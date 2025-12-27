バフェットが「アップル」を売り「Google」を買った本当の理由…じつはAI投資ではなく、「いつものやり方」だった

バークシャー・ハサウェイがアップル株を15%減らし、Google親会社アルファベット株を新規に取得した。このニュースは「バフェットがAI銘柄へ転向」と考えた方も多くいると思います。しかし、開示資料と決算を丁寧に追うと、見えてくるのはむしろ「いつものバークシャー」です。

結論から言えば、今回の動きは（1）集中リスクの調整と（2）既存の稼ぐ事業にAIを実装できる企業への投資という、現実的な再配置として読むのが事実に沿います。さらに見逃せないのが、ウォーレン・バフェット氏のCEO退任（2025年末）と、2026年1月1日付でのグレッグ・アベル氏へのCEO継承です。

本稿では、大口投資家の四半期ごとの保有資産の開示義務であるフォーム13Fが示す事実関係を整理したうえで、なぜバークシャーがこのタイミングでポートフォリオを調整したのか、そして継承が投資戦略にどのような意味を持つのかを、公開情報に基づいて読み解いていきます。

1. 何が起きたのか フォーム13Fが示す「事実」を整理する

開示データから読み取れること

まず事実関係を確認しましょう。2025年9月30日時点の米SEC向け保有開示（フォーム13F）で、バークシャーは第3四半期（7〜9月）にアップル株を2億8,000万株から2億3,820万株へ減らしたことが明らかになりました。約4,180万株の減少です。それでもアップルは最大保有銘柄であり、報道ベースの評価額は約607億ドルとされています。

一方でバークシャーは、アルファベット株を1,785万株新たに保有していることも開示しました。こちらも「取得額」というより、四半期末時点の評価額ベースで約43億ドル規模と説明するのが正確です。米上場株中心の保有開示総額（約2,832億ドル）の上位に入る大きさではありますが、アップルの代替として“全面入れ替え”をした、という規模感ではありません。

「増減の比率」という視点

ここで重要なのは「増減の比率」です。報道値を単純計算すると、アップルは約607億ドル÷2,832億ドル≒約21%、アルファベットは約43億ドル÷2,832億ドル≒約1.5%。つまり「アップルを捨てた」のではなく、突出していた比率を落としつつ、次の柱候補を「足した」というのが、事実ベースの読み方になります。

さらに、バークシャーの手元流動性は厚いです。バークシャーの四半期報告書（2025年9月30日）では、現金・現金同等物と短期米国債（Tビル）などの合算が約3,817億ドル規模に達します（合算の仕方で見え方が変わり得る点はあります）。「弱気で動けない」というより、「焦って買わなくていい」選択肢を持つ状態と言えます。

2. バフェット氏のCEO退任 60年の節目

今回のポートフォリオ再配置を理解するうえで欠かせないのが、ウォーレン・バフェット氏のCEO退任表明です。2025年5月3日、米ネブラスカ州オマハで開かれた年次株主総会で、バフェット氏は「2025年末にCEOを退任する」と表明しました。

バフェット氏は1965年にバークシャーの経営権を取得して以来、約60年にわたって同社を率いてきました。経営不振の紡績会社を巨大コングロマリットへ転身させ、株価は長期で桁違いの上昇を遂げ、年平均リターンも株式市場平均を上回る水準を維持してきました。

そして2026年1月1日、CEOに就任するのがグレッグ・アベル副会長です。アベル氏はバークシャー・ハサウェイ・エナジーで実績を積み、非保険事業の統括も担ってきた人物です。バフェット氏は会長職にとどまり助言的役割を担う一方、最終決定権はアベル氏へ移譲されます。

この“継承の現実”を前提に見ると、ポートフォリオ調整の意味合いも変わってきます。

3. なぜ「アップルを減らし、アルファベットを足した」のか

アップル縮小は「否定」ではなく「調整」

バフェット氏の退任表明と今回のポートフォリオ調整を合わせて考えると、その意図がより明確になります。報道では、バークシャーがアップル株をピーク時に9億株超保有していたところから、すでに大きく売却してきたとも伝えられています。これはアップルの事業が崩れたからではなく、一社への依存が大きくなりすぎたというポートフォリオ運営の論点として理解できます。

巨大化した投資家にとって、強い事業を持つ企業を保有し続けるのと同じくらい、「勝ちすぎて歪んだ比率」を直すことは重要だからです。そして、CEOがアベル氏に交代するタイミングで、新体制が運用しやすいポートフォリオに整理しておくという意図も読み取れます。後継者に資本配分の自由度を高める判断をすることも、バフェット流の引き継ぎとして不自然ではありません。

アルファベット追加は「AIで強くなる既存事業」への投資

では、なぜアルファベットなのでしょうか。ポイントは「AIそのもの」よりも、AIがすでに収益導線に組み込まれ始めていることです。

アルファベットの2025年Q3決算では、売上高が1,023億ドル。内訳として、Google Servicesが871億ドル、Google Cloudが151.57億ドルと示されています。さらにCloudはセグメント利益（Operating income）も35.94億ドルと開示しています。

AIは「すごいモデルがある」だけでは儲かりません。企業の現場では、データ移行、セキュリティ、運用、コスト管理まで含めて導入が問われます。つまり、AIが“事業”になるには、クラウドという器と、既存の販売網・課金モデルが必要です。アルファベットはこの条件を満たす側にいます。

加えて、2025年の設備投資（capex）見通しは910〜930億ドルとされ、AIの計算資源に本気で張っていることも読み取れます。投資額が大きいほど、次に問われるのは「回収できるか」です。ここでも、検索・広告・サブスク・クラウドなど“既存の稼ぐ仕組み”を持つ企業は相対的に強い。

バークシャーがアルファベットを「AI銘柄」ではなく、「AIを実装して強くなる収益企業」として位置づけた――そう捉えるのが、現時点の公開情報に最も沿った解釈でしょう。

4. Geminiの競争力――「AIが商品になる」局面の主役候補

Nano Banana Proの衝撃

2025年11月20日、Googleは最新の画像生成AIモデル「Nano Banana Pro」（正式名称：Gemini 3 Pro Image）を発表しました。従来のAIが苦手とされていた「正確な文字の描写」や「論理的なインフォグラフィックの作成」を、より高い精度で実現できる点が特徴とされています。最大4K解像度への対応や、複数画像を統合してキャラクターの一貫性を保つ設計も、実務の“使える”方向に寄っています。

さらに重要なのは、単体の画像生成にとどまらず、Googleスライドや広告（Google Ads）など業務ツールと結びつく前提で設計されている点です。試作、資料作成、広告クリエイティブ、図解生成――こうした領域では「綺麗な絵」よりも「目的に合った絵」が求められます。AIが“仕事の部品”になっていく局面で、この統合力は武器になります。

コストと性能のバランスが「普及」を左右する

テキスト生成でもGeminiシリーズは、速度・価格・十分な推論性能の組み合わせで存在感を増しています。外部ベンチマークでは、Gemini 2.5 Flashが数学推論系のテスト（AIME 2025など）で高いスコアを示す例もあります。もちろんベンチマークは条件次第で変動しますが、「高速・低コストで一定以上の品質」を満たすモデルが普及を取る、という大枠は揺らぎません。

実際、Googleは決算資料でGeminiアプリの月間アクティブユーザー（MAU）が6.5億を超えたと説明しています。定義や集計範囲で見え方は変わるにせよ、AIが研究段階から“日常の利用”へと移りつつあることは、数字の方向性が示しています。

ここまで来ると、勝負は「モデルの賢さ」だけではなく、流通（配布）・統合・課金まで含む総合戦になります。アルファベットが強いのは、まさにこの領域です。

5. GoogleはSpaceXにも出資している――「もう一つのオプション」

2015年の出資

アルファベットをめぐる材料は、AI・クラウドだけではありません。2015年の資金調達で、SpaceXはGoogleとFidelityから合計10億ドルを調達し、両社合算で10%弱の持分を得たと報じられています（未上場企業なので「株価」ではなく持分投資の話です）。

この点は、「バークシャーがアルファベット株を買った」というニュースを、もう一段“語られやすく”します。なぜなら、アルファベットへの投資は、（本業の）検索・広告・クラウドのAI実装力だけでなく、SpaceXという別の成長ストーリーへの「間接的なオプション」が取り沙汰されやすい構造も含むからです。

ただし、持分比率はその後の増資で変動し得ますし、詳細は常に公開されているわけではありません。ここは「材料として語られ得る」までに留めるのが安全です。

2026年IPOの可能性

Reutersは、SpaceXが2026年のIPOを検討し得ることを報じています。一方で、実施時期や実施有無、評価額などは現時点で断定はできません。

つまり、SpaceX要素は「アルファベット株の価値は上がるはず」と短絡する材料ではなく、実現した場合に市場が「もう一つの物語」として織り込む可能性がある「条件付きのオプション価値」として扱うのが、事実ベースの整理として適切です。

6. バフェット氏が示した「米国離れ」の兆候

日本商社株への傾倒

今回のポートフォリオ調整を考えるうえで、もう一つ注目すべきなのが、バフェット氏の日本株、特に商社株への投資姿勢です。バークシャーは2019年から伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物産、住友商事など商社5社への投資を進め、その後も買い増しを続けてきました。

2025年2月に公表された株主への手紙では、これまで10%未満としていた保有比率の上限について、商社側が「適度に緩和することで合意した」と言及されています。さらに株主総会では、商社株について「超長期の投資だ」「今後50年は売却を考えないだろう」といった趣旨の発言も報じられました。

米国株中心のバフェット氏にとって、これは象徴的なメッセージです。単に日本企業を褒めたというより、「資本を置く場所」を分散している、と読む余地があります。

関税とドルへの懸念

同じ株主総会では、関税をめぐるコメントも注目を集めました。バフェット氏は「通商を武器として使うべきではない」と述べ、世界の反発を買う形での政策運営は米国の繁栄にとって得策ではない、という趣旨を語ったとされています。さらに財政や通貨に関しても、米国の負債やドルの信認に対する懸念を示したと報じられています。

ここから見えるのは、バークシャーが米国企業を捨てるという話ではありません。むしろ「米国一本足の常識」に、わずかな“保険”をかけ始めた気配です。

この文脈に置くと、アップル比率の調整も、アルファベットの追加も、「次世代へ引き継ぐ前のリスク管理」として一貫して見えてきます。

7. 2026年の投資トレンド――AIは「夢」から「数字」へ

評価軸の変化

2026年に向けてAI相場の評価軸は、さらに「数字」に寄っていきます。象徴的なのが設備投資です。アルファベットは2025年の設備投資（capex）見通しを910〜930億ドルと示しています。AIは計算資源を食うため、投資が増えるほど次に問われるのは「回収できるか」です。

評価されやすい企業の条件

この局面で評価されやすいのは、「AIを語れる会社」よりも、以下の「地味に強い条件」を満たす企業です。

• 既存の太い収益源（検索・広告・サブスク等）

• AIを「実装」して単価・継続率・効率を改善

• 投資負担の中でもキャッシュ創出を維持できる会社

アルファベットは少なくともセグメント開示上、Cloudの売上・利益を示し、投資拡大の構えも示しています。

そしてバークシャー側は、巨額の流動性を抱えているからこそ、「ここなら回収できる」と判断した対象にだけ静かに張れます。アルファベットを「AIで稼げる既存事業」を持つ企業として、ポートフォリオの次の柱候補に置いた――そう捉えるのが、現時点の開示と報道に最も沿った解釈でしょう。

おわりに――「次の10年」への布石

バフェット氏のCEO退任表明、アップル株の縮小、アルファベット株の新規取得。これらは一見バラバラに見えますが、「次世代への継承」という文脈で捉えると、一つの方向性が浮かび上がります。

過度に一社に集中したポートフォリオを調整し、AIという新しい技術トレンドを「夢物語」ではなく「既存事業の強化要因」として取り込める企業に投資する。そして後継者が運用しやすい、バランスの取れたポートフォリオを整える。

「投資の神様」が最後に示したのは、派手な方針転換ではなく、むしろ「いつものバークシャー」の哲学を次世代に引き継ぐための、静かで堅実な準備だったのかもしれません。

アベル新CEOのもとで、バークシャーの「次の10年」がどのように展開されるのか。世界中の投資家が注目しています。

（※投資判断は最終的にご自身の責任で。ここでは、公開情報から読み取れる範囲の整理に徹しています。）

こちらの記事もおすすめ＜NISA投資で「日本人」が「日本スルー」する悲しい現実…「日本株」が選ばれない本当の理由【新NISA】＞

