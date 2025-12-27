川端康成が書いた「女性の手紙文例」が見事すぎる…全集にも入っていない「幻の文章」を全文公開

少女向け作品執筆も得意だった

1968（昭和43）年に日本人初のノーベル文学賞を受賞した文豪・川端康成（1899-1972）。1899（明治32)年､大阪に生まれた川端は、10代の半ばで親兄弟、祖父母までの家族をすべて失い天涯孤独となります。一高、東大と進んだ彼は、横光利一ら14人と共に同人誌『文藝時代』を創刊して新感覚派と呼ばれ、1926（大正15）年、27歳で現在も読み継がれる名作『伊豆の踊子』を発表します。

ノーベル賞作家となり、74歳で自ら命を絶つまでに多くの作家を見いだしたことから重厚なイメージをもたれがちですが、実は少女雑誌や婦人雑誌にも多くの作品を寄稿していました。講談社（大日本雄辯会講談社）の『少女倶楽部』『婦人倶楽部』も例外ではありません。それだけでなく、こんな変則的な頼み事も、川端康成は引き受けています。

歌人・文豪に「手紙文例」を書いてもらう

それは、「手紙の文例」執筆です。1933(昭和８)年8月号附録として、『婦人倶楽部』は320ページもある分厚い「婦人手紙文全集」という冊子を製作しました。宣伝部が書店に配る同月のニュースレターには、こんな言葉が踊っています。

＝新計画の名附録つき＝ 今回の附録は婦人雑誌としては実に目新しい計画です。

これはご婦人方が社交上是非必要な、あらゆる場合の手紙を全部網羅してお手本を示したものであります。たとえばお祝い、年賀状、お見舞い、招待、勧誘、贈り物をする場合、お礼、通知、紹介、依頼、問い合わせ、注文、催促、お断り、お詫び、相談、激励、忠告、慰め、おくやみ、近況報告などなど。およそ数百篇を集めたものです。しかもこの手紙文の作者は、文壇の名家という名家を始め、詩壇、歌壇、名流婦人など、あらゆる方面の方々にご執筆願ったもので、これこそ昭和の代表的婦人文範の豪華版です。この機会に買い洩らした方々は一生涯ご不自由を感じられるでしょう

一生涯不自由って……すごいおすすめ文句ですね！ ただ、たしかに大風呂敷を広げるだけの内容でした。

ものすごく具体的な想定で

いまの新書の1.5倍はあるボリュームの「婦人手紙文全集」には、書き手として柳原白蓮、佐佐木信綱、長谷川かな女といった歌人や俳人、菊池寛、久米正雄、林芙美子、村岡花子など著名作家の名前が並びますが、それに混じって川端康成が3本の手紙文例を執筆しているのです。

この年(1933年)の川端は34歳。執筆者として、こんな紹介文が載っています。〈川端康成 一高、東京帝大国文科の出身であります。同人雑誌『新思潮』の中から認められて『文藝春秋』に作品を発表し始め、その繊細な感情を描く手腕は他の追随を許さず、抒情的な作品を以て独歩の地位を獲得しておられます。その抒情的作品を集めたものに『感情装飾』があります。その他『伊豆の踊子』『浅草紅園』等は映画化されて絶大の好評を博しました〉

ちょうどこの年、『伊豆の踊子』が映画公開されていますので、その宣伝も兼ねて引き受けたのかもしれません（当時はそんなプロモーション戦略はなかったかもしれませんが）。それにしても紹介欄に掲載されている顔写真(下）が若い！ 美青年といったおもむきで、『婦人倶楽部』の読者の皆様はさぞクラッとしたことでしょう。

さて、執筆されている3本のお題はというと、「婚約中の相手に手製の品物を贈る」「婚約の相手に何を勉強しておくかの相談」「新緑の奈良からー新婚旅行の新妻から友へ−」というものです。川端先生が、どんな手紙を書いたか、さっそく見ていきましょう。（注：文章はすべて現代かなづかいに代えています）。

「婚約中の相手へ手製の品物を贈る」

うちの母はほんとうに意地悪ですの、毛糸の色見本をいじって、あれこれと模様を頭に描きながら、私が半日も迷っていると、お前、一枚のセーターだって、色や柄の見立てや、型や編み方の出来栄えで、お前という者が、すっかり先様（さきさま）の御宅へ分かってしまうよですって。そればかりじゃなく、お前が相手の方をどんな風に見ているかも知れてしまうよですって。私、云ってやりましたの、あの方はそんな心のせせっこましい人じゃないって。もっと寛大で、無頓着な人だって。笑って下さいますわね。小包でお送りいたしましたセーターのいいわけなんですの。

でも、母におどかされて、そんなにむつかしいのならと、なんだか心細くなって、一度は毛糸を投げ出してしまいましたわ。その私をまた母が、からかうんですもの。今のはじょうだんだって。どんなにお気に召さないものが出来上がっても、お前の気持だけは受けて下さるよ。お家の方が皆さんでお笑いになっても、あの方はきっと喜んで着て下さるよですって。御免なさい。こんななれなれしいこと申上げるつもりじゃなかったんですけど、セーターを編んでいるうちに、あなたと急に近づいたような心になってしまって。ほんとうに、一枚のセーターだって、なかなか馬鹿に出来ませんわ。

やっぱり、母の初めに云ったことが真実（ほんと）ですわ。ただぼんやりあなたのことを考えているのと、あなたの身につけていただくものを自分の手で作りながら、あなたのことを考えるのとは、まるでちがうんですもの。これが女心というものかしらと思いましたわ。思い出せば、小さい女学生だって、編物を教わりながら、誰かのために編んで上げることを、みんな夢見ているのですわ。恥しさを押し切って、つまらないものをお送りする、私の心を酌んでやってくださいまし。

あなたのことを思わずには、一針だって動かせなかったのですわ。まるで新しい生活の夢を織るような気持で。編むに従って、あなたというものがだんだんはっきりして来るような気がしました。精（くわ）しい寸法もお伺いせずに編み上げましたこのセーターがもしぴったりお体に合ったら、私、どんなにうれしいでしょう。でも窮屈だったり、長過ぎたりいたしましても、笑ってお許し下さいますわね。あなたへの初めての贈物が、自分の手で出来上がったうれしさにはしゃぎ過ぎて、失礼なことばかり申し上げました。(文例全文）

「婚約の相手に何を勉強しておくかの相談」

御手紙ただ今拝見いたしまして、うれしさの余り泣きそうでございましたけれど、それよりも、とかく浮き立ち勝ちな私の娘心を、しゃんとひきしめていただいたように存じました。

僕はあなたを必ず幸福にするとは約束出来ない、ただ幸福にしたいと念じるだけだ、そう仰って下さいますのは、お前を幸福にしてやるなどと、自惚れた言葉を聞きますより、どんなにありがたいか分りません。私のことをほんとうに真面目に考えて下さればこそ、そんな御謙遜をなさるのだと、私ももうなにもかも打ち明けてお縋りしたくなりました。幸福と思うことが幸福なのだというような、安らかな楽しさを感じます。

御手紙には、あなたが万一失業なさいました時のことまでを、御心配なすっていて下さる節もございますけれど、私だとて、ただおとぎばなしのような生活を夢見ているのではございません。結婚の式なども、強いて派手にしないようにと、父に頼んでいるくらいでございます。どんな苦労もいとわない覚悟はいたして居りますものの、でも、女学校を出てからの二年を、ただ生花だとか、御琴だとか、手芸だとか、そんなことにうかうか過してしまいました私を振り返ると、急に心細い気もいたします。この頃は支度やなにかであわただしいにつけ、なにかしなければと心あせるばかりで、かえって月日の流れの早さを空しく眺めているようでもございます。もう後半年でございますわね。

お勝手で御料理をいたしますのも楽しく、不断着（編注：ふだん着？）など縫う針も早くなりまして、いそいそと働く私を、母も現金だとあきれておりますけれど、自分に足りないものばかりのような気がいたします。不安でしかたがございません。恥しくてつい申しそびれておりましたが、この半年をどう過せばよいか、あなたの御指図を受けたい心でいっぱいでございました。これを習え、これを覚えろ、こんな本を読めと、ご遠慮なく命令して下されば、私はほんとうに安心して落ちつけると存じます。新しい生活に役立つことならば、あなたの御趣味に合うような女になるためのことならば、今の私はどんなことでも楽しく出来ますことは、お分りになっていて下さいますわね。（文例全文）

全集にも入っていない貴重な「文例」

いかがでしたか？ ここまで2本の「手紙文例」を見ていただきました。それぞれがひとつの作品のようでもあり、こんな手紙を女性からもらったら男性はクラクラしそうですね。さすが後年ノーベル文学賞を取る文豪です！

この新企画「婦人手紙文全集」は好評を博し、1年半後の1935(昭和10)年2月に同タイトルで再度書き手や想定を代えて発売され、その後同年8月、1937(昭和12)年4月と8月、1939（昭和14）年2月、1940（昭和15）年1月と5月……とたびたび手紙特集が附録としてつけられるようになりました。また手紙企画は他社の婦人雑誌でも追随されるようになっていきます。ただし川端先生は、第一回のこの3例以外には執筆しませんでした。文例というにはあまりにも見事で、ひとつの作品になっていますから、これに注力するのはもったいないと思われたのかもしれません。

ちなみにこれらの文章は、「川端康成全集」にも収録されていませんし、掲載されている「婦人手紙文全集」附録は、国会図書館にも所蔵がありません。国文学研究者の方にとっても、これってなかなかレアな“お宝”ではないでしょうか？ 長くなってしまいましたので、3本目「新緑の奈良からー新婚旅行の新妻から友へ−」は掲載を控えます。読んでみたい、という方がいたら、ぜひコメントやシェアをお願いします。

年末年始のひととき、大切な人に手紙を書くのもいいかもしれませんね。

