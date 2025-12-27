柳町と与田さんが「HAWKS SP!RIT -273日の記憶-」公開初日挨拶に登壇

イケメンすらも“タジタジ”になる美貌だった。ソフトバンクのドキュメンタリー映画「HAWKS SP!RIT -273日の記憶-」の公開初日舞台あいさつが26日、都内で行われ。柳町達外野手、ナレーションを担当した元乃木坂46・与田祐希さんが登壇した。「さすがに可愛すぎる」「羨ましい」とファンも思わずうっとりした。

与田さんは今年の2月に乃木坂46を卒業し、その後は俳優として活躍している。福岡県出身で幼少期に家族でホークスの試合を観戦したこともある縁があり、本作ではナレーションを務めることとなった。

壇上には「YODA 510」の特別ユニホームを着用してサプライズ登場。今季最高出塁率のタイトルを獲得し、球界有数のイケメンとしても知られる柳町は「もうどういう顔して見ればいいかも分からず、すごく緊張しました」と思わず照れていた。また、与田さんの声も絶賛し、「とても優しくて、心地いい」「映画を見てるのも多分2時間くらいだったんですけど、すぐ終わっちゃったなと思うように聞かせてくれる声」と評した。

滅多には見られない“特別衣装”の与田さんにファンの視線も集中した。「与田ちゃんやーん！」「最高すぎるわ」「え、与田ちゃんいたの、行けばよかった涙」「小顔でかわいいし美しい」などと反響が広がっている。

与田さんは報道陣の取材に応じ、「サプライズゲストということで、ホークスファンの皆さんがいらっしゃる場なので、『私が出てきてどういう空気になるんだろう』というのをちょっと不安に思っていた」と心境を明かし、「出てきた時に拍手や歓声をいただけると思っていなかったので、すごいやっぱりホークスファンの方は温かいなと思ってありがたかったです」と感謝を述べた。（Full-Count編集部）