敵機を「14機」も撃墜した凄腕の零戦パイロットが、戦後50歳を過ぎて選んだ「意外な職業」…毎晩悪夢にうなされ続けた男が、晩年にたどり着いた「贖罪の場所」

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後80年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。

だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回は戦後、幼児教育に情熱を燃やした原田要中尉を紹介する。

零戦搭乗員から幼稚園の園長へ

30年あまり前、私が零戦搭乗員をはじめとする旧海軍の軍人やご遺族を取材するようになったきっかけは、一人の元搭乗員との出会いだった。

原田要。昭和8（1933）年、水兵として海軍に入り、のち飛行機搭乗員になる。支那事変以来、歴戦の戦闘機乗りで、空母蒼龍で真珠湾作戦（機動部隊上空哨戒）に参加したのを皮切りに機動部隊とともに各地を転戦。

セイロン島空襲のさいは逃げる敵機を深追いして母艦の位置がわからなくなったり、ミッドウェー海戦では蒼龍が撃沈され海面を漂流したり、続いて空母飛鷹で参加したガダルカナル戦では敵戦闘機と相撃ちになり、ジャングルに墜落して重傷を負いながら九死に一生を得たり、数々の死地を乗り越えてきた人だ。

聞けば原田は、50歳を過ぎて幼稚園の経営を始め、園長をしているという。ゼロファイターから幼稚園の園長へ――その人生のコントラストに興味を持ったのと、原田夫妻の柔らかな人柄に魅せられたことがすべての始まりである。

敵機を撃墜した時の複雑な感情

原田は戦中、協同、不確実を合わせて14機の敵機を撃墜している。

「相手を倒さなければ、自分がやられてしまうのが戦争です。私は敵機と幾度も空戦をやり、何機も撃墜しました。撃墜した直後は、自分がやられなくてよかったという安堵感と、技倆で勝ったという優越感が湧いてきます。

しかしそれも長くは続かず、相手も死にたくなかっただろうな、家族は困るだろうな、という思いがこみ上げてきて、なんとも言えない虚しさだけが残ります。私はいまも、この気持ちをひきずって生きているのです」

原田は、ロケット戦闘機秋水の搭乗員を養成する教官として、北海道・千歳基地で終戦を迎えた。秋水の現物はなく、もっぱら零戦や練習機を使っての突入訓練に明け暮れたという。満29歳の誕生日を迎えたばかりだった。

軍人たちを襲った敗戦のショック

北海道では、「ソ連の落下傘部隊が北海道を占領し、男は去勢され、南方に送られて終身強制労働させられるだろう」などという、不安に駆られた人々による、根拠のない支離滅裂なデマが飛び交っていた。原田たちは、いざというときは山中にこもってゲリラ戦をするつもりで準備にとりかかった。

せめて子供たちの身の安全のため、しぶる妻を説得して郷里の長野に帰らせたが、ほどなく米軍が進駐し、日本に対する寛大な処置が報じられた。

原田（昭和20年9月1日、中尉に進級）らは現職のまま郷里に帰ることになったが、終戦を境に、それまで「兵隊さん、兵隊さん」と大事にしてくれた町の人たちから罵声を浴びせられるようになり、やるせない思いを味わったという。米軍に引き渡すため格納庫に並べた軍需物資も住民たちに略奪され、日本人というものに裏切られた思いがした。

原田は戦後、郷里の長野に帰り、妻と子供二人、病弱な母をかかえて職を求めたが、公職追放にかかっているとの理由でどこへ行っても採用されず、また、状況がわからないので戦犯の影におびえる日々であった。その上、夜中に空戦の夢を見て、うなされることも多かった。

敗戦のショックから立ち直るには、なおも数年の歳月が必要だった。

