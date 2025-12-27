Ä«Æü¿·Ê¹½ñÉ¾°Ñ°÷¤Î¡Öº£Ç¯¤Î£³ÅÀ¡×£¡¡¸æ¿ßµ®¤µ¤ó¡¢Ë¾·îµþ¤µ¤ó¡¢°ÂÅÄ¹À°ì¤µ¤ó¡¢²£ÈøÃéÂ§¤µ¤ó¡¢µÈÅÄ¿»Ò¤µ¤ó
¡·úÃÛ¤Î²òÁü¡ÊËÙ±Û±Ñ»ÌÃø¡¢º¸±¦¼Ò¡¦6930±ß¡Ë
¢ÀïÃæÇÉ¡ÊÁ°ÅÄ·¼²ðÃø¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡¦1650±ß¡Ë
£ÆÈÀê¹ðÇò¡¡ÅÏÊÕ¹±Íº¡¡Ê¿À®ÊÔ¡Ê°Â°æ¹À°ìÏºÃø¡¢¿·Ä¬¼Ò¡¦2090±ß¡Ë
¡¡²òÁü¤Î½ñ¤ËÇ÷¤í¤¦¡£¡¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë²òÁü¤È¤¢¤ë¡£·úÃÛ²È¤Ï¼«¤é¤È·úÃÛ¡¢¼«¤é¤Î·úÃÛ¤ò¤¤¤È¤ª¤·¤ß²òÁü¤¹¤ë¡£Ã°²¼·ò»°¡¢¥¤¥µ¥à¡¦¥Î¥°¥Á¤È¤Î¿¼¤¤¤Ä¤¹ç¤¤¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥â¥À¥Ë¥º¥à¤È¤Ï²¿¤«¤òÌä¤¦¡£¿Í¤È·úÃÛ¤òÁÇÄ¾¤ËÉÁ¤¯ÂÖÅÙ¤¬¶»¤Ë¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤ë¡£
¡¡µ²±¤Èº£¤ÎÂÐÈæ¤Î²òÁü¤È¸À¤¦¤Ê¤é¤Ð¢¤ÏÀïÃæÇÉ¤È¤¤¤¦¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤ËÇ÷¤Ã¤¿ºîÉÊ¡£¤½¤ì¤âÀïÃæÇÉÁí¤Ê¤á¤ÎÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¿·Ê¹µ¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È½ñ¤«¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢ÀïÃæÇÉ¤Î»à¤ó¤ÀÃË¤È»à¤Í¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃË¤Î¤¢¤êÊý¤òÌä¤¦¡£¼êË¡¤È¤·¤Æ¤â¸«»ö¤Î°ì¸À¤Ë¿Ô¤¤ë¡£ÀïÃæÇÉ¤Î°ì¿Í¤ÇÀï¸å¤ò¤Ë¤®¤ï¤·¤¿ÃË¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¤¿¤Î¤¬£¤À¡£ÅÏÊÕ¹±Íº¤È¤¤¤¦À¸³¶¼çÉ®¤ò´Ó¤¤¤¿ÃË¤ò¡¢ËÜ¿Í¤Î¾Ú¸À¤ò¸µ¤Ë²òÁü¤¹¤ë¡£·ë¶É¡¢ÅÏÊÕ¹±Íº¤ÏÅÏÊÕ¹±Íº¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÃÏ¼Á³Ø¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¡ÊM¡¦¥Ó¥ç¡¼¥Í¥ë¡¼¥ÉÃø¡¢¹¾¸ý¤¢¤È¤«Ìõ¡¢ÃÛÃÏ½ñ´Û¡¦2970±ß¡Ë
¢Í¥¤·¤¯¤Ê¤¤ÃÏµå¤Ç¤Ò¤È¤¬À¸¤¤Î¤Ó¤ë¤¿¤á¤Î80¤Î½èÊýäµ¡Ê¤»¤ó¡Ë¡ÊÉÊÅÄÃÎÈþÃø¡¢°¡µª½ñË¼¡¦2420±ß¡Ë
£¤«¤¿¤Á¤È¿ÍÎà¡Ê¾¾ÅÄ¹ÔÀµÃø¡¢º¸±¦¼Ò¡¦5280±ß¡Ë
¡¡µ¤¸õÊÑÆ°¡¢»³²Ð»ö¡¢ÀïÁè¡Ä¡ÄÃÏµåµ¬ÌÏ¤ÎÌñºÒ¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£Ä¹´üÅª»ëÅÀ¤Ç¿¿·õ¤Ë¿Í¤äÃÏµå¤ÎÍè¤·Êý¹Ô¤¯Ëö¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤»þ¤À¤í¤¦¡£¡¤Ï¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤¬¡¢¼«Á³¤ÎÃÏ¼Á³ØÅª¡¦À¸Êª³ØÅªÊÑ²½¤ò¾å²ó¤ëÂ®ÅÙ¤ÇÃÏµå¤Ë½ý¤òÉé¤ï¤»¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤ÎÌµÆÜÃå¤ÇìÅÍß¡Ê¤É¤ó¤è¤¯¡Ë¤Ê¹ÔÆ°¤Îµ¢·ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹¤¯Â³¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤òÃÏ¼Á³ØÅªÃÎ¸«¤ËËÌ²¤¿ÀÏÃ¤äÊ©¶µ»×ÁÛ¤Ê¤É¤â¸ò¤¨¤ÆÄó¼¨¤¹¤ë¡£¤Ç¤Ïº£¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¢¤Ï¤è¤êÆü¾ï¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸Ä¿Í¤¬¤Ç¤¤ë¿´¤¬¤±¤ò¤ä¤µ¤·¤¤É®Ã×¤ÇÄó°Æ¤¹¤ë¡££¤Ï¿ôËüÇ¯¤ÎÊ¸ÌÀ»Ë¾å¡¢¿Í¤Î»×ÁÛ¤¬¤¤¤«¤Ê¤ë¡Ö¤«¤¿¤Á¡×¤ò¤È¤êÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤«¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¿ÞÈÇ¤ÇÉý¹¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÇîÊª»ï¡×¡£¿ÍÎàÃÎ¤ÎÂ¿ÊýÌÌ¤Ø¤Î¶ñ¸½²½¤Ï¤Ñ¤é¤Ñ¤éÄ¯¤á¤ë¤À¤±¤ÇÌÌÇò¤¤¡£¡¤ÈÊ»¤»¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀµÉé¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
安田言一さん（ノンフィクションライター）
¡¤ï¤¿¤·¤â¥Ê¥°¥Í¤À¤«¤é¡Ê°ËÅì½ç»ÒÃø¡¢ÃÞËà½ñË¼¡¦2090±ß¡Ë
¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤È¡Ò³«¤«¤ì¤¿¡Ó¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¡Ê郄¶¶À¿Ãø¡¢·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø½ÐÈÇ²ñ¡¦6930±ß¡Ë
£ÍÜÀ¸¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡Ê´äÀî¤¢¤ê¤µÃø¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡¦1760±ß¡Ë
¡¡¶³¦¤ò±Û¤¨¤¿À¸¤Êý¤ËÆ´¤ì¤ë¡£¡¤ÏÀ¤³¦¤È´Ú¹ñ¤Î´Ö¤ÇÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£°ÜÌ±¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñ¿Í¡¢¥í¥·¥¢¤Î¹âÎï¿Í¡¢ºß´Ú²Ú¿Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ê¥°¥Í¡Ê´Ú¹ñ¸ì¤ÇÎ¹¿Í¡Ë¤ÎÍèÎò¤ÏÀ¤³¦¤Î¶á¸½Âå»Ë¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡£´Ú¹ñ¤¬µòÅÀ¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÃø¼Ô¤â¥Ê¥°¥Í¤Î°ì¿Í¡£Î¹¤¹¤ë¼ÔÆ±»Î¤¬¶¦¿¶¤·¤Ê¤¬¤éÊª¸ì¤òËÂ¤°¡£
¡¡¢¤Ï¡ÖÂ¿ÍÍÀ¤Ï¶¯¤ß¡×¤À¤È¤·¤Æ¡¢°ÜÌ±¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼çÄ¥¤¹¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÎÆÈÎ©±¿Æ°¤ò¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÉ³²ò¡Ê¤Ò¤â¤È¡Ë¤¯¡£¡Ö³«¤«¤ì¤¿¡×¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤Î²ÄÇ½À¤òÌÀ¼¨¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡¡°°Õ¤Èº¹ÊÌ¤Ë½ý¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÉ¬»à¤Ë¡Ö¹³¡Ê¤¢¤é¤¬¡Ë¤¦¸ÀÍÕ¡×¤òÃµ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤Ï¡ÖÍÜÀ¸¡×¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬£¤À¡£¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤ÈÇØÃæ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤¬¡¢Ãø¼Ô¤ÎÊâ¤ß¤È½Å¤Ê¤ë¡£
横尾忠則さん（現代美術家）
¡¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Û¥Ã¥¯¥Ë¡¼ºîÉÊ½¸¡Ê³¤Ìî·ËÌõ¡¢ÀÄ¸¸¼Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦4730±ß¡Ë
¢Ã¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡¡²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡¡·úÃÛ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤«¡Ê°ËÅìËÍºÃø¡¢Ê¿ËÞ¼Ò¡¦2750±ß¡Ë
£¥ß¥í¤Î¤³¤È¤Ð¡¡»ä¤Ï±àÃú¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¯¡Ê¥¸¥å¥¢¥ó¡¦¥ß¥íÃø¡¢°¤Éô²íÀ¤Ìõ¡¢Ê¿ËÞ¼Ò¡¦2750±ß¡Ë
¡¡º£Ç¯1Ç¯¤ÇÆÉ¤ó¤À¤Î¤Ï½ñÉ¾¤·¤¿ËÜ¤Î¤ß¤ÇÂ¾¤Ï½µ2ºý¤Î½µ´©»ï¤¬Á´¤Æ¡£½µ´©»ï¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊ©¶µ½ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç°ø²Ì±þÊó¡¢¼«¶È¼«ÆÀ¤¬ËþºÜ¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëµ»ö¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Âç¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ÆÉ¤ßÊª¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¤òÆÉ¤à»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¤«¡¢¥¢¥È¥ê¥¨¤Î¥½¥Õ¥¡¤Ç¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬·ò¹¯¤Ë¤è¤¤¡£½ñÉ¾¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ì¼ï¤Î¼Ò²ñÅª¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºÐ¡Ê¤È¤·¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÃÎ¼±¤â¶µÍÜ¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶õ¤Ã¤Ý¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÉ÷ÄÌ¤·¤Î¤è¤«¤Ã¤¿ËÜ¤ò3ºý¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Û¥Ã¥¯¥Ë¡¼ºîÉÊ½¸¡Ù¤È°ËÅìËÍº¤µ¤ó¤Î¡ØÃ¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡¡²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡¡·úÃÛ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¡Ø¥ß¥í¤Î¤³¤È¤Ð¡¡»ä¤Ï±àÃú¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¯¡Ù¤Ç¤¹¡£
桐田知子さん（書評家）
¡¥ä¡¼¥Ó¤ÈÉ¹½Ã¡ÊÍüÌÚ¹áÊâºî¡¢¾®Âô¤µ¤«¤¨²è¡¢Ê¡²»´Û½ñÅ¹¡¦2200±ß¡Ë
¢¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¤òÊâ¤¤¤¿ÃË¡¡Ä«»ÞÍøÃË¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÃµ¸¡µ¡ÊÃ°±©ÅµÀ¸Ãø¡¢¶µ°éÉ¾ÏÀ¼Ò¡¦2640±ß¡Ë
£¹¾¸ÍÅìµþ¤ÎºäÆ»¡¡ÆÌ±ú¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯ÅÔ»Ô¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¡Ê²¬ËÜÅ¯»ÖÃø¡¢³Ø·Ý½ÐÈÇ¼Ò¡¦2750±ß¡Ë
¡¡¡¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Êºî²È¤Ç¤¢¤ëÍüÌÚ¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿»ùÆ¸Ê¸³Ø¡¢¥Þ¥Ã¥É¥¬¥¤¥É¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î»°ºî¤á¡£¡Ö¥ä¡¼¥Ó¡×¤ÈÌ¾¾è¤ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿ÌÓ¤¬À¸¤¨¤¿¾®¤µ¤ÊÀ¸¤¤â¤Î¤È¡¢´ó½É³Ø¹»¤Ç¶µ»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤Î´Ö¤ËÎ®¤ì¤ë»þ´Ö¤Î¡¢¤Ê¤ó¤È°¦¡Ê¤¤¤È¡Ë¤ª¤·¤¯¡¢¤Ê¤ó¤ÈË¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¡£ÂÓ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤µ¤ß¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤½¤Ã¤È¿´¤Î±ü¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¢¤Ï¡¢à¤¢¤ó¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¼Â¤Ï¤¹¤´¤¤¿Íá¤òÉÁ¤¤¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¹¥¤¤Ê»ä¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤°ìºý¤Ç¡¢1930Ç¯Âå¤Ë¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹Ãµ¸¡¤ËÉë¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¡¦Ä«»ÞÍøÃË¤ÎÂÀ×¤òÃ©¡Ê¤¿¤É¡Ë¤Ã¤¿°ìºý¡££¤Ï¡¢ºäÆ»¹¥¤¤Ë¤Ï¶¯¤¯¤ª´«¤á¡£³¹¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤òÆ¬¤Ë¤¤¤ì¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÉ÷·Ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤Ï¤º¡£
