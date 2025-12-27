Ä«Æü¿·Ê¹½ñÉ¾°Ñ°÷¤Î¡Öº£Ç¯¤Î£³ÅÀ¡×¤¡¡½©»³·±»Ò¤µ¤ó¡¢ÍÅÄÅ¯Ê¸¤µ¤ó¡¢ÃÝÀÐÎÃ»Ò¤µ¤ó¡¢²ÃÆ£½¤¡Ö¹¥½ñ¹¥Æü¡×ÊÔ½¸Ä¹¡¢ÃæÂ¼¿¿Íý»Ò¡¦ÆÉ½ñÊÔ½¸Ä¹
¡½÷ÀÀï»Î¤ÎÎò»Ë¡Ê¥µ¥é¡¦¥Ñ¡¼¥·¡¼Ãø¡¢Î¶ÏÂ»ÒÌõ¡¢Ãæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡¦4730±ß¡Ë
¢¡È½÷¤Ï¼«±Ò¤·¤í¡É¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¤Ð¡Ê¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Õ¥í¥Ã¥¯Ãø¡¢À¾ÀîÈþ¼ùÌõ¡¢ÌÀÀÐ½ñÅ¹¡¦2750±ß¡Ë
£¹ï°õ¡Ê¾¾¸¶Ê¸»ÞÃø¡¢KADOKAWA¡¦1870±ß¡Ë
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿È¾À¤µªÁ°¤«¤é¡¢¤¿¤¿¤«¤¦½÷À¤ÎÏÃ¤Ë¤Ò¤«¤ì¤ë¡£º£Ç¯½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¿¤¿¤«¤¦½÷À¤¿¤Á¤ÎËÜ¤Ç¡¢½ñÉ¾¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡£¡¤Ï¡¢±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¿½÷ÀÀï»Î¤ÎÎò»Ë¤òÄÉ¤¤¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÆ¹Í¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£¢¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥·¥ê¥¢¤¬ÉñÂæ¡£·Ù»¡¤âºÛÈ½½ê¤âÀ¯ÉÜ¤â¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÌäÂê¤ËÂÐ½è¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¡£Ë½ÎÏ¤ËÂÐ¤·Ë½ÎÏ¤Ç±þ¤¸¤¿¡¢±þ¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡££¤Ï¡¢½ªÀïÄ¾¸å¤ÎËþ½£¤Î³«ÂóÃÄ¤Ç¡¢ÃÄ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¥½Ï¢Ê¼¤Ëº¹¤·½Ð¤µ¤ì¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤¿ÏÃ¡£º£Ç¯±Ç²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÃøºî¡£±Ç²è¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½ñÀÒ¤Ï¤µ¤é¤ËÊ¬¸ü¤¯·Ð°Þ¤äºÙÉô¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢ÆÉ¤ß±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï²¿¤È¤¿¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£
¡¥³¥á´íµ¡¤Î¿¼ÁØ¡ÊÀ¾ÀîË®É×Ãø¡¢Æü·Ð¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥ê¡¼¥º¡¦1210±ß¡Ë
¢ÆüËÜÀ¯¼£»×ÁÛ»Ë¡Ê¸¶Éð»ËÃø¡¢¿·Ä¬Áª½ñ¡¦2035±ß¡Ë
£¡ôÅìµþ¥¢¥Ñ¡¼¥È¡ÊµÈÅÄÆÆ¹°Ãø¡¢³ÑÀî½Õ¼ù»öÌ³½ê¡¦1980±ß¡Ë
¡¡½ñÉ¾¤Ç¾Ò²ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÜ¤«¤é¡£
¡¡¡¤Ï²¿¤«¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¥³¥áÌäÂê¤ÎÁí¹ç²òÀâ¡£ÆüËÜ¤ÎÃ±°ÌÌÌÀÑ¤¢¤¿¤ê¤Î¼ý³ÏÎÌ¤ÏÄãÌÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡Ö¤¦¤Þ¤¤¥³¥á¡×¤ÎºîÉÕ¤±³ÈÂç¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ï½Å¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥Þ¥æ¤ä¥¿¥Ð¥³¤Î¤è¤¦¤Ë¿êÂà¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤ÈÃø¼Ô¤Ï·Ù¹ð¤¹¤ë¡£
¡¡¢¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤È¿¼¤µ¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤ÄÀ¯¼£»×ÁÛ¤ÎÄÌ»Ë¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÆÉ½ñ²ñ¤«¤é¡¢¼«Í³Ì±¸¢±¿Æ°¤Î·ë¼Ò¡¢¤½¤·¤ÆÇÔÀïÄ¾¸å¤Î¼«¼çÅª¤ÊÊÙ¶¯²ñ¡Ö½îÌ±Âç³Ø»°Åç¶µ¼¼¡×¤Ø¤ÈÏ¢¤Ê¤ë¡¢¤³¤Î¹ñ¤Î¸øÏÀ¤Î·ÏÉè¤ËÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡£¤ÏÅìµþ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Ã»ÊÔ¾®Àâ½¸¡£¸ÉÆÈ¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤æ¤¨³°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÅÔ²ñ¤Î¾®¤µ¤ÊÉô²°¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡°äÅÁ»Ò¤ÏÉÔÌÇ¤Ç¤¢¤ë¡Ê¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥É¡¼¥¥ó¥¹Ãø¡¢ÂçÅÄÄ¾»ÒÌõ¡¢ÁáÀî½ñË¼¡¦4950±ß¡Ë
¢¥¢¥¶¡¼¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¥º¡Ê¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ºÃø¡¢¥Ë¥¡¡¥ê¥ó¥³Ìõ¡¢Ò¦Áð½ñË¼¡¦3520±ß¡Ë
£¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Î»ä¤¿¤Á¤¬¡¢Ã¯¤«¤Î¿Í¸¢¤òÃ¥¤¦¤È¤¡Ê¥Á¥§¡¦¥¦¥ó¥¹¥¯Ãø¡¢¶â¤ß¤ó¤¸¤ç¤óÌõ¡¢Ê¿ËÞ¼Ò¡¦2420±ß¡Ë
¡¡¡ÖÍø¸ÊÅª¤Ê°äÅÁ»Ò¡×¤«¤éÈ¾À¤µª¡£¡¤Ï¡¢80ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë½¸ÂçÀ®Åª¤ÊÂçÃø¡£¶Ã¤¯¤Û¤ÉËÉÙ¤Ê¶ñÂÎÎã¤«¤éÀ¸Êª¤Î¿Ê²½¤ò¤Ò¤â¤È¤¯¡£¥«¥é¡¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬Èþ¤·¤¤¡£
¡¡¢¤Ï¡¢º£¤Ë²Òº¬¤ò»Ä¤¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ÎÀÊÌ³ÎÇ§¸¡ºº¤Î¸»Î®¤ò¤¿¤É¤ëÎÏºî¤À¡£¤Ê¤¼½÷À¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡£½÷À¤ÎÄêµÁ¤È¤Ï²¿¤«¡£²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë·ç¤±¤¿¸¡ºº¤¬¤Ê¤¼Â³¤¯¤Î¤«¡£¸ÞÎØ¤Î±¢¤ËÇÓ½ü¤Î¹½Â¤¤ÈÁÈ¿¥¤ÎÏÀÍý¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡£¤Ï´Ú¹ñ¤Î¹ñ²È¿Í¸¢°Ñ°÷²ñ¤ÇÆ¯¤¯Ãø¼Ô¤Î¥¨¥Ã¥»¡¼¡£ºî¤êÏÃ¤ä¼¹Ù¹¡Ê¤·¤Ä¤è¤¦¡Ë¤ÊÍ×µá¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö°ì¸«ÌÌÅÝ¤ÊÁêÃÌ¡×¤ËÇ¦ÂÑ¶¯¤¯¸þ¤¹ç¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡£¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Î»ä¤¿¤Á¤Î¡¢Ìµ´Ø¿´¤äÌµÀÕÇ¤¤µ¤¬Â¾¿Í¤Î¿Í¸¢¤òÃÎ¤é¤ºÃ¥¤¦²ÄÇ½À¤È¡¢¤è¤ê¤É¤³¤í¤äµß¤¤¤Î°ÕÌ£¤Ë¡¢¤½¤Ã¤Èµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡ÉÝ¤¤ÏÃÌ¾Ãø88¡ÊÄ«µÜ±¿²ÏÃø¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡¦1540±ß¡Ë
¢Èëµ·¡¡¾å¡¦²¼¡Ê¥Þ¥ê¥¢¡¼¥Ê¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¥¹Ãø¡¢µÜ粼¿¿µªÌõ¡¢¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡¦³Æ1265±ß¡Ë
£¥¦¥í¥Ü¥í¥¹¤Î´Ä¡Ê¤ï¡Ë¡Ê¾®ÃÓ¿¿Íý»ÒÃø¡¢½¸±Ñ¼Ò¡¦2750±ß¡Ë
¡¡¥Û¥é¡¼¾®Àâ¥Ö¡¼¥à¤Ïº£Ç¯¤â·òºß¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¹¥½ñ¹¥Æü¡×¤Ç¤âÏ¢ºÜ¡ÖÄ«µÜ±¿²Ï¤Î¥Û¥é¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¾ÄÎÄ¡×¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢¡¤Ï¤½¤ÎÌÜÍø¤ÎÏ¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¾®Àâ´Ñ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤Æ¤Î¥Û¥é¡¼¾®Àâ¤Ë¤ÏÊÐ¸«¤Èº¹ÊÌ¤ò½õÄ¹¤·¤«¤Í¤Ê¤¤ÀßÄê¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»þÂå¤ä¼Ò²ñ¤ÎÍ×ÀÁ¤È¤È¤â¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤Ë¤âÌÜ¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¤Ïº£Ç¯¤Î³¤³°¥Û¥é¡¼¤Î¼ý³Ï¤Ç¤·¤¿¡£¥ª¥«¥ë¥Æ¥£¥º¥à¤ËºÌ¤é¤ì¤¿°Å°Ç¤Î¤Ê¤«¤ò¼êÃµ¤ê¤Ç¿Ê¤à¤¦¤Á¤Ë¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ÎÎò»Ë¤òºÆÊÔ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤¬¸½¤ì¡¢¤¿¤ÀÊª¸ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÉÝ¤µ¤ÏÆü¾ï¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¤Ò¤½¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡££¤Ï3¿Í¤ÎÃË½÷¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤òÉÁ¤½Ð¤·¤¿¿´Íý¾®Àâ¤Ç¤¹¡£ÊÑ¤¨¤¬¤¿¤¤±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤ë¥®¥ê¥·¥ãÈá·à¤Ë¤â»÷¤¿¹½Â¤¤ò»ý¤Á¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¸À¸ì²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾®Àâ»×¹Í¡Ê¾®ÀîÅ¯Ãø¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡¦1210±ß¡Ë
¢ßê¡Ê¤¤é¡Ë¤á¤¯¥Ý¥ê¥Õ¥©¥Ë¡¼¡¡¤ï¤¿¤·¤ÎÊì¸ì¤¿¤Á¡Ê²¹Ëô½ÀÃø¡¢´äÇÈ½ñÅ¹¡¦2420±ß¡Ë
£ÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÃ¡Ê¿åÂ¼ÈþÉÄÃø¡¢ÃÞËà½ñË¼¡¦2530±ß¡Ë
¡¡¾®Àâ²È¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ò¤Î¤¾¤¯¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ã¥»¡¼¤ò3ºý¡£¡¤ÏÄ¾ÌÚ¾Þºî²È¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¤Î½ñ¤Êý»ØÆî¡£¾®Àâ¤Ë¤Ï¡ÖË¡Î§¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤òÆ²¡¹¤È¸ì¤ëÊýË¡¡£Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¿Í¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÆÉ¤à¤Ù¤´õ¾¯¤Ê¥Í¥¿ÌÀ¤«¤·¤À¡£
¡¡¢¤ÏÂæÏÑ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹ºî²È¤¬¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤Ð¡×¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëµÏ¿¡£ÂæÏÑ¤Ç¤ÏÁÄÉãÊì¤é¤¬Ãæ¹ñ¸ì¤ÈÂæÏÑ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤¬¸ò¤¶¤ë¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Â¿À¼Åª¤Ê¾ì¤Ï²¹¤«¤¤¡££¤ÏÉ½Âê¤Î¹ëÀª¤Ê²¤½£Î¹¹Ôµ¤¬·æºî¡£Î¹¤ÎÃç´Ö¤Ï¤ß¤Ê·å³°¤ì¤Î¶â»ý¤Á¤Î³°¹ñ¿Í¡£ºî²È¤ÎÌÜ¤Ë±Ç¤ëÍßË¾¤äµõ±É¿´¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸åÆüÃÌ¤Ç¤Ï¤Ã¤È¤¹¤ë¡£ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆñ¤·¤¯¡¢ÌÌÇò¤¤¹Ô°Ù¤«¡£
