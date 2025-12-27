ノーベル賞受賞者が「基礎研究の重要性」を語っても、日本の状況が何も変わらない「決定的な理由」

――2025年は我が国から2名ものノーベル賞受賞者がでました。学術界も賑わっていることでしょう。北川進氏、坂口志文氏の両名とも、各所の受賞インタビューにおいて口々に基礎研究の重要性と長期的支援の必要性について発言されていますし、科学技術研究費補助金、いわゆる科研費の補正予算額も2025年度補正予算案で300億円とのこと！ 昨年度が52億円と比べて大幅増となり、言う事なしですね。

そうですね。よかったと思います。

――あれ？ テンション低。嬉しそうに見えませんが。

いや、嬉しいですよ。でも正直、どうせまた何も変わらないだろう、という思いです。十年も前から、ノーベル賞が受賞されるたびに「ほらみろ！基礎研究こそが重要なのだ！」と叫ばれるも学術界は特に変わっておらず、基礎研究が盛り上がってきている感はほぼないです。むしろ、学術界が全体的に悪化すらしている。例えば、博士課程の進学率や、大学教員の研究時間も長期的にみて減少傾向のまま。

――せっかくの基礎研究を盛り上げる機会を無駄にしているってことですか？ なぜこういうことが起きるのでしょう。

理由は色々あると思いますが、一つは、大学の研究を活性化させるための研究資金配分の考え方ややり方が、基本的にずーーーーっと変わっていないことにあると言えます。

――その考え方、やり方というのは？

行政は、大学の研究推進の基盤に直結する国からの運営費交付金、いうなら大学における生活費のようなものですが、これを2004年の国立大学の法人化に伴い継続して減少させており、その分、競争的資金と言われるスポーツ大会の優勝賞金のようなコンテスト型の研究助成を増やしています。つまり、競い合うことで研究活動が磨かれるという考え方です。

もちろんそれはそれで全否定はしませんが、テニスならテニス、サッカーならサッカーの大会といったように、競争的資金には、例えば「量子力学」や「核融合」など学術分野が限定され、かつ、具体的な課題解決や直接的な社会貢献、もっと俗っぽく言うと、実益にきっちり接続されうる目標を設定されることがほとんど。もちろん実益を得ることは大事なことで大いにやればいいのですが、どうしても今社会が直面している課題にテーマが集中したり、短期的な研究成果を求めたり、勝てる大学ばかりが勝ち学術界に格差が生まれたり、資金獲得のサイクルが短くて常に評価に追われるため、研究者の研究時間が減少する状況になったりしているのです。

このように、基礎研究の振興につながる運営費交付金を減少させた分を応用目線の研究強化に充てるという大方針を変えないままで、いくら基礎研究振興のための対策や政策をやったとしても、それはどうしても一時的で限定的な効果にならざるを得ないというわけです。

――ならそのコンテスト型の研究助成、競争的資金ってやつを、応用研究じゃなくて基礎研究でやればいいんじゃないですか。

するどいですね。ところが、基礎研究には「コンテスト」や「競争」といったものがなじまないんですよ。そもそも基礎研究ってなんだと思いますか？

――応用研究の反対でしょ。社会の役に立つことや社会実装を目的としない新たな知の発見など、研究者が独自の視点や興味関心に基づいて取り組む研究のこと。

ですよね。では、そういう基礎研究における「勝ち負け」って、いったいなんだと思いますか？ そもそも本質的なところで「研究者の独自の視点に基づく興味関心」に優劣をつけることができますか？

――あれ？ なんだろ？ 無理ですね。

でしょ？ もちろん例えばですが、物理現象でも社会現象でもいい、「◯◯という現象を解明できるか否か？」でゴール設定して競い合うこともできますよ。でもその類は物理学なり社会学なり、特定の分野内で日々やっている研究活動であってコンテスト型研究助成にすることじゃない。それに、研究者の興味関心はそれを限定させないからこそ意味があるのであって、「これについて興味関心を持ちなさい。そしたら研究資金をあげます」という誘導は基礎研究というものの性質に矛盾するのです。

――なるほど。だから運営費交付金という使途や分野を限定しない研究に使える資金が必要なわけだ。加えて、科研費もまた、あまねく学術全体を支援するわけですね。

まあ、そうです。

――歯切れ悪いですね。

もちろん科研費は、全体の採択率約３〜４割であり研究者にとっては基盤的な研究助成金です。現在、約400分野もの審査区分があり学術全体に対応しています。ただ、そのまま、「科研費の増額＝基礎研究の強化」とも言えないんです、本質的には。

つまり、こういうことです。

先程、基礎研究とは「新しい知の発見」とおっしゃっていましたね。新しい知ってのは、まだ見ぬ知のことですよね。まだこの世にないってことは、それは◯◯分野というカテゴリー分けできない。つまり、その発見が、あるいは発見しようとしているものが、本質的かつ本物であるほど「それは◯◯分野のテーマである」と言えないんです。結果、審査区分の分野に該当するものがないために科研費申請ができないという事態に陥ります。

――ホントだ。でも、だいたいの分野は決まるんじゃないですか。どこの分野にも当てはまらなくて申請できないってことはないでしょう？

雑に考えればそうですけど、申請分野選びは、その科研費申請が採択されるかどうかに関わるすごく重要な要素です。申請分野の設定は、どの分野の人に自分の研究内容を読んでもらうかという選定とイコールで、自分の研究のおもしろさや価値というものがちゃんと伝わるかどうかがとっても大事です。

例えば、研究者の興味関心が「情報哲学」と言われるようなものだったとします。しかし、実際に科研費の審査区分ではこの「情報哲学」はありません。であれば、情報学系か哲学系の専門分野で申請してその分野の研究者に審査してもらうしかない。しかし、情報学の人は哲学に疎く、その逆もしかり。もちろん両方が理解できる審査員もいるでしょうが、そういう人が審査にいるかどうかは天の思し召し、運次第ですね。

このように、科研費は研究者にとって間違いなく基盤的な研究費であるものの、まだ見ぬ新しい知、または、分野を超えた知、という、基礎研究がねらうど真ん中、真に本質的な興味関心を追求する研究が採択されにくい側面があるのです。

――むむ。運営費交付金も減少傾向、科研費も本質的なところでは基礎研究振興と相反すると……

国にお金があるなら運営費交付金の増加もありですが、国は長らく「大学の研究は“役立つ”ことが大事」って考えてきていますから。それにお金があったとしても、「配ったところでどんな成果がでるかもわからないし、何に使われるかわからない」というネガティブな対応であろうことはすぐに予想がつきます。そのぐらい大学に信用、信頼がないのですよ。結局、今、我が国の大学の問題は、その生活費つまり運営費交付金の減少のこともさることながら、社会における大学や学問への意識の問題、言うなら、大学は頼れるところだというコンセンサスが社会にないことが一番根っこにあると思うんです。そんな中で、大学が、いや学問が如何にこの世と人生を変えうる本質的な思想や理論、技術を提示しても、それが世の中に還元される実益が伴わなければ、社会が関心を向けてくれることは難しいでしょう。

もちろん、大学人としてこれは大学自身のせいだと思っています。大学が学問というものの真の価値を響かせる努力をすることなく、「我々は社会の役に立ちますよ！」と安易に答えてきたんだと思います。学問の本来の仕事は「その“役立つ”って何？」と問うことだったのに。

――なんか暗いです。

それに、もうひとつ基礎研究を特出しして振興できない別の理由もあると思っています。それは、そもそも「基礎研究」というものが存在しないってこと。

――え？ 基礎研究って応用研究と対比しているもので、ノーべリストたちもしきりに「すぐに役立たたない基礎研究が重要」とおっしゃっていますが。

そこが問題なんですよ。実は「基礎研究⇔応用研究」っていう対比そのものが間違っているんです。

思い出してください。北川先生も坂口先生もその界隈でベンチャー企業を作って社会実装されているでしょ。今しきりに「研究者の興味関心が発露となる基礎研究が大事」ってことになっていますが、結局、最後は社会実装。つまり、基礎研究って「長いスパンの応用研究」ってことなっちゃってるんです。

――ほんとだ。

ミャンマーの難民を研究している知り合いの研究者は、「基礎研究の強化といわれてもたぶん私には関係ない。そういう“基礎研究”って私には当てはまらない」と言っています。つまり、基礎研究といっても、いずれ何かしら応用されうる自然科学の研究を暗に想定しちゃっている。これはちょっとまずいと思います、学術全体にとって。

そもそも「基礎研究か応用研究か」という区分って意味をなさないのですよ。例えば、今世間の注目を集める量子コンピュータ。これは量子力学が基盤となっていますが、もともと量子力学なんて基礎中の基礎、ド基礎研究です。それが今や応用研究の花形になっているわけでしょ。さらにおもしろいのは、この量子力学も、実は溶鉱炉の操業に必要な光放射による温度計測という極めて実用的な技術がまず存在し，その理論的根拠の確立のための研究から生まれたんですって。つまり、歴史的に見れば、「応用のための基礎」→「ド基礎」→「世間の花形の応用」という変遷なんです。ほら、もう基礎も応用も区別がつかないでしょ。もちろんこのことは行政も分かっていて、基礎研究を、「戦略的基礎研究」や「用途を考慮した基礎研究」、「応用基礎研究」とか再定義しようとしていますが、そんな区別をしてどうするの？って思います。ことを複雑にするだけではないか、と。

まあ、このように、基礎研究が大事！って安易に言うのはちょっと考えないといけない。基礎研究の振興ができていなかったのは、「基礎研究」なんて区別をつけられないものを振興しようとしていたからです。結局、「基礎研究」という言葉を使わないことが、いわゆる基礎研究の振興につながる。「基礎研究の振興」とは言わずに、本来的には大学の研究そのものの振興を考えればよかったんです。

――だから運営費交付金の充実が重要だったってことなのですね。しかし今や基礎研究、もとい大学の研究そのものは、どう振興させたらいいのでしょう。いっそ、ランダムに研究費配分したら（笑）

まじめにそれを考えている研究者や行政の人もいるとかいないとか。でも、それじゃあまりにもって感じがしますよね、宝くじじゃないのだから。それに研究資金がそれほど必要ない研究者だっていますし。加えて、宝くじで当たったお金って、大切に使おうっていう気になります？ パーっと使おう！なんてことになりそうでしょ。

――じゃあどうしたら……

もちろん僕にもわかりません。ただ、先の基礎研究の振興のように、そもそも論から考える必要があると思います。いつまでたっても「どうやれば、どういう政策をすれば研究が活性化するか」というHOWを議論するのではなく、ここまで我が国の学術が低迷しちゃった今、そもそも論を以てしてその問題設定のほうから疑うほうが真っ当だと思うのです。そのぐらい事態は深刻です。

――その大学の研究全体の振興におけるそもそもの問題設定ってなんでしょうか？

これまでの研究振興の政策は、すべからく研究テーマや研究内容、アイデアや研究計画に助成してきたわけでしょ。だから研究分野を定める必要があった、科研費ですら。しかし、別のやり方があるとしたら、「研究テーマ」ではなく、その研究テーマを生むほう、つまり「研究者」に投資する選択肢があるように思います。つまり、「良い研究テーマ」に助成する別案として、「良い研究者」に助成する、あるいは「良い研究者を生む場」に助成する、ですかね。

――だんだんわかってきていますよ、ミヤノさんの考え。「良い研究者」に助成と言っても、良い研究者って誰が判断できるのですか？というふうに、ひっくり返すのでは？笑。であれば、「良い研究者を生む場」、つまり研究者のための「研究の学校」を作るといったお考えでしょうか。

いい線いっています。ですが、学校とか講習会とか、それは作ることはできません。なぜなら、「良い研究とは何か」は教えることができませんから。「What is良い研究？」とか「What is優れた研究のやり方？」の「答え」はないのです。良い研究とは究極的には歴史が判断することなのでね。学問は死んでからが勝負とはこのことです。

ただ、いや、だからこそ、それを「問う」こと、「問い合う」ことはできます。つまり、「対話」ってやつです。

――なるほど！ でも、対話がなぜ大学の研究そのものの向上につながるのでしょうか？

「良い研究」という絶対的なものは存在しませんが、「私は、あるいは私の分野ではこういう研究を優れていると評価しているが、あなたはどう？」といった対話は可能です。他にも、対話によって自分の分野で当たり前と思っていたことが他分野にとって当たり前でないことを知ること。このような、自分の研究観、世界の見方を更新する対話は、深く本質的な研究テーマの立案に役立つことは間違いありません。学術における、そして、社会や歴史における自身の研究テーマの立ち位置を確認することにつながるのですから。

――一般的には対話によってヒントや気づきを得ることが目的とされますが、自分の研究テーマを磨くこともさることながら、研究者としての考えや意識を磨く！ということで、まさに、良い研究「者」を生む場としての対話ってことですね。

はい。ちなみに研究テーマの切磋琢磨は基本的には各専門分野の「学会」ですが、これは蛸壺化と表裏一体です。学会だけでなく、大学という多様な分野が集う場における「対話」と合わせて、研究を推進することが大事なように思います。

すなわち、今、必要なのは「学問の土壌づくり」ではないかと。これまでの研究助成は、研究成果としての「芽」や「実」ばかりに注目し助成してきました。しかし、なかなか成果が見えないからという本質的でない理由により、「土壌」のほうはずっと横置きされてきたのです。「単に研究者が集まってワイワイやっているだけ。アウトプットが明確でない」とか、「その対話からどんなコラボがいくつ生まれたか？」とか、すぐに芽や実にばかり関心が向く。そういうふうに、早急に成果を求めてしまい、土をひたすら耕すような地道な努力を、もっというなら良い芽や実を生む一番肝心な努力を、ずっと怠ってきたのです。そりゃ、芽や実が貧相になるに決まっていますよね。

――よくわかりました。この記事をたくさんの方に読んで頂き、対話の場が増えることを心から期待します！

なんか、まとめに入ろうとしているところすみませんが、対話場は結構あるんですよね、大学に。

――え？ あるのですか？

「異分野交流会」とか、「学問トーク」、「学問の森」、「知の交差点」……このように、それっぽい名前で開催されている対話場は、いろんな大学でそれぞれ結構あるんですが、問題は……

――その対話の内容、やり方に問題があるということでしょうか。ミヤノさん御本人も対話場をやっておられるし、何か言いたいことがあるのでは？

それはないとはいいきれませんが、より本質的な問題はそこではありません。結局、そういう場に、研究者が「参加しない」、「参加しようとしない」ことなのです。

――そっちですか！

はい。他分野と接して我が身を振り返る機会を提供されていても、ほとんどの研究者は、対話の場に関心があっても忙しすぎてなかなか出向けないのです。

しかし、ここに大きな矛盾があります。「忙しいから対話場に出られない」のではなく、「対話場に行かないから、忙しい」のです。

つまりこう。

他分野の研究者や他業種と出会おうとしないし、対話しない

↓

自分の狭さを感じることがない上、新たな視点、観点を獲得することがない

↓

研究センスが磨かれず、感度が鈍る

↓

自分の研究分野でのみ評価される仕事しかできなくなる

↓

他分野や世間に響かないので、自分の研究の重要性をたくさんの人に説明する必要と努力が生じ、かつ、内容ではなく研究（論文等）の量ですごさを見せつけなければならなくなる

↓

忙しくなる

↓

他分野の研究者と他業種と出会おうとしないし、対話しない

↓

最初に戻る

――これはやっかいな問題ですね。

今回、基礎研究なるもの、すなわち、大学の研究全体を振興するには？という話で、研究テーマではなく研究者を磨くことが大切ではないかと話し、その方法として「対話」を持ち出しました。この対話場がもっと研究者たちの日常に組み込めれば、我が国の研究が全体的かつ基盤的に推進されると思うのです。

生成AIの爆誕で、研究のやり方は大きく変わりました。今後、よりいっそう生身の人間同士がぶつかりあう重要性が出てくることは間違いないですから。

これをお読みの研究者の方は、ぜひとも騙されたと思ってお近くの分野横断的な対話場、イベントなどにご参加くださいませ。ただし、一回行っただけで判断しないでくださいね。いい対話、いい巡り合いには時間がかかるものです。土を耕すのは地道な作業なのですから。

そして、これをお読みの大学執行部、研究推進担当の事務やURAの方、ならびに文科省等行政の方々。いよいよ時代は転換を求めているように思います。これまでのやり方で成果が出ていないのだから、これまでのやり方を変えるしかありません。これまでのやり方を「もっと上手くやればいいのだ」が何十年も続いた結果が今なのですから。そして、改めて考えるまでもなく、この世において、人づくり以外にやるべき仕事はないのですから。

