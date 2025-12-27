Ä«Æü¿·Ê¹½ñÉ¾°Ñ°÷¤Î¡Öº£Ç¯¤Î£³ÅÀ¡×¢¡¡¹âÃ«¹¬¤µ¤ó¡¢ÅÄÅçÌÚÌÊ»Ò¤µ¤ó¡¢Ãæß·Ã£ºÈ¤µ¤ó¡¢ÌîÌðÌÐ¼ù¤µ¤ó¡¢Æ£°æ¸÷¤µ¤ó¡¢ÊÝºåÀµ¹¯¤µ¤ó
¡FREE¡¡Îò»Ë¤Î½ª¤ï¤ê¤ÇÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¥ì¥¢¡¦¥¤¥ÔÃø¡¢»³ÅÄÊ¸Ìõ¡¢Ò¦Áð½ñË¼¡¦3300±ß¡Ë
¢ËÛÊü¤ÊÀ¸¡¢¤¦¤Ä¤¯¤·¤¤¼Â¸³¡Ê¥µ¥¤¥Ç¥£¥ä¡¦¥Ï¡¼¥È¥Þ¥óÃø¡¢±ÝËÜ¶õÌõ¡¢¥Ï¡¼¥ó¾®Ï©¶³»ÒËÝÌõ¶¨ÎÏ¡¦²òÀâ¡¢Ò¦Áð½ñË¼¡¦3960±ß¡Ë
£È¾Ê¬»ÐÄï¡¡1¡ÊÆ£¸«¤è¤¤¤³Ãø¡¢¥ê¥¤¥É¼Ò¡¦880±ß¡Ë
¡¡¡¤È¢¤Ï¡¢¤³¤Î°Ñ°÷²ñ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿½ñÊª¡£¡¤ÏÎäÀïÊø²õÄ¾¸å¤Î¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡¢¢¤Ï20À¤µª½éÆ¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥²¥Ã¥È¡¼¤È»þÂå¤â¾ì½ê¤â°ã¤¦¤¬¡¢¼Ò²ñÊÑÆ°¤ä¹½Â¤ÅªÉÔÊ¿Åù¤Ê¤É¸Ä¿Í¤Ç¤ÏÇ¡²¿¡Ê¤¤¤«¤ó¡Ë¤È¤â¤·¤¬¤¿¤¤¶¶ø¤Ë¤ª¤«¤ì¤¿ÅÀ¤Ï¶¦ÄÌ¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ê¤ª¼«Í³¤È¼«Î§À¤òµá¤á¤Æ¡¢¼«¤é¤ÎÀ¸¤òÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Ó¤È¤ÎÏÃ¤Ë¼æ¡Ê¤Ò¡Ë¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡£¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ¡²è¡£°ÜÌ±¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤Ï¡¢´ÉÍý¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÎ©¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°ÜÌ±¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤ëÎ©¾ì¤â´Þ¤á¡¢Åý¼£¼ÔÂ¦¤Î»ëÅÀ¤ËÊÐ¤ê¡¢°ÜÌ±¤ä°ÜÌ±¥ë¡¼¥Ä¤ò¤â¤Ä¿Í¤Ó¤È¤Î»ëÅÀ¤ÏÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¡£¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¡×¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î»ëÅÀ¤äÆü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£¼þ°Ï¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë³ëÆ£¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤«¤ì¤é¤â¤Þ¤¿¼«¤é¤ÎÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Çî»Î¤¬°¦¤·¤¿ÏÀÊ¸¡Ê¶¶ËÜ¹¬»Î¤Û¤«Ãø¡¢Æü·Ð¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡¥¸¥ª¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦2420±ß¡Ë
¢¥Õ¥¯¥í¥¦¡Ê¥¢¥Ã¥«¡¼¥Þ¥óÃø¡¢ÃÃ¸¶Â¿Øª»ÒÌõ¡¢Æü·Ð¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡¥¸¥ª¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦3630±ß¡Ë
£¥¯¥í¥³¥À¥¤¥ë¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¡ÊÊ¡ÅÄÍº²ðÃø¡¢¤ß¤¹¤º½ñË¼¡¦2860±ß¡Ë
¡¡¿ÍÀ¸¤òëð²Î¡Ê¤ª¤¦¤«¡Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï²¿¤«¤òÊÐ°¦¤¹¤ë¤Î¤â°ì¶½¡£¤½¤ó¤Ê3ºý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¡¤Ï¸¦µæÏÀÊ¸¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢19¿Í¤Î¸¦µæ¼Ô¤ÎÏÀÊ¸¤Ø¤ÎÊÐ°¦¤Ö¤ê¤äÂÎ¸³ÃÌ¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡£¢¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¤ÇÃÎ·Ã¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¡¢Æî¶Ë¤ò½ü¤¯Á´¤Æ¤ÎÂçÎ¦¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¤â¤¤¤Þ¤ÀÆæ¤ËËþ¤Á¤ë¥Õ¥¯¥í¥¦¤Ë´Ø¤¹¤ë²Ê³Ø½ñ¡£º¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¼ª¤ÇÌë¤Ç¤â³ÍÊª¤Î°ÌÃÖ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¡£ÀÅ¤«¤ËÈô¤Ù¤ë±©¤Î¹½Â¤¤ÏÅ´Æ»¤Î¥Ñ¥ó¥¿¥°¥é¥Õ¤Ë±þÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î°¦¤é¤·¤µ¤È¤¦¤é¤Ï¤é¤ÎÀ¸¿è¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ö¤ê¤ò´®Ç½¤Ç¤¤è¤¦¡£
¡¡£¤Ï¥ï¥ËÎà¤Î¥¯¥í¥³¥À¥¤¥ë¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¸¦µæ¼Ô¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡£10Âå¤ÇÅÏ¹ë¤·¡¢¹ë½£À¯ÉÜµ¡´Ø¤Ç¥ï¥ËÊÝÁ´¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£ÊÐ°¦¤ò¶Ë¤á¤ëÆ»¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡äÅÄÅçÌÚÌÊ»Ò¤µ¤ó¤Î½ñÉ¾¤Ï¤³¤Á¤éÃæß·Ã£ºÈ¤µ¤ó¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¶µ¼ø¡Ë
¡ÆÈºÛ¤È³åºÓ¡¡¥«¡¼¥ë¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡ÒÌ±¼ç¼çµÁ¡ÓÏÀ¤ÎÀ®Î©¡Ê¾¾ËÜºÌ²ÖÃø¡¢·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø½ÐÈÇ²ñ¡¦6600±ß¡Ë
¢ÁÄ¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë»à¤Ì¤³¤È¡¡¿·ÁõÈÇ¡ÊE¡¦H¡¦¥«¥ó¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥ÁÃø¡¢¿ÓÌî¾°»ÖÌõ¡¢¤ß¤¹¤º½ñË¼¡¦4620±ß¡Ë
£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î·ÁÀ®¡¡³×Ì¿´ü¥í¥·¥¢¤ÎÌ±Â²¤È¼«¼£¡ÊÂ¼ÅÄÍ¥¼ùÃø¡¢ÅìµþÂç³Ø½ÐÈÇ²ñ¡¦3960±ß¡Ë
¡¡º£Ç¯¤Û¤ÉÌ±¼ç¼çµÁ¤¬Ìä¤ï¤ì¤¿Ç¯¤Ï¤Ê¤¤¡£µ¡Ç½ÉÔÁ´¡¢ÆÈºÛ¤È¤Î»æ°ì½Å¡¢¼¡¡¹¤È·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¹ñ²È¤ÎË½ÎÏ¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤é¤ò¡¢Âè2´ü¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÀïÁè¡¢¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤«¤é³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡¤ÏÀ¯¼£»×ÁÛ²È¥«¡¼¥ë¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤ÎÌ±¼ç¼çµÁÏÀ¤Î·ÁÀ®²áÄø¤òÃµ¤ë¡£ÆÈºÛ¤ä»ØÆ³¼Ô¤Ø¤Î³åºÓ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¸¤ë¤«¡¢¤½¤Îµ¡À©¤ò²òÌÀ¤¹¤ëÎÉ½ñ¡£¢¤ÏÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ë¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÁÄ¹ñ¡×¤Î¤¿¤á¤Ë»à¤Ì¹Ô°Ù¤¬¤Ê¤¼¿ÀÀ»¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÊ¥¸»¡Ê¤¨¤ó¤²¤ó¡Ë¤ò¥¥ê¥¹¥È¶µÍýÇ°¤Î¹ñ²ÈÍýÇ°¤Ø¤ÎÅ¾ÍÑ¤È¤ß¤ë¸ÅÅµÅªÌ¾Ãø¤Î¿·ÁõÈÇ¡££¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤¤¤¦Ì±Â²¼«¼£ÎÎ°è¤¬¤¤¤«¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¤«¡¢¤½¤Î²áÄø¤òÏÀ¤¸¡¢¸½Âå¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÌäÂê¤Ë»ê¤ëËÜ¼Á¤òßÕ¡Ê¤¢¤Ö¡Ë¤ê½Ð¤¹Ì¾Ãø¡£
¡äÃæß·Ã£ºÈ¤µ¤ó¤Î½ñÉ¾¤Ï¤³¤Á¤éÌîÌðÌÐ¼ù¤µ¤ó¡ÊÅ¯³Ø¼Ô¡Ë
¡ËÍ¤Ë¤ÏÄ»¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤ï¤«¤ë¡ÊÎëÌÚ½Óµ®Ãø¡¢¾®³Ø´Û¡¦1870±ß¡Ë
¢²Ê³ØÅª»×¹ÍÆþÌç¡Ê¿¢¸¶Î¼Ãø¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡¦1210±ß¡Ë
£²È¼éåºëý¡Ê¤¤¤¨¤â¤ê¤¤¿¤ó¡Ë¾å¡¦²¼¡Ê¶áÆ£¤è¤¦¤³Ì¡²è¡¢ÍüÌÚ¹áÊâ¸¶ºî¡¢¿·Ä¬¼Ò¡¦¾å1870±ß¡¢²¼1815±ß¡Ë
¡¡Âç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡¤ò¤¤¤Þ¤µ¤é¼è¤ê¾å¤²¤ë°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤´ËÜ¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î3ÅÀ¤ËÆþ¤ì¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¼ÂºÝ¡¢¡Ö²¿¤¬¡×Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤¤¤«¤Ë¡×Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Î¤È¤³¤í¤¬Êò¡Ê¤¢¤¡Ë¤ìÊÖ¤ë¤¯¤é¤¤ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¢¤ÏÂçÎÌ¤Î¾ðÊó¤ËÍÙ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÉ¬¿Ü¤Î¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¡£´¶¿´¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Åª³Î¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤ÌäÂê¤òÇÛÃÖ¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¼Ô¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼êÏÓ¡£Ï«ºî¤Ç¤¢¤ë¡££¤ÏÍüÌÚ¹áÊâ¤ÎÃ»ÊÔ½¸¤ÎÌ¡²è²½¡£²ø°Û¤¬Æü¾ï¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¡£¤¢¤Ã¤Á¤ÎÀ¤³¦¤È¤³¤Ã¤Á¤ÎÀ¤³¦¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶õµ¤´¶¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¾¯¤·¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤éÃ¸¡¹¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÉ½¾ð¡£¤½¤ì¤¬Á¡ºÙ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¸¶²èÅ¸¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤´ËÜ¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤âº£Ç¯¤Î3ÅÀ¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡äÌîÌðÌÐ¼ù¤µ¤ó¤Î½ñÉ¾¤Ï¤³¤Á¤éÆ£°æ¸÷¤µ¤ó¡ÊÅìµþÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¡Ë
¡¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥ÈNo.6¡Ê¥í¥µ¡¦¥ê¥¯¥½¥àÃø¡¢Ëö±ä¹°»ÒÌõ¡¢¤ß¤¹¤º½ñË¼¡¦3630±ß¡Ë
¢É´Æü¤ÈÌµ¸Â¤ÎÌë¡ÊÃ«ºêÍ³°ÍÃø¡¢½¸±Ñ¼Ò¡¦2420±ß¡Ë
£Æ÷¤¤¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡Ê´Ø¸ýÎÃ»ÒÃø¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡¦2200±ß¡Ë
¡¡ËÍ¤Ë¸«¤¨¤ëÀ¤³¦¤ò²¡¤·¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿3ºý¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¿êÂà¤¹¤ë¥½Ï¢¤òÎó¼Ö¤ÇÎ¹¤¹¤ë¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤¹¤ë¡¤Ï¡¢¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¥í¥·¥¢¿ÍÃËÀ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤Î¤â¤¬¤¯¤è¤¦¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¼ÖÁë¤«¤é¸«¤¨¤ë¹ÓÎÃ¤È¤·¤¿É÷·Ê¤Ë¡¢Â¸ºß¤Î¸ÉÆÈ¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò¶¯Îõ¤Ë¹ï¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¢¤Ï¡¢½Ð»º¤È°é»ù¤ò¤¹¤°¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡¢¤È¼«Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÄË´¶¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½¼Â¤È¸¸ÁÛ¡¢²áµî¤È¸½ºß¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ä¤Ä¤°¤¤¤°¤¤ÆÍ¤¿Ê¤à¸ì¤ê¸ý¤Ë¤·¤Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÓÌ³Ð¡Ê¤¤å¤¦¤«¤¯¡Ë¤¬Æß¤¤ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ£¤Ï¡¢Æ÷¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿ÈÂÎ¤ä¶õ´Ö¤Ëº¬¤¶¤·¤¿·Ð¸³¤Ë¸ÀÍÕ¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ËÊ¬¤±Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤ò´ö½Å¤Ë¤â±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Ëº¤ì¤¬¤¿¤¤ËÜ¤Ç¤¹¡£
¡äÆ£°æ¸÷¤µ¤ó¤Î½ñÉ¾¤Ï¤³¤Á¤éÊÝºåÀµ¹¯¤µ¤ó¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡Ë
¡ÈôµÓ¤Ï²¿¤ò±¿¤ó¤À¤Î¤«¡Ê´¬ÅçÎ´Ãø¡¢¤Á¤¯¤Þ¿·½ñ¡¦1430±ß¡Ë
¢ºª¡Ê¤¯¤é¡Ë¤¤»þÂå¤ÎÆÉ½ñ¡¡µÜÅè»ñÉ×¤«¤éÌîºä¾¼Ç¡¤Ø¡ÊÆ»äÙÂÙ»°Ãø¡¢¹ÖÃÌ¼ÒÁª½ñ¥á¥Á¥¨¡¦2420±ß¡Ë
£¥ê¥È¥ë¥È¡¼¥¥ç¡¼¤Ï¸ì¤ë¡ÊÆîÀîÊ¸Î¤Ãø¡¢Ì¾¸Å²°Âç³Ø½ÐÈÇ²ñ¡¦5940±ß¡Ë
¡¡º£Ç¯¤ÏºßÂð¤¬Â¿¤¯¡¢½ñ¤Ë¿¨¤ì¤ë»þ´Ö¤òÆÀ¤¿¡£¡¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈôµÓÀ©ÅÙ¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÄ´¤Ù¾å¤²¤Æ¤ÎÏ«ºî¡£¤½¤Î»ëÅÀ¤Ë¤â¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÆÃ¤ËÀï¹ñÂÎÀ©¤ËÌá¤µ¤Ê¤¤ÃÎ·Ã¤ä¸½Âå¤ÎÂðÇÛÊØ¤ËÄÌ¤¸¤ëÇå½þ¤ä¿®Íê¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¢¶È¼Ô¤ÎÀè¸«À¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£°Õ³°¤Ê¤³¤È¤ËÄ®¿Í¤Î¼ê»æ¤âÎ÷²Á¤Ç±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¢¤Ï¡¢5¿Í¤Îºî²È¤Îµ°À×¤òÄÉ¤¤¡¢¤½¤³¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëºÃÀÞ¤äØåÇº¡Ê¤ª¤¦¤Î¤¦¡Ë¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¡£ºî²È¤ÎÀº¿À¤òÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»þÂå¤ËÀø¤à¿¿¤ÎÒì¡Ê¤Ä¤Ö¤ä¡Ë¤¤ò¶¦Í¤·¤è¤¦¤È¤Î»ÑÀª¤ËÇ¼ÆÀ¡£¿·¤·¤¤ÆÉ½ñÏÀ¡¢½ñÉ¾ÏÀ¤È¸À¤¨¤è¤¦¤«¡£
¡¡£¤ÏÆü·Ï2À¤¤Î¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÎò»Ë¤È¹ñ²È¤Ø¤Îµ¢°Í¡¢¥È¥â¥ä¡¦¥«¥ï¥¥¿¤ÎÈ¿µÕºáºÛÈ½¤Ê¤É¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£ËÜ½ñ¤ÏÆü·Ï2À¤»ËÊ¬ÀÏ¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
