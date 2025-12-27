Ä«Æü¿·Ê¹½ñÉ¾°Ñ°÷¤Î¡Öº£Ç¯¤Î£³ÅÀ¡×¡¡¡ÀÄ»³¼··Ã¤µ¤ó¡¢ÀÐ°æÈþÊÝ¤µ¤ó¡¢±£´ô¤µ¤ä¹á¤µ¤ó¡¢¼ò°æ·¼»Ò¤µ¤ó¡¢¼ò°æÀµ¤µ¤ó
¡Î¾É¨¡Ê¤ê¤ç¤¦¤Ò¤¶¡Ë¤ò²ø²æ¡Ê¤±¤¬¡Ë¤·¤¿¤ï¤¿¤·¤ÎÀ»½÷¡Ê¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥¢¥Ö¥ì¥¦Ãø¡¢Â¼²¬Ä¾»Ò¡¢¸Þ½½Íò°¼²»Ìõ¡¢¹ñ½ñ´©¹Ô²ñ¡¦3190±ß¡Ë
¢¤¿¤¨¤Þ¤Ê¤¤¸÷¤ÎÂ¤·»»¡ÊÆüÈæÌî¥³¥ì¥³Ãø¡¢Ê¸·Ý½Õ½©¡¦1980±ß¡Ë
£¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥ÈNo.6¡Ê¥í¥µ¡¦¥ê¥¯¥½¥àÃø¡¢Ëö±ä¹°»ÒÌõ¡¢¤ß¤¹¤º½ñË¼¡¦3630±ß¡Ë
¡¡¸Å¤Ê¤¸¤ß¤ÎÍ§¤È¤ª¹Ôµ·¤ï¤ë¤¯¤À¤Ù¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤È¤Ï¤²¤·¤¯¼è¤ÃÁÈ¤ß¤¢¤¤¡¢¤¦¤ó¤È±ó¤¤¤È¤³¤í¤ØÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤³¤ÎÀè¤¤¤Ã¤½¤¦¿¿·õ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë3ºý¤Ç¤·¤¿¡£
¡¥«¥Ê¥ê¥¢½ôÅç¡¢°¥¬¥¾¯½÷Æó¿ÍÁÈ¤Î²ÆµÙ¤ß¡£¥ï¥¤¥ë¥É¤¹¤®¤ë¤·±ø¤¹¤®¤ë¤Î¤À¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¡Ö°¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢¤Þ¤Ã¤µ¤¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¤³¤ÎÆó¿Í¤Î´Ø·¸¡£¢ÉÔ²Ä»×µÄ¤Ê¸÷·Ê¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤é¤á¤Ë½È¯¤·»¦µ¤Î©¤Ä¸ÀÍÕ¡£¤É¤Î°ìÊ¸¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î°ìÊ¸¤Ë¤³¤Î¾®Àâ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¢¤ë¡£Á´¥Ú¡¼¥¸Å£ÉÕ¤±¤Ë¤µ¤ì¤¿¡££¥·¥Ù¥ê¥¢Å´Æ»¡¢Æ±¤¸¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ÇÎ¹¤ò¤¹¤ë²ÉÌÛ¤Ê¾¯½÷¤È¹Ó¤¯¤ì¼Ô¤ÎÃË¡£Àã·Ê¿§¤ÎÀè¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤æ¤¯´¶¾ð¤Ï¡¢ÍÉ¤é¤ì¡¢»¤¡Ê¤³¤¹¡Ë¤ì¡¢ÀÅ¤«¤ËÇúÈ¯¤¹¤ë¡£¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤¤Î¤ËÍºÊÛ¤Ê¡¢µ¤¹ü¤¢¤ëÊ¸ÂÎ¤Ëáã¡Ê¤·¤Ó¡Ë¤ì¤¿¡£
¡»ê¾å¤Î¹¬Ê¡¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¤ë²È¡Ê¥¢¥ë¥ó¥À¥Æ¥£¡¦¥í¥¤Ãø¡¢¥Ñ¥í¥ß¥¿Í§ÈþÌõ¡¢½Õ½©¼Ò¡¦4180±ß¡Ë
¢³¤É÷¥¯¥é¥Ö¡Ê¸âÌÀ±×Ãø¡¢»°±ºÍµ»ÒÌõ¡¢KADOKAWA¡¦3080±ß¡Ë
£¥ª¥Þ¥ë¤ÎÆüµ¡¡¥¬¥¶¤ÎÀï²Ð¤Î²¼¤Ç¡Ê¥ª¥Þ¥ë¡¦¥Ï¥Þ¥ÉÃø¡¢ºÇ½êÆÆ»ÒÊÔÌõ¡¢³¤¤È·î¼Ò¡¦1980±ß¡Ë
¡¡º£Ç¯½Ð²ñ¤Ã¤¿ËÜ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤»å¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½Å¤Ê¤ê¤¢¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¡¥¤¥ó¥É·³¤ÎÀêÎÎ²¼¤Ë¤¢¤ë¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤Ç¡¢Äñ¹³±¿Æ°¤ÎÆ®»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¥à¡¼¥µ¡¼¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¼«Í³°Ê¾å¤Ë¡¢º£¤äÂº¸·¤Î¤¿¤á¤ÎÀï¤¤¤À¡×¡£¢ÇË²õÅª¤Ê³«È¯¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÂæÏÑ¸¶½»Ì±Â²¤Î¼ã¼Ô¡¢¥É¥¥¥Ì¤ÏÒì¡Ê¤Ä¤Ö¤ä¡Ë¤¯¡£¡Ö¤â¤·²¶¤¿¤Á¤¬¸ì¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¸å¤â¤¦Ã¯¤â¡¢²¶¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¡££¤½¤·¤Æ¥¬¥¶¤ÎÀÄÇ¯¡¢¥ª¥Þ¥ë¤Ï¤³¤¦¹ð¤²¤ë¡£¡Ö°¤ÏÀäÂÐ¤ËÁ±¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£Èà¤é¤Ï³§¡¢µðÂç¤ÊÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸Î¶¿¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢Æ±Ë¦¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÀäË¾¤ÈÈáÊ°¤ÎÃæ¤Ç¹Ê¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿ÆùÀ¼¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ë¡£¿¯Î¬¤ÈÍÞ°µ¤È»¦Ù¤¡Ê¤µ¤Ä¤ê¤¯¡Ë¡£À¤³¦Ãæ¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»°¿Í¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤º¤Ã¤ÈËº¤ì¤Ê¤¤¡£
¡äÀÐ°æÈþÊÝ¤µ¤ó¤Î½ñÉ¾¤Ï¤³¤Á¤é±£´ô¤µ¤ä¹á¤µ¤ó¡ÊÅìµþÂç³Ø¶µ¼ø¡Ë
¡µì¡Ê¤Õ¤ë¡Ë¤¤â¤Î¤Î¾×·â¡Ê¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¨¥¸¥ã¥È¥óÃø¡¢Ãæß·ÁïÌõ¡¢Ì¾¸Å²°Âç³Ø½ÐÈÇ²ñ¡¦5940±ß¡Ë
¢ÃËÀ³ØÆþÌç¡Ê¼þ»Ê¤¢¤¤éÃø¡¢¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡¦990±ß¡Ë
£ÂçÆüËÜ¤¤¤¸¤áÄë¹ñ¡Ê²®¾å¥Á¥¡¢·ª¸¶½ÓÍºÃø¡¢Ãæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡¦1870±ß¡Ë
¡¡¸Å¤¤¤â¤Î¤Ï°Õ³°¤È»Ä¤ë¡£»æ¤Î½ñÀÒ¤Ï¤Þ¤ÀÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÀÐÃº¤ÎÍøÍÑ¤ÏÀ¤³¦¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ï¼Â¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡¤ÏÎò»Ë¸¡¾Ú¤Ë¤è¤ê¡Ö¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Û¤É¤è¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤«¤é»ä¤¿¤Á¤ò¼«Í³¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿Í¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿·¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¡ÖÃËÀ¡×¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¼Ô¤«¡£ËÜÅö¤Ë³§¤¬¡ÖÃË¤é¤·¤¤¡×¤Î¤«¡£¢¤Î¡ÖÃËÀ³Ø¡×¤Ï¥ê¥¢¥ë¤ÊÃËÀ¤Î»Ñ¤È¿ÍÀ¸¤ò¹Í»¡¤¹¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÃËÀ¤Î·Ð¸³¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æºþ¿·¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡££¤ÏÀï»þÃæ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤Î¡Ö¤¤¤¸¤á¡×¤òÄ´¤Ù¤¿²è´üÅª¤Ê½ñÊª¡£Àï¾ì¡¢³Ø¹»¡¢½Æ¸å¤Ë½É¤Ã¤¿Ë½ÎÏ¤Îµ²±¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¤¸²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡£
¡ä±£´ô¤µ¤ä¹á¤µ¤ó¤Î½ñÉ¾¤Ï¤³¤Á¤é¼ò°æ·¼»Ò¤µ¤ó¡ÊÀéÍÕÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¡Ë
¡¥·¥ª¥Ë¥º¥à¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¸½ÂåÀ¤³¦¡ÊÄá¸«ÂÀÏºÃø¡¢´äÇÈ¿·½ñ¡¦1232±ß¡Ë
¢¿©¸¢ÎÏ¤Î¸½Âå»Ë¡¡¥Ê¥Á¥¹¡Öµ²²î·×²è¡×¤È¤½¤Î¿åÌ®¡ÊÆ£¸¶Ã¤»ËÃø¡¢¿ÍÊ¸½ñ±¡¡¦2970±ß¡Ë
£Ã¦ÎÎ°è¤ÎÆÉ½ñ¡Ê±öÀî¿ÌÀÃø¡¢¿ÍÊ¸½ñ±¡¡¦3520±ß¡Ë
¡¡Á°ºî¤«¤é1Ç¯¤â¤¿¤¿¤º¤Ë¼¡ºî¤òÈ¯É½¤¹¤ëºî²È¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£½ñ¤«¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤¿´íµ¡°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¡¤Ïµ¤±Ô¤Î¥æ¥À¥ä»Ë¸¦µæ¼Ô¤Î¿·½ñÆóºîÌÜ¡£Îò»Ë¤ò¸ÅÂå¤«¤éÃ°Ç°¤ËÄÉ¤Ã¤¿Á°ºî¤ÈÈæ¤Ù¡¢¥¬¥¶ÀïÁè¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·ú¹ñ»×ÁÛ¤¿¤ë¥·¥ª¥Ë¥º¥à¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹Ê¤Ã¤¿¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÎÃøºî¤Ç¤¢¤ë¡£¥¬¥¶¤Ç¤ÎµÔ»¦¤ò»ß¡Ê¤ä¡Ë¤á¤µ¤»¡ÖºÆÈ¯¤òËÉ¤°¡×¤³¤È¤Ø¤Î´õµá¤¬¡¢°ì´Ó¤·¤ÆÄìÎ®¤Ë¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢À¸¤Î¸»Àô¤ò¹½Â¤Åª¤ËÀä¤Ä¡Ö¿©¸¢ÎÏ¡×¤ÎÍÆ¼Ï¤Ê¤µ¡¢µ²²î¤Ë¤è¤ëË½ÎÏ¤ÎÀ¨»´¡Ê¤»¤¤¤µ¤ó¡Ë¤µ¤òÏÀ¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢¢¤À¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ê¥Á¥¹¡¦¥É¥¤¥Ä¤ÎÁê»÷À¤¬Éâ¤«¤Ó¤¢¤¬¤ë¡££¤Ï¥í¥·¥¢Åì²¤¸¦µæ¤ÎÃÎ¤Îµð¿Í¤¬¡¢¤¤¤«¤ËÌÜ¤¯¤ë¤á¤¯¡¢½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¸½Âå¤Î½ô²ÝÂê¤òÏÀ¤¸¤ë¤«¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ëËÜ¡£»×¹Í¤È¸¦µæ¤Ï¡¢¤«¤¯¤â¼«Í³¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£
¡ä¼ò°æ·¼»Ò¤µ¤ó¤Î½ñÉ¾¤Ï¤³¤Á¤é¼ò°æÀµ¤µ¤ó¡ÊË¡À¯Âç³Ø¶µ¼ø¡Ë
¡À¯ÅÞ·Ð±ÄÊ¸²½ÏÀ¡Ê²¬ÌîÍµ¸µÃø¡¢À®Ê¸Æ²¡¦2750±ß¡Ë
¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÆüËÜ¹ñºÄ¡ÊÉþÉô¹§ÍÎÃø¡¢½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡¦1100±ß¡Ë
£µá¿¦¼Ô»Ù±ç·±Îý¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¬ÀÏ¡¡¼õ¹Ö¼Ô¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¤È¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥á¥ó¥È¡ÊÎÓ°¡ÈþÃø¡¢Ë¡Î§Ê¸²½¼Ò¡¦6820±ß¡Ë
¡¡Â¿ÅÞ²½¤ÎÍ½Ãû¤ò³À´Ö¸«¤¿µ¤¤¬¤·¤¿ËÜÇ¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¯ÅÞ¤Î»Ñ¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£³ÆÅÞ¤Ë¤ª¤±¤ë¸õÊä¼Ô¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤äµÄ°÷¶µ°é¤Î¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡¤òÆÉ¤à¤È¡¢À¯ÅÞ¤ÎÆ°ÀÅ¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢³ÆÅÞ¤Ë¤ª¤±¤ëµÄ°÷¤ÎÊç½¸Êý¼°¤ä·±ÎýÂÎÀ©¤Î°ã¤¤¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£ºâÀ¯³ÈÄ¥Åª¤ÊÀ¯ºö¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¹ñºÄ¤À¤¬¡¢¹ñºÄ¤¬»Ô¾ì¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤³¤½¤¬½ÅÍ×¤À¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¹ñºÄ¼è°ú¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤¤¤¦¶âÍ»´Ø·¸¼Ô¤Î¾ï¼±¤ò¤¢¤¨¤Æ°ìÈÌ¸þ¤±¤Ë²òÀâ¤·¤¿¢¤Ë¤ÏÎÉ¼±¤ò´¶¤¸¤¿¡££¤Ï¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±¤«¤éÏ³¤ìÍî¤Á¤¿¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Î°ÂÁ´ÌÖ¤Ç¤¢¤ëµá¿¦¼Ô»Ù±ç·±Îý¤Î¼õ¹Ö¼Ô¤ÎÂçÈ¾¤¬½÷À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¤½¤ì¤¬½÷À¤¬¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö¾ì¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÎÏºî¡£À¤¤ÎÊÒ¶ù¤ÇÀÅ¤«¤ËÆ¯¤¯¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¾È¤é¤¹3ºý¤À¡£
¡ä¼ò°æÀµ¤µ¤ó¤Î½ñÉ¾¤Ï¤³¤Á¤é
¡ä½ñÉ¾°Ñ°÷¤Î¡Öº£Ç¯¤Î£³ÅÀ¡×¢¤Ï¤³¤Á¤é
¡ä½ñÉ¾°Ñ°÷¤Î¡Öº£Ç¯¤Î£³ÅÀ¡×£¤Ï¤³¤Á¤é
¡ä½ñÉ¾°Ñ°÷¤Î¡Öº£Ç¯¤Î£³ÅÀ¡×¤¤Ï¤³¤Á¤é