玄海原発上空に「謎の飛行物体」が出現…！現役国会議員が「航空機の見間違いの可能性は低い」と語るも、九州電力は「映像データ」の提供を拒否

原発上空を飛ぶ「謎の光」の正体は――。

2025年7月、九州電力玄海原発上空で謎の複数の光が目撃された。その後、航空機の見間違い説が浮上し、一旦は落ち着いたように見えた。だが、現地を視察した国会議員からは「航空機はありえない」とする意見が出るなど、正体は依然として謎のままだ。

玄海原発を視察したUFO議連の議員の証言などをもとに、突如浮上した騒動のその後を追った。

原発敷地内を2時間近く飛び続けた

「あの光はなんだ？」

玄海原発の正門守衛所付近で警備員4人が3つの光る飛行体を目撃したのは、7月26日午後9時頃。光は南北約1キロ、東西約500メートルにわたる範囲で原発敷地内を中心に飛行を続け、1号機、2号機のすぐ東側まで移動したと推定される。

同36分頃には敷地内に常駐する佐賀県警原発特別警備部隊も光を確認。その後も飛行体は2時間近く飛び続け、午後10時53分頃に1号機南側の貯水池で確認されたのを最後に見えなくなった。

この間、九州電力は原子力規制庁、自治体、警察へ通報。原発の運転に影響を及ぼす恐れがある妨害破壊行為に相当する「核物質防護情報」の初の通報事例となった。

事案を受けて「安全保障から考える未確認異常現象解明議員連盟（通称・UFO議連、浜田靖一会長）」は8月、九州電力や原子力規制庁をはじめとする関係省庁を集めて緊急ヒアリングを実施。10月には現地を訪れて玄海原発の現地確認と佐賀県警への説明聴取を行った。

「航空機の見間違い」の可能性は低い

佐賀県警は謎の飛行体を「航空機の見間違いの可能性が高い」と説明したというが、視察団の一人、鈴木敦衆議院議員はこう疑問を呈する。

「目撃した警備員は、飛行体は鉄塔よりも高かったと証言しているので、地上100メートルほどを飛んでいたと推定されます。警察の資料では（当該の時間帯に航行していた）3機の飛行機が確認されていますが、うち2機は原発から遠ざかる航路ですし、飛行の向きから考えて飛行灯の誤認もない。該当するのは宮古島から福岡空港に向かっていた1機のみです。しかし、この飛行機を見間違えたとしても、飛行速度と高度から計算すると2分半ぐらいで視界から消えてしまう。飛行機の見間違いは非常に考えづらいのです」

証拠の映像が公開されないのも疑問の残る点だ。

当初は誰も写真や動画を撮っていなかったとされたが、その後、原発内の資機材倉庫に備え付けの防犯カメラが飛行体を捉えていたことがわかった。九州電力は佐賀県警に映像データを提供したが、それ以外には一切提供していないため、専門家による分析や議論ができない状態だ。

一体、「謎の光」の正体は何だったのか。つづく後編記事『玄海原発上空を2時間飛び続けた「謎の光」…「中国ドローンによる偵察」の可能性もあるのに公表されない「政治的な理由」』でさらに詳しく見ていく。

