ¤Î¹ÖºÂ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ê¤æ¤¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢º¾µ½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤ª¶â¤ÏÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤ª¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÐÏ¿¤ÎºÝ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¢»þ´Ö¤ä¼ê´Ö¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¡È»ÙÊ§¤¤¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸«¤¨¤Ê¤¤ÂÐ²Á¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¼«Ê¬¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë½¬´·¤ò»ý¤Ä¤À¤±¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁªÂò¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌµÎÁ¡×¡Ö¸ÂÄê¡×¡Ö¤¤¤Þ¤À¤±¡×¡¢¤³¤Î¤É¤ì¤«¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤é¡¢ÎäÀÅ¤µ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤â¥ª¥ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ ÌµÎÁ¤È¤Ï²¿¤Î¡ÈÆþ¤ê¸ý¡É¤Ê¤Î¤«
¢ ¸ÂÄê¤Î¤â¤Î¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¼É¬Í×¤Ê¤Î¤«
£ ¤¤¤Þ¤À¤±¡¢¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Áê¼ê¤ÎÅÔ¹ç
Ä¾´¶¤Ï¡¢ÃÃ¤¨¤ë¤Û¤É¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ËÊ¹¤ÊÖ¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö¤ªÆÀ¡×¤ÎÎ¢¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Âç¶â¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë7¤Ä¤ÎÍî¤È¤··ê
¤ª¶â¤òÃ¥¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤¢¤ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¼«³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¤ª¶â¤ò¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Î7¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
¡ Í§¿Í¤ä¸ª½ñ¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ò±ÆÝ(¤¦¤Î)¤ß¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
¢ ÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤
£ ¤Ò¤È»³¡¢ÁÀ¤¤¤¬¤Á¤Ç¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ÏÃ¡×¤ËÌÜ¤¬¤Ê¤¤
¤ ÆÈ¤êÀê¤á¤·¤¿¤¬¤ë
¥ ¡Ö¤¤¤Þ¤À¤±¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ÈÍß¤·¤¯¤Ê¤ë
¦ Â»¤ò¤·¤¿¤é¤½¤ÎÊ¬¼è¤êÌá¤µ¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤
§ ÂçÀª¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë
¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤¯¤ÄÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°ì¤Ä¤Ç¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤ÊÈáÄË¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊì¤¬¡¢°ÊÁ°¤Ë¸æ¼Ò¤Ç±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¡¢2000Ëü±ß¤â¤ÎÂç¶â¤òÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¤½¤Î¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¡£µã¤¤¤Æ¤¤¤ëÊì¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡¢¤È¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
°ì¸À¡¢Àè¤Ë»ä¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é»ß¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×
¢£¿´¤Î¤¹¤´Ö¤ËÇ¦¤Ó´ó¤ëÍ¶ÏÇ¤ò·âÂà¤¹¤ëÊýË¡
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤¹¤°¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢¥á¥ó¥¿¡¼¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤â¤·¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¶â¤Î¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Å¤é¤¤¡¢¾¯¤·µ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡¢»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡½¡½¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Ï·è¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î·çÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Á³¤ÊÈ¿±þ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¼ä¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡½¡½Ã¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿´¤Î¤¹¤´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ¶ÏÇ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤³¤Ëµ¤¤Å¤¯¤¿¤á¤Î´ÊÃ±¤ÊÊýË¡¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¡¢¤Û¤ó¤È¡©¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËµÞ¤®¡©¡×
¡ÖÁêÃÌ¤·¤¿¡©¡×
¤³¤Î3¤Ä¤Î¼ÁÌä¤ò¼«Ê¬¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼¡¤Î¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ëµ¿¤¤¿¼¤¯¤Ê¤ì¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¹¤°¤Ë±ÆÝ¤ß¤Ë¤»¤º¡¢»þ¤Ë¤Ïµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ñÙ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÇ¾¤Î»Å¶È¤À¤Ã¤¿
¡Ö»ä¤Ë¸Â¤Ã¤ÆñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×
¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢´û¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î»ëÌî¤Ï¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¾æÉ×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢Ç¾¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤È¤¤¤¦¾Úµò¡×¤òÃµ¤·»Ï¤á¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãµ¤·Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸°¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¸°¤Ï¸¼´Ø¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢´ù¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¸°¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤ÎÆ¬Ç¾¤Ï¸úÎ¨¤è¤¯¤â¤Î¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢É¬Í×¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ðÊó¤À¤±¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Æ¯¤¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡ÖRAS¡ÊReticular Activating System ÌÖÍÍÂÎÉê³è·Ï(¤â¤¦¤è¤¦¤¿¤¤¤Õ¤«¤Ä¤±¤¤)¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
RAS¤È¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤ÈÇ¾¤ÎÃæ¤Î¡Èµ¤¤Å¤¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡É¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¡×¤È»×¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤À¤±¤¬¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÄÌ¤êÇ¾¤ËÁ÷¤é¤ì¡¢¹ç¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤Õ¤ë¤¤Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¾µ½¤ä´«Í¶¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤½¤¦¡×¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤ÏÁ°¤Ë¤âÊ¹¤¤¤¿¡×¡½¡½¤½¤¦»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Ç¾¤Ï¤½¤ì¤òÎ¢¤Å¤±¤ëºàÎÁ¤Ð¤«¤ê¤ò½¸¤á¤Þ¤¹¡£
»×¤¤¹þ¤ß¤ÈÁêÈ¿¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢Ç¾¤¬¼«Æ°Åª¤Ë±ó¤¶¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Û¤É¡¢Ä¾´¶Åª¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¤Ã¤Èµ¤¤Î¤»¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊÒ¤Å¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ¾´¶¤¬·Ù¾â(¤±¤¤¤·¤ç¤¦)¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¼«Ê¬¤Ç¤½¤Î²»ÎÌ¤ò²¼¤²¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢Ãí°Õ¤¬°ìÊý¸þ¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö²á¿®¡×¤ò¼êÊü¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤ë
¼ÂºÝ¤Ëº¾µ½¤ËÁø¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¼«Ê¬¤¬Èï³²¤ËÁø¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂç¾æÉ×¡ª¡×¡Ö¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
RAS¤È¤¤¤¦Ç¾¤Îµ¡Ç½¤¬Àµ¾ï¤ËÆ¯¤±¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤âñÙ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²á¿®¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Æüº¢¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¿Í¤Ç´èÄ¥¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾®¤µ¤Êµ·¼°¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¤½¤Î¾ì¤Ç¤¹¤°¤Ë·è¤á¤Ê¤¤
¢ ¿Í¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë
£ ËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¼Â¤Ï¡¢£¤Î¡ÖËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¿¶¤êÊÖ¤ë¡×¤¬¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö²Á³Ê¤¬°Â¤¤¡×¡Ö¤è¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢µÞ¤¤¤Ç·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤³¤Î¾®¤µ¤Êµ·¼°¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼«Ê¬¤ò²á¿®¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼å¤µ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¶¯¤µ¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¤Ï´Ö°ã¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¤½¤¦Ç§¤á¤é¤ì¤ë¿Í¤Ï¿Ä¤Î¶¯¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£
Æâ¿´¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¸«¤ëÍ¦µ¤¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÈÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼é¤ëºÖ(¤È¤ê¤Ç)¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
ÀéÍÕ ¾Í»Ò¡Ê¤Á¤Ð¡¦¤·¤ç¤¦¤³¡Ë
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥Í¡¼¥é¥¤¥Õ¥³¡¼¥Á¡¿¶âÍ»ÈÈºáÂÐºö¤ÎÀìÌç²È
LA MER BLEUE³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¢¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¡¢PwC¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç28Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¡£¤È¤¯¤Ë¶âÍ»ÈÈºáÂÐºö¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯ÂÐ±þ¤Ë½¾»ö¤·¡¢±ä¤Ù2Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë¸¦½¤¡¦¹Ö±é¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¡£¿´¤Î¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤«¤é¡Ö¤ª¶â¤È°¦¡×¡ÖËÜÅö¤ÎË¤«¤µ¡×¤Î¤¢¤êÊý¤òÃµµæ¤·¡¢¥é¥¤¥Õ¥³¡¼¥Á¤ØÅ¾¿È¡£¸½ºß¤Ï¡¢¶âÍ»ÃÎ¼±¤È¿´Íý³ØÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¡ÖÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤¤À¸¤Êý¡×¤È¡Ö°¦¤µ¤ì¤ë¥Þ¥Í¡¼¥é¥¤¥Õ¡×¤Î¼Â¸½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡Ê¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥Í¡¼¥é¥¤¥Õ¥³¡¼¥Á¡¿¶âÍ»ÈÈºáÂÐºö¤ÎÀìÌç²È ÀéÍÕ ¾Í»Ò¡Ë