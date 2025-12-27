【元テレ東・上出遼平インタビュー】心を揺さぶられた「岩手県17歳女性殺人事件」の「小説より奇なり過ぎる事件内容」

動画に映し出されるパーカー姿の男性。飾り気のない部屋でソファに座り、淡々とカメラに向かって話しかける。約1時間にも及ぶ映像はロケもなければ、ゲストもいない。だがそれでも、目が離せない謎の迫力がある。独特な語り口で男の口から明かされるのは約17年前、日本で発生し、いまだ全容解明に至っていない殺人事件の生々しい調査報告だった――。

17年前に発生したある「未解決事件」

「皆さんの健康のために、全身全霊で参ります」

今年11月、そんな紹介文の説明のうえで開設されたのがYouTubeアカウント「健康チャンネル」。動画を手掛けるのはクリエイターの上出遼平氏（36歳）だ。

「当初は興味がなかった」と語る上出氏がいかに未解決事件へとのめり込んでいったのか、さらに実際の調査の様子について詳しくお伝えする。

題材とするのは未解決事件。「全身全霊」という言葉通り、動画では約17年前に発生した「岩手県17歳女性殺人事件」について独自の現地調査を展開し、反響を呼んでいる。

事件の首謀者と目され警視庁が重要指名手配をかける小原勝幸容疑者（45歳）の事件前後の奇妙な足取りや、被害者の解剖を担当した医師の証言とマスコミ報道の齟齬など、上出氏自身が「奇妙奇天烈な事件」と指摘する通り、調査によって不可解な出来事が立て続けに明らかになっていく。上出氏ら調査チームが混乱に陥っている様子もあますことなく配信されており、これまでの未解決事件を扱うコンテンツとは一線を画す内容となっている。

なぜ上出氏は未解決事件の調査へと乗り出したのか。上出氏がその経緯について語る（以下、「」は上出氏）

アメリカで爆発的な人気を博した「調査報道番組」

「未解決事件に興味を持つようになったきっかけは『ハイパーハードボイルドグルメリポート no vision』でした。『no vision』はテレビ東京時代に地上波で放送した『ハイパーハードボイルドグルメリポート』の音声版コンテンツです。街宣車に乗る右翼や安楽死をしようとしている人などに声をかけ、食事風景を見せてもらうという取材で、ありがたいことに賞もいただいたんですが、これが全然食えない。評価はしてもらっているはずなのに音声コンテンツでは稼げないんです。

原因はなんだと言えば、単純に日本国内では音声コンテンツが拡大していない。そうなると、新しいお客さんが来ないから広告費は少なくなる。限られた予算での番組制作では良いコンテンツは作りづらいというループに入ってしまっていた。では海外はと言えば『Serial（シリアル）』という番組があって、それがアメリカでポッドキャストを爆発的に普及させたコンテンツとなっていました」

「Serial」はニューヨークタイムズ元記者でジャーナリストのサラ・ケーニグ（56歳）が司会兼プロデューサーを務める調査報道コンテンツだ。実際の事件を再調査し、その結果を推理小説のような構成で配信する人気ポッドキャストで、総ダウンロード数は3億を超える。アメリカでは「Serial」が取り上げた事件で再審が行われるなど社会現象となり、2020年にはニューヨークタイムズが制作会社が買収。「Serial」がきっかけとなり、アメリカでは同様の音声番組が乱立する事態となっている。

「小説より奇なり過ぎる」事件

「アメリカ国内にポッドキャスト文化を浸透させる起爆剤となった『Serial』を知った瞬間に、『これだ』と感じました。そうしたなかで『no vision』のスタッフの一人から未解決事件の話題が出たんです。『健康チャンネル』で時折、声のみで出演しているあの女性スタッフです。その方はいわゆる事件オタクで、未解決事件について詳しかった。そういう要素が重なって、『俺たちもやってみよう』ということで音声配信アプリの『Audible』の『UNCOVER 新章 未解決事件現地調査』という企画をスタートさせました」

立ち上げ当初は未解決事件にそれほど興味は持っていなかったという上出氏。しかし、さまざまな事件をリサーチをしていくなかで、「岩手県17歳女性殺人事件」と出会う。

「番組の出発点としては真犯人を見つけようというものではなく、その事件にまつわる人たちに事件当時の思いやその過去とどう折り合いをつけて今を生きているのかという心境を聞きたくて始めたんです。そしたら岩手の事件に出会ってしまった。他の事件も調査はしていたんですが、岩手の件は明らかに異質。まさに『小説より奇なり過ぎる事件』でした。

調査で浮き彫りとなった「反社会的勢力の存在」

調査を進めると自殺の名所である『鵜の巣断崖』や反社会的勢力の存在、『日本刀』といった強烈なワードばかりが飛び出してきて、心を揺さぶられました。実際、現場に入ると事件が解決していないと実感しますし、調査を進めるほどにどうも事態が動き出しそうな感覚に襲われたのも事実です。

それまでは『取材』という感覚で行っていましたが、ちょうど岩手の事件を皮切りに『調査』というニュアンスで動くようになりました。なんだろう…。僕のなかで『取材』は対象が喜んで受けてくれる印象があるんですが、でも岩手の事件では喋りたくない人にも強引に接触して話を聞こうとする。そういうブルドーザー的な作業なので余計に『調査』という言葉を使うようになったんだと思います。

未解決事件の調査はチームで行っていて、各々が別の事件を担当している。岩手は僕とその女性スタッフが担当しており、今も調査は継続して行っています。Audibleでは新シリーズも配信する予定です」

未解決事件に惹かれるのに別の要素もあった。

未解決事件は「人間の直感に訴えかける」

「未解決事件がYouTubeなどの動画コンテンツ分野で高い人気を誇っていたのは知っていました。実際の事件を題材にした文学作品が多いのも、人間の直感に訴えかける力があるからだと思います。事件というのはいわばある種の人間としてのルール違反を犯してしまった出来事で、基本的にはそこに至る理由が存在します。その過程に人間が凝縮されているような感覚がありました。そこも調査に興味を持った1つの理由です」

岩手の事件は現場入りを始めてすでに2年以上が経過し、現在も日本に帰国する度に現地調査を行っている。その分、苦労も絶えないという。

「調査はとにかく人を訪ねては詳細を聞くという連続です。先日もある主要な人物の親族の住まいが分かって、新幹線と電車を乗り継いで向かったんですが、いざ尋ねると『警察を呼びますよ』と言われました。結局、その一言を聞いただけで何の成果もなく、往復しただけ。さらにシビアな話で言えば、長期間の調査で経費がかさみ、赤字が膨み続けているのが実情です。実はYouTubeを始めたのもその経費の赤字回収が目的です。本音ではYouTubeで借金を返し、早く健康的な散歩動画をアップしたいです…」

上出氏の健康的な調査は続く。

