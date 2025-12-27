わからないことだらけの昭和史の中、「天皇機関説事件」という「藪の中」からみえてくる人間ドラマ

平山周吉さんの最新著作『天皇機関説タイフーン』が刊行されました。本作は「合法無血のクーデター」ともいわれる天皇機関説事件を題材に、天皇と憲法の人間ドラマを描き出します。執筆背景が明かされるエッセイ「本の名刺」を、「群像」2026年1月号よりお届けします。（転載にあたり一部表記を変更しています。）

「天皇機関説」排撃への転換

昭和史の「藪の中」へ迷い込むそもそもが、戦前の日本映画と当時のニュース映像にハマったからだった。そのせいか、この時代の、その年に、どの映画が製作されたか、観客たちが何を見ていたかは常に気になる。

天皇機関説事件で揺れた昭和10年（1935）の映画で私が一番好きなのは、山中貞雄の「丹下左膳余話・百万両の壺」という傑作コメディである。大河内傳次郎の丹下左膳は、ほとんど刀を抜かない。用心棒らしさもない。登場する人物はどれもこれもダメ人間で、お屋敷であろうが裏長屋であろうが呑気に暮らしている。落語の中のような人物が、乾いた笑いを呼ぶ。ハリウッド映画を咀嚼した上での時代劇で、ただただ九十分を愉しく、気持ちよく笑っていられる。同時代にはたいして話題にもならなかったようだ。ごくごくふつうのプログラムピクチャーといっていい。

山中貞雄はその2年後の支那事変に陸軍伍長として召集され、翌昭和13年（1938）秋には、大陸で戦病死してしまう。享年28。そんな未来がすぐそこまで近づいているなどとは、微塵も感じさせない映画だ。山中のフィルムは哀しいかな、三本しか残っていない。その中の一本であるから、いまは愛惜され、高い評価を受けている。昭和10年の「キネマ旬報」ベストテンでは、「街の入墨者」が第2位、「国定忠治」が第5位と山中作品は二本が入っているが、いずれもフィルムは現存しない。

「百万両の壺」は日活京都撮影所で作られた。同じ頃、東京の帝国議会では、貴族院議員の美濃部達吉博士が「学匪」と攻撃され、美濃部の憲法学説であり、ほぼ公認に近い学説だった「天皇機関説」は国家によって、あっさり否定されていく。美濃部の側に立って、美濃部を擁護しようとする人間は少ない。声は小さく、新聞や雑誌にも、そうした「声なき声」は掲載されなくなる。

山中貞雄と同じく、支那事変に陸軍伍長として召集される小津安二郎は、この年の日記が残っている。天皇機関説事件への言及はない。7月10日から三週間は演習召集されて、近衛歩兵四聯隊で演習を行なっている。その間、映画の撮影は中断せざるを得ない。そこは時代を感じさせるが、日記を見ると、「演習さぼる」、「集合時間に三十分おくれる」、「［行軍の］帰路 落伍して新宿中村屋にて カレーライスをくう」と、だらけきっている。こんなやる気のない兵隊でも通用してしまうのか。その小津にしても2年後には、頭を坊主にして、「ちょいと戦争に行ってきます」と大陸に送りこまれる。

小津が除隊になった7月31日、政友会は議員総会を開き、天皇機関説排撃を満場一致で決議している。自らの首を絞めるようなことに今からは思える。岡田啓介内閣が「国体明徴声明」を出すのは、その3日後だ。一件落着となるには、まだまだ時間がかかる。美濃部がとうとう貴族院議員を辞職し、政府が再び国体明徴声明を出す。

「天皇は国家の機関なりとなすが如き所謂 天皇機関説は神聖なる我国体にも悖り、其の本義を愆るの甚しきものにして厳に之を芟除せざるべからず」

昭和史はわからないことだらけ

「天皇機関説問題」は日本史の教科書にも必ず出てくる有名な出来事だ。「合法無血のクーデター」とも言われた。だが、すんなりと納得がいかない点も多々ある。当初は誰もが、些細な出来事と思っていたのだ。それが憲法学説の公定化、美濃部達吉の抹殺、戦争体制への地ならしとなっていく。「昭和史」は、実はいまだにわからないことだらけの連続なのだが、その重要な一里塚が天皇機関説事件である。

私は宮沢俊義というチューターを見つけて、この難問題に挑戦することにした。宮沢は美濃部の弟子であり、東京帝大法学部教授として、美濃部の後任で憲法学講座を持った学者である。最初は朝日新聞で美濃部擁護を書いたが、すぐにトーンダウンする。次なる標的と目されていたからだ。宮沢は東大の憲法学の教授として、戦前戦中戦後をまっとうした。現在の日本国憲法の成立にも深く関わっている。その宮沢が晩年になってまとめたのが『天皇機関説事件――史料は語る』（上下、有斐閣）という本である。この本には天皇機関説再考のヒントがあちこちに隠されていることに気づいたから、私は柄にもなく、「天皇機関説事件」という「藪の中」に入っていった。

当初の心づもりでは、宮沢に頼るだけでなく、どうだという新史料を探し、事件を再構成する予定だった。だが、調べていくうちに、既出の、活字化された史料を洗うだけで手一杯になってしまった。「天皇機関説事件」のような大ネタになると、史料は山ほどあり、これまで言及された史料であっても、見落としがあったり、思い込みによる読み落としがあったりする。活字になっても言及されてこなかった史料も意外と多い。あちこちに「穴」があることに気づき、その「穴」を埋める作業に時間を費やしたので、新史料探しまで手がまわらなかった。「新史料」は若い人に期待することにする。

史料の中を探る副産物としては、「奇人変人」の採集という愉しみもあった。同時代で肩触れ合っていたら、「奇人」だ「変人」だでは済まされない面倒な人物も、史料の中の人間なので、安心してつき合うことが出来る。必殺告発仕掛人で、東大病の蓑田「狂気」こと蓑田胸喜、自称「憲法学者」の文部大臣・松田源治、嫌われ者の陸軍大将・真崎甚三郎、謎の金脈を持つ退役軍人の小林順一郎など、「キャラ立ち」した人物と相当面識ができた感がある。

奇人変人、キャラ立ちでいえば、その最たる人物は当事者の美濃部達吉にとどめをさす、のかもしれない。美濃部夫人もキャラが立っている。屹立している。夫の影が薄くなるほどだ。「群像」の連載第一回のトメには、吉屋信子が記録した民子夫人の言葉を引用した。「本の名刺」でもまた引用したくなったので、再びお出ましを願おう。華族のお嬢様である民子夫人の戦後の発言である。心して聞くように。

「戦争を起こして日本をこんなにしたのは軍人ばかりが悪いのではなく、日本中の男という男がみな卑怯だったからです。わたくしはそう思います」

なぜいま文化人類学は注目されているのか？ 目の前の世界を知る手がかりの学問として