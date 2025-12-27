ポスト高市に「中道勢力集結」論、キーマンは古川禎久元法相？

12月15日、永田町で注目すべき勉強会が立ち上げられた。「日本政党史研究会」。中心メンバーの古川禎久元法相は、これまでも超党派議連で横断的連携を図ってきたが、政党政治が混乱の極にあるいま、今回の議連は来たるべき大政局を視野に収めたものともみなされ得る。古川氏は何を構想しているのか？ この底力ある政治家の来歴とは？ 練達の政治記者がその全貌を明かす。

日中関係、国債売り…高まる高市政権リスク

高市早苗政権の日本は大丈夫なのか。

高支持率ゆえにそう思わざるを得ない。この首相のままでいいとする、この国の大勢の判断そのものが、失礼ながら大丈夫なのかという意味も込めて、である。

台湾有事をめぐる「存立危機事態」発言の余波が止まらない。軍事部門にまで及んだ。12月7日には沖縄沖の公海上で緊急発進（スクランブル）した自衛隊機が中国軍機からレーダー照射を受けるという事態が発生した。懸念すべきは、ロックオン段階を超えた、武力衝突の偶発的な発生だろう。

さらに恐れるべきは、何かのはずみで双方の民間人に犠牲者が出ることだ。それが国民的、民族的な恨み、怒りとなった時は、膨れ上がる排他的ナショナリズムの応酬、暴走を政治が制御できなくなる。

情けないのは、状況改善の努力が見られないことだ。自らを正当化、支持勢力にいい顔するだけで、政治の本来の仕事である、双方の妥協を促すことによる問題解決の道を自ら閉ざしている。サボタージュしていると言ってもいい。

経済界も困っている。経団連会長ら経済代表団が来年1月に北京訪問を予定しているものの、中国は受け入れ是非を明らかにしていない。経済交流に亀裂が入りかねない事態となっている。日中間の貿易総額は、年間3239億ドルである。日米の2729億ドル（いずれも2024年）を1000億ドル上回る。

経済界は、半導体をつくるのに必要なレアアースの輸出規制や、日本人短期滞在ビザの免除取り消しといった中国側の報復カードを警戒する。脱中国依存を模索、グローバルサウスとの連携強化を打ち出しているが、そう簡単ではない。

高市政権リスクはそれだけではない。その積極財政論も、市場からの警告を受けている。週明け12月9日の国債市場で、長期金利の指標である新発10年物国債の利回りが上昇し、一時2.020%を付け、26年4カ月ぶりの高水準となった。国債増発懸念などの要因が複雑に絡み合い、日本国債が売られ、節目の2%を超えた。

国内物価高・輸入インフレの原因になっている円安傾向もなかなか解消されない。これでは国民生活の底上げなど無理だ。日銀が利上げに踏み切ってどれだけの効果が出るか。唯一堅調である株価まで下がると、トリプル安となり、2022年、大規模減税により株、国債、為替の3指標がこぞって暴落し、短期間で政権の座を追われたトラス英元首相と重なってくる。

政権基盤はどうか。臨時国会で18.3兆円規模の補正予算を上げた。維新との連立の約束であった衆院定数削減法案については、審議入りすらできなかったが、党首会談で「来年の通常国会」に先送りすることができた。高市氏としては、やれやれと胸をなでおろしているところだろう。

超党派の横断的連携を探る古川禎久氏

ただ、政局は一寸先が闇である。何が起こるかわからない。高支持率を意識した一発大逆転の衆院解散の可能性もゼロではなかろうし、高市おろしの動きが顕在化してくることもありうる。日本政治は、いつ何がどうあっても対応できるよう、高市政治に代わる受け皿作りを急ぐべきである。

その際、穏健中道勢力の結集が鍵を握ることになるのではないか。高市・維新のダブル右派政権は危うすぎる。かといって左派連立政権というわけにもいくまい。国民大多数が納得できる真ん中が追求されるべきではないか。国民の約6割が広い意味での経済と政治の安定を求めていると言われる。参政党現象が起こる一方で、国民民主党が支持を広げ、また立憲民主党が議席を増やすという、右でも左でもないある種の中道回帰が起きている。その民意に呼応する政治的枠組みを模索すべきではないのか。

1つは、野党の塊を作ることだ。軸は公明党、立憲民主党である。本来はこれに国民民主を加えた「国公立」連携であるべきだが、国民民主の玉木雄一郎代表はいまなお高市自民との連携を模索中で、あてにならない。まずは「公立」を固めることである。

立憲が、来春をめどに安保政策に関する新たな党見解を発表する方向で調整に入った。安保関連法の存立危機事態を念頭にした「違憲部分を廃止」という、これまでの立憲の主張の修正を視野に入れる。安保関連法制定時に与党として関わった公明党との中道路線での連携を想定した対応だ。

そこまでいけば、もう一段高いハードルを超えたくなる。異形の高市体制に不満を持つ自民中道勢力との連携だ。政権にある限り自民党は割れないというのは真理かもしれない。ただ、この二回の国政選挙で手痛い敗北を喫し、なお政党支持率は低迷、ある種のアイデンティティ・クライシス（自己喪失）に陥っている自民党である。政局が流動化すれば、従来では考えられなかった組み合わせも可能になる。

その時、自民党内でキーマンの1人になると思われるのが、古川禎久元法相である。古川氏は当選8回の中堅議員。注目すべきは、与野党を超えた超党派議連の組織化を意識的に行ってきて、政治家同士の横断的な繋がり合いを持っていることだ。

古川氏の新刊『保守革命ー政治は平和を構築し、国民を守る』（河出書房新社）によると、古川氏は以下の6議連で中心的取りまとめ役を果たしている。

・「国家の将来構想から出入国在留管理を考える議員連盟」（会長）

・「超党派石橋湛山研究会」（幹事長）

・「政治改革の柱として衆議院選挙制度の抜本改革を実現する超党派議員連盟」（共同代表）

・「医療・防災産業創生推進議員連盟」（事務局長）

・「超党派カーボンニュートラルを実現する会」（幹事長）

・「独立財政推計機関を考える超党派議員の会」（事務局長）である。

議連「日本政党史研究会」が大政局を仕掛けるか？

さらに12月15日、古川氏らは注目すべき議連を立ち上げている。「日本政党史研究会」がそれだ。古川氏のほか、大串博志（前立憲民主党代表代行・選対委員長）、馬場伸幸（日本維新の会顧問）、古川元久（国民民主党国対委員長）、岡本三成（公明党政調会長）が呼びかけ人で、5人は全員1965年生まれの還暦議員だ。政党政治が危機的な転換点にある今、「日本政党史研究」をテーマに据えるというのだから、これは来たるべき大政局に備える連携の場と見て間違いなかろう。

「国難とも言える課題を解決するために、自民党1党支配ではなく、保守中道勢力の結集という新しい政体をどう実現していくか。その予行演習、試験的試みになるのではないかと考えているのが、超党派議連という場の活用です。自民党内という壁のなかだけで政治活動をするのではなく、政党の枠を超えて、ある課題について、議論し、主張をぶつけ合い、妥協して一致点を見出そうという政治の営みです」。古川氏は著作のなかでそう語っている。

「野党の人々と腹を割ってとことん話す。それは私たち自民党内での議論の枠を超えたものでした。それぞれに異なる支持母体の背景を持っていますが、その多様さが議論の幅と私たちの視野をそれぞれに広げます。政党としての縛りを超えて妥協することで、もっと大事な政策目標の実現に貢献できます。永田町の横の広がりとして、人脈ネットワークも広がります」とも。

古川氏をよく知る、寺島実郎氏（日本総合研究所会長）が語る。

《既成政党がヴィジョンを喪失するなかで、彼が言う保守中道の結集をどう図っていくのか。どう時代との結節点を見出していくのか。

彼には政党を超えたところにネットワークがあります。古古（古川禎久・古川元久）コンビもその1つです。彼ら2人が中軸になって、いくつかの超党派議連を運営しています。石橋湛山研究会や、私も関与している医療・防災産業創生推進議連もその1つです。液状化していく政局に対する「凝固剤」としての役割を果たしています。これからの政局が大きく動いていくなかで、彼がどう腹を括っていくのか。日本をどう大きくまとめていくのか。

政治家のなかにはいろいろな人がいます。彼よりも才気煥発な人もいるし、損得勘定の上手な人もいる。ただ、彼には西郷隆盛の「無私の美学」がある。彼の凄みはそこにあります》

寺島氏がここまで言う古川氏とはどんな人物なのか。後編ではその人物論に踏み込んでみたい。

