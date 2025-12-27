「外国人から入国税」か「出国税の引き上げ」か？　専門家が解説するオーバーツーリズムへの【現実的な解決策】

「外国人から入国税をとるべきだ」

SNSでこんな意見を目にする機会が増えた。京都の市バスは観光客で満杯、富士山の登山道は人で溢れ、沖縄の生活道路は渋滞が続く。

オーバーツーリズムへの不満が高まる中、混雑や騒音といった負の影響は地元住民が被る一方で、経済的恩恵は観光業者に集中しているとの不公平感から、「外国人にもっと負担してもらうべき」という声が強まっている。

租税条約という難題

2024年10月、国民民主党の古川元久代表代行がメールマガジンで「外国人が入国する際に入国税を徴収すべきだ」との考えを示し、党内で議論をしたいと主張して話題になった。

確かに日本は現在、出国時に1000円の「出国税」を徴収している。だが、これは日本人も外国人も同額だ。政府・与党は2025年12月、オーバーツーリズム対策の財源確保のため、この出国税を3000円に引き上げる方向で調整に入った。しかし、これでも日本人と外国人が同額を負担する仕組みに変わりはない。

そこで何度も浮上しているのが、入国時に外国人だけから税金を取る「入国税」の導入だ。この単純にみえる施策はこれまでも何度も提案されている。世界でも、ニュージーランドやパラオでは外国人のみに課せられる入国税が導入されているので、奇妙な制度ではないようにみえる。

それなのに、どうして日本ではできないのか。オーバーツーリズム研究の第一人者で、『オーバーツーリズム解決論――日本の現状と改善戦略』(ワニブックスPLUS新書)などの著書を持つ九州大学准教授の田中俊徳氏は、こう説明する。

「基本的に入国時に税金を徴収することは困難です。そもそも、租税条約に入っている日本は、国籍を問わず平等に課税しなければなりません。

また、入国時の航空券上乗せ徴収は、国内発券でないとコントロールが効かない。日本のような大規模な国際ハブ空港を持つ国では、全世界の航空会社を相手に航空券上乗せシステムを構築するのは非常に困難です。入国時に、自国民と外国人の列を分けて入国審査を行い徴税官に入国税を支払う方式は有り得ますが、非常に煩雑でコスト高になってしまうのです」

国家間のルールである租税条約では、外国人を日本人より税金で不利にすることや、逆に有利にすることを禁じている。これを「無差別原則」という。

入国税を導入するには

さらに厄介なのは、租税条約が各国間で「どの税をどちらの国が徴収するか」まで細かく定めている点だ。つまり、仮に日本が外国人だけに入国税を課そうとすれば、租税条約の改正や租税条約の解消が必要だが、租税は幅広い取り決めであるため、入国税のためだけにかける労力としては、あまり現実的な解決策とは言えない。

実際、既に入国税を導入しているというニュージーランドやパラオのやり方は、一般的な税の徴収方法とは異なる。ニュージーランドは電子渡航認証（NZeTA）申請時の手数料の中に「国際観光税（IVL）」を含む方式。パラオの場合は環境保全料を「プリスティン・パラダイス環境税（PPEF）」という名称で航空券代に上乗せするスタイルだ。

パラオで航空券上乗せが可能なのは、乗り入れ航空会社が限られており、個別に協力を得やすいためだ。一方、日本は世界中から航空会社が乗り入れており、全ての航空会社との調整は極めて困難となる。

期待される日本版ESTA

ならば、日本が実現できる方法は何だろう。

田中氏がもっとも期待しているのは、アメリカやニュージーランドのように「日本版ESTA（エスタ、JESTA）」を導入し、手数料の一部をオーバーツーリズム対策の費用として用いるものだ。

これは「税」ではなく「サービス料」だ。事前にオンラインで渡航情報を登録し、審査を受ける。その対価として料金を支払う。租税条約の制約を受けず、外国人だけから徴収できる仕組みである。

「アメリカとかオーストラリアに行ったことがある方はわかると思うんですけど、ビザ免除の国であっても、事前に個人情報を入れて審査されますよね。アメリカは今、ESTAで約6000円とっています。オーストラリアも2000円ぐらいです。これを出入国管理やオーバーツーリズム対策などの費用に充てることが考えられます」

日本でも2028年度から「JESTA」として電子渡航認証の導入が検討されている。本来の目的は、不法滞在や犯罪、テロなどのリスクがある人物の入国を事前に阻止することだ。しかし、この手数料に一定の金額を上乗せすることで、実質的な「入国税」として機能させることができる。これは、日本ではもっとも現実的な選択肢になるだろう。

しかも、ESTAは2年間有効だ。

「リピーターは初回訪問者と違って行く場所が分散してくるんですね。2年間有効というのは、リピーターにインセンティブを与える意味でも、いい仕組みじゃないかと思います」

出国税でも入国税でもない、第三の道。日本版ESTAによる財源確保は、租税条約の壁を回避しながら、外国人観光客だけから確実に徴収できる手段として期待されている。

そもそも観光客が多すぎる

だが、ここで根本的な疑問が浮かぶ。

財源を確保したところで、観光客が押し寄せる状況そのものは変わらない。そもそもの問題は、観光客が多すぎることではないのか。田中氏は、日本の観光政策が抱える構造的な欠陥を指摘した。

「6000万人という数字が、一人歩きしてしまったんです」

2030年までに訪日外国人6000万人を目指すという政府目標。この数字が、日本の観光政策を歪めることになった。田中氏はこう語る。

「本来、観光立国というのは、観光を通じて国民を豊かにする、幸せにするための手段だったはずなんです。ところが、6000万人とか15兆円といった数値が目的化してしまった。

その結果、『どうやって観光客を増やすか』ばかりに目が向き、『どうやって観光客の数をコントロールするか』という事前予約制のような議論が遅れてしまったんじゃないかと思います。2010年代にはヨーロッパでオーバーツーリズムが顕著に現れていたのですから、本来はそれに学んで予防的な対策を入れるべきだったのです」

観光客の増加を放置してきた

そう、ヨーロッパでは、2010年代にはすでに、増えすぎた観光客による弊害が「オーバーツーリズム」「観光公害」として深刻化していたのだ。

例えば、スペインのバルセロナでは、1992年のオリンピック開催を機に観光客が急増し、2010年代にオーバーツーリズムの問題が顕在化。地元住民の生活環境が悪化し、2015年頃から市当局が本格的な対策に乗り出した。

観光客向け宿泊施設の新規建設を中心部で禁止し、違法民泊の取り締まりも実施されている。 グエル公園などの主要観光地では事前予約制を導入。混雑するバス路線を地図アプリから削除するといったユニークな対策も実施している。 観光税も2012年から導入済みだ。

つまり、日本が「6000万人」という数値目標を掲げた2016年には、既にヨーロッパの先進事例から学び「事前予約制」「人数を減らす」「料金を上げる」「混雑区域に入れない」といった、予防的な対策を講じる機会があったのだ。

しかし、日本はその道を選ばなかった。結果、日本は先進国のなかでも規制が緩く、もっとも観光地の損耗が激しい国になった。

この対策だけはやってほしい

こうした中で、今後、オーバーツーリズム対策として最低限でも導入が期待されるのが、「事前予約制」だ。これは、バルセロナのサグラダ・ファミリアやグエル公園、ギリシャのアクロポリスなど海外の主要な観光地では当たり前になっている。

「事前予約制にすれば、少なくともその施設や場所の混雑は避けることができます。観光客も待ち時間が減るので、その分を消費に回せる。地域経済にとってもプラスです。すごくいい仕組みだと思いますよ」

事前予約制は、観光客の体験の質を高めるだけでなく、地域の受け入れキャパシティを適正に保つ効果もある。混雑を分散させることで、観光公害を緩和しながら、観光収入を維持することができるだろう。

【つづきを読む】『「オーバーツーリズムは人災だ」「日本の観光地が壊れてしまう」専門家が解説する２つの解決策！』

